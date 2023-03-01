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Важнейшая из... В Архангельске прошла конференция по кинопедагогике

Педагогов школ и дополнительного образования, социальных работников и специалистов сферы культуры Архангельской области  учили грамотно и эффективно  использовать потенциал киноискусства в работе с детской аудиторией.

 В конференции «Кино и дети. Новые формы кинопоказов» 22 и 23 марта приняли участие  более 60 человек из Архангельска, Няндомы, Северодвинска, Коряжмы, Коношского района, Вельска, Шенкурска и Устьянского муниципального округа.

 Спикерами выступили  кинопедагоги, продюсеры,  организаторы  киноклубов, кинофестивалей, руководители кинотеатров Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Омска,  Нижнего Тагила, Перми и Архангельска. Они поделились опытом внедрения видеоконтента в образовательный, досуговый  и воспитательный процесс.

Программный куратор Международного кинофестиваля «Ноль Плюс», методист, автор образовательных программ, педагог-психолог из Тюмени Елена Самойлова рассказала о возможностях большой экосистемы «Ноль Плюс». В неё входят форумы по кинопедагогике, фестиваль, онлайн-кинотеатр, где можно смотреть киноуроки и методические материалы к ним, создать свой онлайн киноклуб, написать отзыв и рецензию на фильм.

Опытом «Пермской синематеки»  поделился ведущий сотрудник Сергей Полищук. В Пермском крае на базе муниципальных учреждений культуры работает 131 социальный кинозал, в каждом из которых проходят  кинопоказы и обсуждения фильмов с модераторами. Все киномодераторы – специалисты домов культуры, библиотек, сначала обязательно проходят курс обучения, чтобы общаться со своей  аудиторией на профессиональном уровне.

Онлайн встреча прошла с руководителем московского кинотеатра «Ударник» Светланой Максимченко. Она поделилась опытом работы со зрителем, рассказала о регулярности кинопоказов, составлении программы  и  способах привлечения публики.
 
 «Даёшь Омск кинематографический!». С таким девизом живут и работают кинозалы в 32 муниципальных районах Омской области. Они оборудованы по последнему слову техники для всех категорий граждан. Об опыте кинопоказов в социальных кинотеатрах, многообразии форм и методов  рассказал директор  областного «Киновидеоцентра» Сергей Фамильцев. 

Конференция по кинопедагогике  –  новое направление для Архангельской области, которую Поморский культурный фонд «Берегиня» проводит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры региона.

«Кинопедагогика - слово для Архангельской области, возможно, новое, но у нас в России есть специалисты, которые занимаются кинопросвещением уже давно, серьёзно, глубоко его изучают. Таких специалистов мы и собрали  в Архангельске, чтобы перенять их опыт, наладить сотрудничество  и создать свою систему: образование +культура = кинопедагогика», - поделилась директор Международного кинофестиваля Arctic open и  фонда «Берегиня» Тамара Статикова.

 Модератором конференции и  одним из спикеров стал  член Правления Гильдии неигрового кино и телевидения,  доцент кафедры продюсирования кино и телевидения СПбГИКиТ  Виктор Скубей. 

Его выступление было посвящено авторским правам и юридическим аспектам показов фильмов в киноклубах, в учреждениях культуры и образования. 

«Тема актуальна по всем параметрам. Конференция называется «Кино и дети»,  это правильно, потому что все начинается с детей. Проблемы привлечения  зрителя в кино, кинообразование среди молодежи стоят сегодня довольно остро,  и  начинать нужно с возраста, когда человек формируется. Не побоюсь пафоса, могу сказать, что мы находимся в начале пути. От того, как  и что мы  будем делать, зависит будущее», - обратился Виктор Борисович к участникам. 
 
 О большом опыте организации кинопоказов и  индивидуальных подходах к выбору контента рассказал Виталий Скорев,  методист по составлению кинопрограмм  в киновидеодосуговом  центре «Красногвардеец» города Нижний Тагил.

Второй день конференции был посвящён практической работе. В зале Дома народного творчества собрались ученики из  школы Соловецких юнг,  № 50, № 22,  гимназии № 6, Русской классической школы и Воскресной школы Успенского храма, а также студенты САФУ.

Взрослые вместе с детьми посмотрели мультфильм, короткометражные игровые и документальные фильмы. Киномодераторы из Тюмени и Перми показали на практике, как грамотно и логично выстраивать обсуждение с детьми после просмотра, чтобы добиться стойкого воспитательного эффекта. На основе фильма «О любви» режиссера Тофика Шахвердиев, рассказывающего об особых детях,  кинопедагог-психолог Сергей Полищук провел «показательный» мастер-класс «Разговор о любви и дружбе с помощью кино».

 Опытом работы поделились и организаторы киноклубов  из Архангельска и Новодвинска. Три киноклуба «Про кино», «Эффект 3D» и «Наше кино» работают в библиотеках – в городской библиотеке Новодвинска, Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоносова и областной  научной им. Н.А. Добролюбова. 


25 март 16:58 | : Культура

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