Культуре Архангельской области оказался не нужен камерный оркестр

«В Архангельске исчез камерный оркестр» - так называется обличительный материал, вышедший на страницах «Classic music news».

Интернет-издание сообщает, что музыкальный коллектив начал отсчет своей истории в 1987 году, а в 1993 получил статус государственного, сразу же дав несколько концертов на московской сцене.

Далее идет подробное перечисление творческих достижений музыкантов.

Однако «оркестр всегда сопровождали естественные для Архангельска трудности: удалённость от консерваторских центров, сложности с кадровым пополнением и большие расходы на поддержание должного исполнительского уровня и полноты состава». Короче, низкие зарплаты музыкантов, проблемы с поездками и обновлением репертуара, невозможность конкурировать с коллективами из более успешных городов.

«Летом 2017 года властями области было принято решение о присоединении Оркестра к Поморской филармонии, в результате чего он не только потерял самостоятельность в принятии решений, в составлении концертного плана, но обнаружил и совершенно иную экономическую установку: концерты потеряли дотацию и должны были быть рассчитаны под уровень кассового сбора».

В итоге к лету 2022 года оркестр покинуло критической число музыкантов. Руководство культурой Поморья приняло «волевое» решение - Архангельский камерный оркестр был понижен в статусе и переименован в Филармонический ансамбль, ставка главного дирижёра была сокращена и Владимир Онуфриев остался лишь художественным руководителем Ансамбля (не только финансовый, но и репутационный удар).

Оставшиеся в строю музыканты констатируют, что надежд на возрождение коллектива в прежнем состоянии практически не осталось – это как профессиональный драматический театр перевести в статус народного.