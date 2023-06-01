VII Arctic open начал прием заявок на участие в конкурсе

В Архангельской области в седьмой раз пройдёт Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open. Образовательная, деловая, культурная программа кинофестиваля объединяются в годовой проект «КиноПорт. Arctic open» — культурный причал Арктики и кинопортал в будущее арктических территорий как мест притяжения. Слоган деловой программы «Будущее Арктики начинается сегодня!» станет и главной тематикой фильмов фестиваля.

- В этом году мы открываем КИНОпортал из прошлого в настоящее, из настоящего - в будущее. Метафизические спирали времени присутствуют не только в культурном пространстве, но и в особой атмосфере труднодоступных территорий Севера. Не забудем и об атмосфере портового города с шумом его причалов, расставаниями и встречами, мечтами о великих открытиях. «Голоса Арктики» прозвучавшие на прошлом фестивале трансформируются в музыку порта – от трубы Луи Армстронга до известных всем песен из мульт-мюзиклов Инессы Ковалевской. Специальный творческий квест ждет в этом году и наших зрителей, – рассказала программный директор Arctic open Анжелика Долинина.

В этом году кинофестиваль возвращается к стандартному формату — с конкурсом и приглашённым жюри. Победителей определят в четырёх номинациях: полнометражное игровое, документальное и короткометражное кино; в отдельную категорию войдут фильмы для детей и юношества. Также оценку документальным работам даст медиажюри. Заявки принимаются до 10 сентября 2023 года.

Основная программа Arctic open пройдёт с 7 по 10 декабря. Как и в прошлом году за месяц до декабрьских показов в Архангельске состоится «Arctic open — детям». Во время осенних школьных каникул с 1 по 4 ноября кинозалы ждут юных зрителей на просмотр и обсуждение новинок кинематографа.

Жюри конкурсной программы «Arctic open — детям» возглавит Татьяна Киселева — выпускающий режиссёр и креативный продюсер мультсериала «Умка», аниматор студии «Союзмультфильм». В творческих встречах со зрителями примут участие режиссёры, продюсеры фильмов конкурсной и внеконкурсной программ, юные актёры и их родители. Профессиональные киномодераторы помогут общению зрителей и представителей мира кино.

Внеконкурсная программа детского киносмотра познакомит зрителей с фильмом «Подводный мир белых китов. VR-погружение» режиссёра Владимира Марина. Путешествовать ко дну Белого моря и возвращаться обратно зрители будут в очках виртуальной реальности.

Семейный просмотр мультфильмов, которые вызовут ностальгию у родителей и станут любимыми для детей, состоится на ретроспективном показе к 90-летию режиссёра студии «Союзмультфильм», заслуженного деятеля искусств РФ Инессы Ковалевской. Автор первого советского мульт-мюзикла «Бременские музыканты» и других мультиков, обожаемых советской детворой — «Катерок», «В порту», «Чучело-Мяучело», «Сказка о Попе и работнике его Балде» и других. Всего Ковалевская сняла порядка 30 мультфильмов. Песни из этих произведений несколько поколений знают наизусть. Эти музыкальные композиции исполнят детские музыкальные коллективы на концерте «МультиПорт».

Кинофестиваль Arctic open даст возможность зрителям не только увидеть современные новинки киноиндустрии, но и пообщаться с их создателями, деятелями российского и зарубежного кинематографа, принять участие в образовательной, деловой и культурной программах.

В этом году в рамках кинофестиваля запланирована большая деловая программа «Арктика будущего. Арктика 2062» в партнёрстве с проектом «Россия 2062». В неё войдут лекции, семинары-дискуссии и мастерская игротехники, где участники будут создавать модели позитивного будущего Арктики с позиции хранителей уникальных этнических особенностей малой Родины. Партнёры Arctic open «Россия 2062» — это интеллектуальная платформа, цель которой создать модель позитивного и привлекательного русского будущего без футурологических исследований, меняя экономику потребления на экономику заботы.

Объединить северян всех возрастов и вовлечь местных жителей в кинопроцесс с помощью новейших технологий сможет IT- киноквест «Создай своё кино. Люди Севера» в октябре 2023 года. Снять пять видео о Севере на смартфон может любой желающий старше 12 лет. Лучшие работы будут показаны на открытии кинофестиваля. Подробности на сайте Arсtic open https://arctic-open.com/narodnyj-it-kvest-sozdaj-svoe-kino/ .

Также в октябре начнёт работу межрегиональная образовательная программа - лаборатория «Арктическая жара». Студенты режиссёрского отделения филиала ВГИК из Республики Узбекистан и видеооператоры из Архангельской области оздадут видеоальманах короткометражных фильмов «Север - один для всех» на местном материале с локальным контекстом. Мастерами курса станут кинорежиссёр и сценарист Юсуп Разыков, оператор Юрий Михайлишин.

Arctic open продолжает работу по интеграции кинообразования в работу педагогов системы образования и культуры. Для специалистов, работающих с детьми и подростками, в Архангельске пройдёт «Школа кинопедагога». Обучение запланировано в два этапа. Сначала ученики освоят авторский онлайн-курс от кинорежиссёра Татьяны Жуковой. Вторым этапом станет очная летняя Киношкола в Кенозерском национальном парке следующим летом.

Традиционно мероприятия кинофестиваля пройдут в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласском, Плесецком, Коношском и Няндомском муниципальных округах Поморья. Кроме того в Сыктывкаре во время традиционных фестивальных кинопоказов пройдёт семинар «Мастерская для руководителей региональных киноклубов».

После конкурсных показов кинофестиваля и объявления победителей лучшие фильмы киносмотра увидят жители районов Поморья и других регионов России в рамках Киномарафона Arctic open.

Для участия в конкурсной программе фестиваля необходимо заполнить форму заявки на официальном сайте Arctic open https://clck.ru/356JfZ

Шорт-лист участников конкурсной программы будет объявлен 10 октября — для «Arctic open — детям» и 10 ноября — для основного конкурса в декабре.

Проект Поморского культурного фонда «Берегиня» «КиноПорт. ARCTIC OPEN» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области.

VII МКФ Arctic open поддержан Министерством культуры Российской Федерации.



Соорганизатор проекта — Северный (Арктический) федеральный университет.



