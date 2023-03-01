Ученики архангельской православной школы прикоснулись к миру кино

Воспитанники и педагоги классов Русской классической школы поучаствовали в областной конференции по кинопедагогике «Кино и дети». Событие прошло в архангельском Доме народного творчества и стало частью образовательной программы культурно-просветительского фестивального проекта «Киномост ARCTIC OPEN: новые формы кинопоказов».

Участники посмотрели подборку фильмов — «Кнопка», «Теленок», «О любви».

«Это удивительные фильмы, потрясающие своим глубоким смыслом. Очень интересный формат мероприятия: совместный просмотр и обсуждение, в котором наши ребята и педагоги приняли активное участие. Думается, что с конференции никто не ушел без открытий и ценных осознаний, — сообщается на страничке архангельских классов РКШ в соцсети. — Были затронуты крайне важные темы, рассуждали о том, что каждому человеку жизнь бросает свои вызовы, и только от него зависит, как он ответит на этот вызов, какой выбор совершит: останется человеком или его подобием. Говорили о том, как перед экраном гаджетов человек может растрачивать свою жизнь, но никогда не поздно опомниться и что-то изменить; о силе духа, о воле к победе, о том, что любовь сильнее страха».

Кроме учеников Русской классической школы с кинопедагогикой познакомились воспитанники школ № 50, № 22, соловецких юнг, гимназии № 6, воспитанники воскресной школы Успенского храма, а также студенты Северного (Арктического) федерального университета.

«Кинопедагогика — слово для Архангельской области, возможно, новое, но у нас в России есть специалисты, которые занимаются кинопросвещением уже давно, серьезно, глубоко его изучают. Таких специалистов мы и собрали в Архангельске, чтобы перенять их опыт, наладить сотрудничество и создать свою систему: образование плюс культура равно кинопедагогика», — поделилась директор Международного кинофестиваля ARCTIC OPEN и фонда «Берегиня» Тамара Статикова.

Участники проекта — педагоги школ и дополнительного образования, социальные работники и специалисты сферы культуры Архангельской области — учились грамотно и эффективно использовать потенциал киноискусства в работе с детской аудиторией.

Спикерами выступили кинопедагоги, продюсеры, организаторы киноклубов, кинофестивалей, руководители кинотеатров Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Омска, Нижнего Тагила, Перми и Архангельска. Они поделились опытом внедрения видеоконтента в образовательный, досуговый и воспитательный процесс.

Отметим, что работа классов Русской классической школы — это пилотный проект готовящейся к открытию православной гимназии во имя святого князя Александра Невского. За время реализации пилотного проекта будет сформирован педагогический коллектив, родительское сообщество, создана материально-техническая база. Педагоги Архангельска смогут познакомиться с уникальным для города православным образовательным проектом. Востребованность духовно-нравственного воспитания подтверждена большим числом обращений родителей. Руководит классами РКШ в Архангельске Ирина Костюченко.