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Архангельский камерный оркестр возвращается в первозданном виде

Напомним, этой весной культурное сообщество всколыхнула новость о переводе камерного оркестра, входящего в состав Поморской филармонии, в статус ансамбля. Это означало понижение репутационной значимости, сокращение ставок и тд. Проблемы были как с финансами, так и с исполнительским составом.

Об их преодолении сообщил директор Поморской филармонии Василий Ларионов:

- Первое: в коллектив вернулась его постоянная участница. Второе: двое талантливых музыкантов из Петербурга и Одессы переехали в Архангельск, чтобы играть в нашем оркестре. Это был настоящий вызов — найти, убедить и создать для них условия (релокация, жильё, удобный график работы). Мы это сделали. И будем делать всё возможное, чтобы новые коллеги-музыканты остались в Архангельске и считали его своим вторым домом.

Для заполнения вакантных позиций ради отдельных концертов мы создали пул местных и российских музыкантов, которых будем приглашать к работе с оркестром на временной основе.

Ни в коем случае не исчезает из зоны нашего внимания новый коллектив — Архангельский концертный оркестр. Он продолжит развиваться и собираться по особым случаям ради самых крупных проектов. 

И нет худа без добра: артисты Камерного за время пребывания коллектива в статусе ансамбля раскрылись совершенно по-новому, многие попробовали и утвердили себя в качестве полноценных солистов филармонии. 

Полностью сформирован график нового сезона. В нём у оркестра 9 сольных концертных программ с участием ведущих российских солистов, а также участие в гала-концертах филармонии, собственный проект по поддержке юных музыкантов, сотрудничество с федеральной программой «Российские филармонические сезоны». 

Уже в это воскресенье Архангельский филармонический камерный оркестр под управлением Владимира Онуфриева вместе с коллегами-музыкантами открывает 86-ой концертный сезон Поморской филармонии, а на следующей неделе уезжает на гастроли по Архангельской области.

30 сентябрь 09:52 | : Культура

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