Георгий Гудим-Левкович: «Смотрю на жизнь распахнутыми глазами»

50 лет. Мужчине (женщины – отдельная планета).

Для кого-то полувековой юбилей – время подводить предварительные итоги и грустить о несбывшемся. Для кого-то это дата, когда всё самое интересное только начинается. Всё зависит от мироощущения.

Спросил у своего собеседника. Он только пожал плечами: «Лет до 25-ти хотел быть старше, а после 45-ти стал внутренне ощущать себя на те 25-ть. Смотрю на жизнь широко распахнутыми глазами… так всё интересно».

Будем считать, что это жизненное кредо.

Георгий Гудим-Левкович человек в Архангельске известный. Известность специфическая, прежде всего, журналистам, таков удел руководителей крупных информационных служб. Они, как бы, за кадром, их имена редко появляются в телевизионных репортажах и в печатных СМИ. Они чаще не авторы (переросли), но рулевые, можно сказать, «серые кардиналы» журналистики.

А ведь могло сложиться совсем по-другому…

- Ты же из детей поморского телевидения?

- Точнее, из внуков. Моя мама пришла устраиваться на работу, будучи беременной мной, через 10 лет после начала работы первой архангельской телестудии, у неё были свои учителя. Елену Ивановну Энтину наши родители называли «Мамой» Архангельского телевидения. Получается, я – внук. То есть, в этом году «Поморью» - 60, мне – 50… как бы общий юбилей.

Георгий любит вспоминать своё телевизионное детство. Как делал уроки за редакторским столом, пока мама на эфире, как с работы часто перемещались телевизионной толпой на домашнюю кухню продолжать те же разговоры, что и в редакции, общие праздники в Боброво.

- Какое же было свободное время, без чинов и звёздности. На нашей кухне кто только не побывал – Борис Галкин, Михаил Ножкин… перечислять замучаюсь. Часто присоединялись газетчики, театральные люди, это был один общий круг.

Однако после школы решил поступать на исторический факультет ЛГУ, в городе на Неве тогда жил его отец. Но не сложилось. Год для страны был знаковый, 91-й, были мысли уйти служить в армию. Тут роль сыграло материнское слово – «ты должен учиться». И настойчивая рекомендация ректора Владимира Булатова. Буквально в последний день подал документы на истфак Архангельского педагогического. И поступил, несмотря на сумасшедший конкурс как во ВГИК.

- Ты же помнишь те времена. Цены скачут галопом, зарплаты задерживают, маминой и моей стипендии категорически не хватает. Тогда - не сейчас, в ресторан на подработку не устроишься. «Поморье» выручило, пошел работать помрежем, днём – лекции, потом – до полуночи на эфире, так многие «внуки телевидения» жили. И гости из Москвы другие стали наезжать – Жириновский, Гайдар, Зюганов… но тоже ещё без особых понтов.

- Так можно было карьеру делать!

- Можно… но мне было лень. Я понял, что «телевидение – это вся жизнь», не для меня. Душа просила другого. Не поверишь, науки душа просила, все свободные деньги тратил на книги, их тогда мешками несли к букинистам. Серьёзно заинтересовался историей русской армии, а это прямой путь к диссертации.

Пока же, уже с «красным» дипломом историка, Георгий пошёл преподавать в АГТУ культурологию, в аспирантуру редко попадают сразу после вуза. И тут новый поворот – Москва, Академия госслужбы. Поворот в чём-то определяющий. Рекомендацию для поступления в РАГС при Президенте России дал губернатор Анатолий Ефремов.

- Из нас там целенаправленно готовили чиновников. Кто только лекции не читал, даже Черномырдин в ранге председателя правительства. Сокурсники – со всей России, до сих пор их имена в инфосводках встречаю, мало кто затерялся. Ну и совершенно классное профильное образование. Практика – в правительстве РФ, в Государственной Думе. Три года пролетели – не заметил.

- С такими опциями, почему в Москве не зацепился?

- Возможности были… но были и внутренние обязательства перед Архангельском. Прежде всего, перед мамой, не хотел оставлять её одну, а она не хотела бросать любимую работу.

Буквально накануне поступления в академию произошла еще одна судьбоносная встреча. С епископом Тихоном, только что возглавившим Архангельскую епархию. Сразу нашли общий язык и точки соприкосновения, благо архипастырь был прост в общении. Он и сказал Георгию – «такие люди нам нужны в светском мире». В итоге пять лет преподавания на кафедре религиоведения и культурологии в ПГУ.

- Но это самое начало нулевых, преподавателей зарплатами не баловали. Постепенно появилось ощущение нереализованности. И тут-то журналистика и настигла в лице Якова Попаренко и Евгения Удалкина. Пришёл в АТК куратором общественно-политического блока и параллельно делал программу «Православный взгляд». Евгений Евгеньевич меня в это дело, именуемое пиаром, привел, многому научил. И мы продолжаем наше сотрудничество уже 20 лет.

Но то время – начало 2000-х мой визави тоже вспоминает с большим удовольствием. Шутка ли, объехал буквально всё Поморье, все его «медвежьи уголки». Ну и драйв от репортёрской профессии, когда постоянно работаешь в режиме аврала… кто испытал, тот поймёт.

