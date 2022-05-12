Митрополит Корнилий благословил Антона Макарского на съемки в Архангельской области

Команда телеканала «Спас» прибыла в Архангельскую область для съемок очередной серии популярного цикла «Святыни России». Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 7 сентября встретился с автором проекта Антоном Макарским.
Архипастырь рассказал известному актеру и телеведущему о храмах и монастырях Архангельской области, о почитаемых святынях и об особенностях духовной жизни в непростых условиях Русского Севера. Глава митрополии благословил Антона Александровича и его спутников на съемки и пожелал команде телеканала «Спас» плодотворной работы.
«Святыни России» — это познавательный телевизионный проект о путешествии Антона и Виктории Макарских по святым местам России. Каждая серия проекта посвящена одному из регионов страны. Ведущие посещают самые почитаемые паломнические места, монастыри, храмы, узнают их историю и историю святынь, которые там хранятся.
Проект направлен на привлечение внимания российских и зарубежных туристов к расположенным на территории России памятникам религиозной культуры и объектам духовного наследия, на популяризацию Российской Федерации как интересного и привлекательного направления путешествий просветительского и паломнического характера для россиян и иностранных гостей.
Впервые цикл передач вышел на «Спасе» в 2018 году и сразу побил рекорды рейтинга телеканала.
«Это масштабный проект о местах, в которых бьется русское сердце, где творилась и творится история. Это не только места поклонения, это, в первую очередь, люди — наши современники, которых это место преобразило, как преобразило когда-то всю страну», — отмечает Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас».
(по материалам Архангельской епархии)