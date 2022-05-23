Соломбальский сквер украсили деревянные арт-объекты

Композиция из девяти арт-объектов отражает историю корабельной стороны Архангельска. Глава города Дмитрий Морев на месте установки скульптур в Никольском сквере встретился с инициаторами проекта и мастерами.
Авторы идеи работают в культурном центре «Соломбала-Арт»: они подготовили проект и получили грант Президентского фонда культурных инициатив. Эскизы девяти скульптур выполнили студенты отделения «Дизайн» Архангельского колледжа культуры и искусства. А затем Соломбальский маяк, флюгеры, бюст Петра I и другие скульптуры изготовили вельские мастера Виктор Федяевский и Сергей Хомов.
- К реализации проекта наше учреждение культуры – «Соломбала-Арт» - привлекло большое количество жителей. Они участвовали в мозговом штурме и выборе образов. Более 10 тысяч жителей города отдали свои голоса в ходе интернет-опроса. И сейчас все мы можем оценить результат. Думаю, что благоустроенный Никольский сквер теперь станет еще привлекательнее и для соломбальцев, и для жителей других округов. Я рад, что удалось подчеркнуть самобытность Соломбалы, ее богатую историю, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.
Проект, в рамках которого установлены скульптуры, получит продолжение. С 1 сентября в КЦ «Соломбала-Арт» будут организованы специальные занятия, по окончании которых они станут ведущими программы «Соломбальские истории: прошлое в настоящем».