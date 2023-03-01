Важнейшая из... В Архангельске прошла конференция по кинопедагогике

Педагогов школ и дополнительного образования, социальных работников и специалистов сферы культуры Архангельской области учили грамотно и эффективно использовать потенциал киноискусства в работе с детской аудиторией.



В конференции «Кино и дети. Новые формы кинопоказов» 22 и 23 марта приняли участие более 60 человек из Архангельска, Няндомы, Северодвинска, Коряжмы, Коношского района, Вельска, Шенкурска и Устьянского муниципального округа.

Спикерами выступили кинопедагоги, продюсеры, организаторы киноклубов, кинофестивалей, руководители кинотеатров Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Омска, Нижнего Тагила, Перми и Архангельска. Они поделились опытом внедрения видеоконтента в образовательный, досуговый и воспитательный процесс.

Программный куратор Международного кинофестиваля «Ноль Плюс», методист, автор образовательных программ, педагог-психолог из Тюмени Елена Самойлова рассказала о возможностях большой экосистемы «Ноль Плюс». В неё входят форумы по кинопедагогике, фестиваль, онлайн-кинотеатр, где можно смотреть киноуроки и методические материалы к ним, создать свой онлайн киноклуб, написать отзыв и рецензию на фильм.

Опытом «Пермской синематеки» поделился ведущий сотрудник Сергей Полищук. В Пермском крае на базе муниципальных учреждений культуры работает 131 социальный кинозал, в каждом из которых проходят кинопоказы и обсуждения фильмов с модераторами. Все киномодераторы – специалисты домов культуры, библиотек, сначала обязательно проходят курс обучения, чтобы общаться со своей аудиторией на профессиональном уровне.

Онлайн встреча прошла с руководителем московского кинотеатра «Ударник» Светланой Максимченко. Она поделилась опытом работы со зрителем, рассказала о регулярности кинопоказов, составлении программы и способах привлечения публики.



«Даёшь Омск кинематографический!». С таким девизом живут и работают кинозалы в 32 муниципальных районах Омской области. Они оборудованы по последнему слову техники для всех категорий граждан. Об опыте кинопоказов в социальных кинотеатрах, многообразии форм и методов рассказал директор областного «Киновидеоцентра» Сергей Фамильцев.

Конференция по кинопедагогике – новое направление для Архангельской области, которую Поморский культурный фонд «Берегиня» проводит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры региона.

«Кинопедагогика - слово для Архангельской области, возможно, новое, но у нас в России есть специалисты, которые занимаются кинопросвещением уже давно, серьёзно, глубоко его изучают. Таких специалистов мы и собрали в Архангельске, чтобы перенять их опыт, наладить сотрудничество и создать свою систему: образование +культура = кинопедагогика», - поделилась директор Международного кинофестиваля Arctic open и фонда «Берегиня» Тамара Статикова.

Модератором конференции и одним из спикеров стал член Правления Гильдии неигрового кино и телевидения, доцент кафедры продюсирования кино и телевидения СПбГИКиТ Виктор Скубей.

Его выступление было посвящено авторским правам и юридическим аспектам показов фильмов в киноклубах, в учреждениях культуры и образования.

«Тема актуальна по всем параметрам. Конференция называется «Кино и дети», это правильно, потому что все начинается с детей. Проблемы привлечения зрителя в кино, кинообразование среди молодежи стоят сегодня довольно остро, и начинать нужно с возраста, когда человек формируется. Не побоюсь пафоса, могу сказать, что мы находимся в начале пути. От того, как и что мы будем делать, зависит будущее», - обратился Виктор Борисович к участникам.



О большом опыте организации кинопоказов и индивидуальных подходах к выбору контента рассказал Виталий Скорев, методист по составлению кинопрограмм в киновидеодосуговом центре «Красногвардеец» города Нижний Тагил.

Второй день конференции был посвящён практической работе. В зале Дома народного творчества собрались ученики из школы Соловецких юнг, № 50, № 22, гимназии № 6, Русской классической школы и Воскресной школы Успенского храма, а также студенты САФУ.

Взрослые вместе с детьми посмотрели мультфильм, короткометражные игровые и документальные фильмы. Киномодераторы из Тюмени и Перми показали на практике, как грамотно и логично выстраивать обсуждение с детьми после просмотра, чтобы добиться стойкого воспитательного эффекта. На основе фильма «О любви» режиссера Тофика Шахвердиев, рассказывающего об особых детях, кинопедагог-психолог Сергей Полищук провел «показательный» мастер-класс «Разговор о любви и дружбе с помощью кино».



Опытом работы поделились и организаторы киноклубов из Архангельска и Новодвинска. Три киноклуба «Про кино», «Эффект 3D» и «Наше кино» работают в библиотеках – в городской библиотеке Новодвинска, Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоносова и областной научной им. Н.А. Добролюбова.



