Чиновник в Красноборском округе стал фигурантом уголовного дела о незаконной вырубке леса

В Красноборском округе Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица, подозреваемого в крупной незаконной рубке леса. По данным следствия, преступление было совершено ещё в 2022 году.

Как установили сотрудники полиции, чиновник одного из государственных учреждений, злоупотребив своим служебным положением, организовал вырубку лесных насаждений на территории Красноборского лесничества. На это у него не было никаких разрешительных документов.

Ущерб, причинённый лесному фонду, оценивается следствием более чем в 3,5 миллиона рублей. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а на его имущество наложен арест для возможного возмещения ущерба.

В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств дела и возможных соучастников преступления.