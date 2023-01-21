В Архангельске певческие коллективы "наполнят музыкой сердца"

Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля - X областной фестиваль академических хоров и вокальных ансамблей «Наполним музыкой сердца» пройдет в Архангельске с 18 по 19 февраля 2023 года при поддержке регионального Министерства культуры.



«Наполним музыкой сердца» - это традиционный фестиваль – смотр академических хоров Архангельской области, история которого началась в 2005 году. Конкурс проходит раз в два года и дает развернутое представление о развитии, достижениях хорового исполнительства в Поморье.

Выступление хоров – это всегда приподнятое настроение и праздничная атмосфера, чистые голоса и светлые эмоции.



В программе X областного фестиваля четыре номинации: «Академические хоры», «Вокальные ансамбли», «Академические хоры с солистом» и « Детские хоры». В первых трех номинациях примут участие исполнители от 18 лет, в детской номинации возраст участников – от 7 до 17 лет.



На X областной фестиваль - конкурс было подано 21 заявка из 9 муниципалитетов области. Вокальные ансамбли представлены семью коллективами из Котласа, Березника, Каргополя, Новодвинска и Архангельска.

Среди академических хоров также заявлено семь - это Хор духовной музыки «Светилен» из Каргополя, женский хор Архангельского музыкального колледжа, Академический смешанный хор культурно – досугового Центра поселка Березник Виноградовского района, прославленная Архангельская любительская хоровая капелла, Каргопольский Мужской академический хор, Академический хор из Плесецка, Заостровский академический хор сельского Дома культуры Приморского района.

Два детских хора «Жавороночки» и «Консонанс» представит Детская музыкальная школа № 1 «Баренцева региона».

В номинации «Академические хоры с солистом» выступит Хор духовной музыки «Светилен» Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея.



В программе прозвучат разнохарактерные произведения в разной технике исполнения, в том числе «А капелла» - многоголосное пение без музыкального сопровождения. Использование фонограмм по условиям конкурса не допускается.

Оценивать участников будет компетентной жюри во главе с Николаем Львовичем Романовым, основателем и художественным руководителем Хоровой Коллегии Санкт-Петербурга, преподавателем отделения хорового дирижирования «Санкт – Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского – Корсакова».

Комиссия обратит внимание на точность и чистоту интонирования, ансамблевое звучание, а также выразительность и общее сценическое впечатление.

Фестиваль начнет свою работу 18 февраля в Доме коммерческого собрания по улице Чумбарова - Лучинского, 38. В 12:00 состоится открытие, которое продолжится прослушиванием коллективов. В рамках программы пройдут два мастер-класса и круглый стол для руководителей хоров.

Победителей X областного фестиваля академических хоров и вокальных ансамблей «Наполним музыкой сердца» объявят на торжественной церемонии награждения 19 февраля в 14 часов в Доме народного творчества.

Вход на мероприятия фестиваля свободный.