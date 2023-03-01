В Архангельске пройдет конференция по кинопедагогике

В областном центре 22 и 23 марта в рамках III Съезда директоров учреждений культурно-досугового типа Архангельской области пройдёт практическая конференция «Кино и дети. Новые формы кинопоказов».

В ней примут участие около 70 педагогов дополнительного образования, специалистов сферы культуры и молодежной политики Архангельской области. Специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Омска, Нижнего Тагила, Перми и Архангельска поделятся опытом внедрения видеоконтента в образовательный, досуговый и воспитательный процесс.

Конференция по кинопедагогике – новое направление для Архангельской области, которую Поморский культурный фонд «Берегиня» проводит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры региона.

Кинотворчество активно интегрируется в систему школьного и дополнительного образования. На конференции будут теоретический и практический блоки. Спикеры расскажут об организации общественных кинопоказов, о юридических вопросах альтернативного кинопроката, кинопрактиках в образовании, культуре и о кинотворчестве в семье.

В первый день участники конференции получат новые знания о применении видеоконтента в образовании и воспитании, поговорят об организации кинопоказов. Откроет встречу Виктор Скубей, член Союза Кинематографистов РФ, Правления Гильдии неигрового кино и телевидения, главный продюсер Студии «СЕВЗАПКИНО» (г. Санкт-Петербург). Также в Архангельск приедут Сергей Полищук, ведущий научный сотрудник ГКБУК «Пермская синематека», программный директор и модератор Международного фестиваля научно-популярного кино «Future.doc» (г. Пермь); Виталий Скорев, методист по составлению кинопрограмм МБУК КВДЦ «Красногвардеец» (г. Нижний Тагил);

Елена Самойлова, программный директор Международного форума «Кинопедагогика», киновед, кинопедагог, программный куратор Международного кинофестиваля «Ноль Плюс», методист онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс», автор образовательных программ, педагог-психолог (Тюмень).

Кроме очных встреч участники конференции свяжутся онлайн с руководителями кинопрокатных организаций из Москвы и Омска. Площадкой первого дня станет Молодежный центр Архангельской области.

Практическая часть пройдёт в областном Доме народного творчества. Она начнётся мастер-классом «Разговор о любви и дружбе с помощью кино». Вместе со школьниками взрослые посмотрят и обсудят мультфильм и короткометражные игровые фильмы. Модераторами встречи выступят спикеры из Тюмени и Перми.



Во второй день конференции опытом поделятся организаторы киноклубов из Архангельска и Новодвинска. Все три киноклуба «Про кино», «Эффект 3D» и «Наше кино» работают в библиотеках – в городской библиотеке Новодвинска, Центральной городской библиотеки им. Ломоносова в Архангельске и Добролюбовке соответственно.



Конференция станет следующим этапом для повышения уровня и организации системной работы по интеграции кино в воспитательный, образовательный, культурный процесс, где педагоги дополнительного образования, учителя - предметники, специалисты учреждений культуры, творческих центров проложат мостики, станут проводниками между миром кино и детской аудиторией.



Конференция по кинопедогике проходит в рамках образовательной программы Культурно-просветительского фестивального проекта «Киномост ARCTIC OPEN: новые формы кинопоказов», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, Министерством культуры Архангельской области, Губернаторским центром Архангельской области.

Партнеры: Министерство образования Архангельской области, Дом народного творчества Архангельской области, Региональный модельный центр ДДЮТ Архангельской области, Институт открытого образования Архангельской области