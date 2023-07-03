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Arctic open создал каталог фестивальных фильмов для широкого проката

Взять в прокат авторское кино, которое не идет в кинотеатрах, показать его в кинозалах, устроить бесплатный или коммерческий сеанс для аудитории любого возраста и предпочтений можно с помощью каталога Arctic open. На сайте кинофестиваля организаторы киноклубов и других сообществ любителей кино могут, не нарушая авторских прав, выбрать фильм для показа аудитории. 

На начало июля в каталоге фильмов Arctic open 61 киноработа, список будет дополняться. Он создан для упрощения связи между авторами, правообладателями фильмов и кинопрокатчиками, организаторами кинопоказов.

«Идея создания каталога фестивальных фильмов  заключается в следующем: продвинуть авторское кино, «продолжить» жизнь фильма после фестиваля, вернуть здоровую привычку зрителя  к культпоходам. Для этого мы собрали,  во-первых,  фильмы из программы Международного кинофестиваля Arctic open, начиная с 2017 года, фильмы наших партнеров, таких как студия «Ленфильм» и авторов, которые готовы с нами работать, чтобы дойти до зрителя. В каталоге представлены фильмы для семейного просмотра, детской аудитории, фильмы о Севере и Арктике. Мы надеемся, что база фильмов будет полезна и востребована совершенно разными людьми и творческим площадками, тем более, что каталог – подвижный инструмент и будет дополняться, - сообщила директор Международного кинофестиваля Arctic open Тамара Статикова.  

Киномарафон Arctic open ежегодно показывает востребованность в показе фестивального кино в Архангельской области и за пределами региона. В этом году фильмы из программы киномарафона Arctic open 2023 смотрели в Поморье, Ленинградской области, Республике Коми, Свердловской, Мурманской, Псковской областях, а также НАО и ЯНАО. Прокатчиками в большинстве случаев становятся небольшие библиотеки, музеи, арт-пространства. Любое место с экраном и стульями для зрителей превращается в кинозал. Ведение деятельности киноклубов и показы фильмов за рамками организованного киномарафона становятся проблемой – авторское право, прокатные лицензии, фильм в хорошем качестве, да и сам киноконтент – всё это сложно организовать только силами руководителей киносообществ. Для качественного показа и был создан каталог Arctic open.

Принцип работы с каталогом простой – организатор показа выбирает понравившийся фильм, где указаны контакты для связи с правообладателем. Лично с автором фильма или продюсерским центром можно договориться о показе и даже об онлайн-встрече со зрителями. В каталоге есть полнометражные художественные, короткометражные и документальные работы, которые становились участниками конкурсных и внеконкурсных фестивальных показов Аrctic open с 2017 года.

Такой опцией уже успели воспользоваться в Свердловском фильмофонде.

«Многие фильмы каталога содержат в себе уникальную информацию о культуре, истории и традициях Севера, причем, не только нашей страны. Наш интерес к каталогу в первую очередь заключается в том, чтобы предоставить жителям Свердловской области возможность познакомиться с фильмами, которые очень точно соответствуют их духовной потребности, вписываются в систему координат нравственных ценностей. А, то, что зрители по достоинству оценивают качество представленных фильмов и получат огромное удовольствие от просмотра, мы знаем не понаслышке – уже три года участвуем в киномарафоне. Знакомство с фильмами – участниками Arctic open позволяет зрителям не только расширить свой кругозор, но и научиться лучше понимать мир, в котором мы живем», - рассказали в пресс-службе Свердловского фильмофонда.

Не секрет, что фильмы, прогремевшие на кинофестивалях, зритель редко видит в широком прокате. Фестиваль Arctic open имеет успешный опыт по «доставке» кино до зрителя, особенно в удаленные населенные пункты. В 2023 году за пять месяцев Киномарафона фильмы из программы VI Международного кинофестиваля Arctic open в девяти регионах России посмотрели около 16 тысяч человек. Это и есть наглядный пример альтернативного проката и востребованности качественного киноконтента у «нестоличных» жителей, а также возможность для режиссеров получить нового ценителя своего творчества. С каталогом организация показа фестивального игрового и документального кино возможна и за пределами фестивальной недели.

Выбирайте фильмы для показов в каталоге - https://arctic-open.com/catalog_films/

Культурно-просветительский фестивальный проект «Киномост ARCTIC OPEN: новые формы кинопоказов» поддержан Президентским фондом культурных инициатив, Министерством культуры Архангельской области, Губернаторским центром Архангельской области.

Организатор проекта - НКО Поморский культурный фонд «Берегиня», г. Архангельск

 

07 июль 09:17 | : Культура

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