Но тут Донской занял кресло мэра областной столицы. Евгений Удалкин вошёл в его команду и позвал с собой тех, кто умел работать. А тут человек с образованием госслужащего!

- С Донским было интересно, он, при всех нюансах, неординарная личность, способная на поступки. Мы тогда объехали весь город не по разу. Я скрупулёзно изучил всё сложное городское хозяйство Архангельска. До сих пор знаю, например, сколько в городе котельных, их мощность и на каком топливе какая работает. В мэрии я прошёл путь от ведущего специалиста до начальника пресс-службы, все ступени, это важно. И здесь настоящим учителем и старшим товарищем стал Виктор Николаевич Павленко. Я ни разу не пожалел, что все эти годы был рядом с ним. Это была ежедневная, порой рутинная и незаметная, но очень важная работа. Для города, для горожан.

Вот тут мне интересно. Была у человека творческая, почти свободная профессия, а он её поменял на чиновничью рутину с совсем не сказочными зарплатами. Что и вываливаю собеседнику. Который смотрит на меня чуть снисходительно. Как на студента.

- Чиновники – это люди, преданные городу. Вокруг них постоянно витают слухи и домыслы, о мифических бесплатных квартирах, о дополнительных заработках. Ну, что мне было унести из пресс-службы… разве что карандаши и канцелярские скрепки?! Или история про меня, как я «рубил топором бюллетени» на выборах 2008 года. Да я их в глаза не видел, там такая проверка была, сразу бы всё наружу вылезло при том количестве независимых СМИ, да и правоохранители все контролировали. Другое дело, что считал и считаю – пиар-кампания на выборах должна быть длительной и без авралов. Такую мы провели в 2012 году и как результат – 57 рекордных процентов явки и 51% «за» Виктора Павленко. Этот результат – единственный в своем роде – ни до, ни после уже такого не было. Но пиар тут лишь отражение той огромной работы, которую делала вся команда мэрии Архангельска, во главе с Виктором Николаевичем.

- То есть, тебе интересен результат.

- Но и сам процесс. В мою задачу входило и входит разжевать, пардон за кулинарный термин, журналистам то, что мы пишем в своих длинных пресс-релизах. Потому они такие и длинные, чтобы в них было всё, каждая цифра, а у вас – возможность выбора, что оставить, что отбросить. Мы как шахтеры – поставляем вам, металлургам слова, руду. Ну и, конечно, разруливать всякие возникающие по ходу работы ситуации, иногда неприятные.

- Вот это интересно. Есть кнут и пряник, можно ругать со СМИ, а можно договариваться, даже дружить. Наше агентство на разных этапах проходило и то, и это.

- Для себя я давно понял – со СМИ нужно жить, быть внутри творческого процесса. Ломать журналистов не получается, ваш «Руснорд» и «Эхо Севера» наглядное тому доказательство. Но и мягким быть нельзя, что непросто… это называется мастерством коммуникации.

- А как выстраивать отношения с соцсетями, со всякими безумными телеграмм-каналами, где не всегда понятно, кто хозяин?

- Моё глубокое убеждение – влияние соцсетей на информационное поле, якобы всё туда ушло, заблуждение, культивируемое этими самыми хозяевами. Традиционные СМИ были, есть и останутся, к ним больше доверия, они отвечают за свои слова, остальное – пена, плесень. Кто-то из чиновников обижается на анонимные вбросы… но и это пройдёт.

- Вернёмся к твоей нынешней ипостаси – Группе Аквилон. Ты уже не чиновник, не госслужащий, совсем другой статус.

- Семь лет назад, после ухода из мэрии, у меня были разные предложения, в том числе, с переездом в другой регион. Но я выбрал Аквилон и до сих пор ни разу не пожалел, что согласился на предложение Александра Фролова и Александра Рогатых. Настоящая мужская работа – строительство… пусть я и не кладу кирпичи на стройке. Но как раз попал на этап бурного развития компании, создавал информационную службу, помогал создавать такие же в регионах, где начал свою деятельность Аквилон. Тоже своеобразный кирпичик в стену. А ещё непередаваемое ощущение, что ты участник современного, успешного и социально ответственного бизнеса. И здесь интересно, я теперь всё про стройку знаю. Когда бизнес достигает определенного уровня, он объективно становится важным фактором социальной жизни, города, региона страны. Отсюда и масштаб того, что принято называть «связи с общественностью» и чем я сейчас занимаюсь.

- Да ты счастливый человек на своём месте, многие и до 70-ти мечутся. Чем отметил год своего 50-летия?

- Я съездил в зону спецоперации с гуманитарным конвоем. Всё увидел собственными глазами и ещё раз укрепился в своих убеждениях. У меня вышла первая книга о «Дервише», за которую получил литературную премию. То есть, вернулся к тому, с чего начинал взрослую жизнь – к истории. Но…

- Ещё одно но?!

- Но больше всего мне интересно строить. Чем и продолжу заниматься.

P.S. Редакция ИА RUSNORD поздравляет Георгия Гудим-Левковича с полувековым юбилеем и желает всего того, о чём он сказал выше.

P.P.S. На встречу с главным редактором Леонидом Чертоком интервьюируемый принёс коробку шоколадных конфет. В коробке пачки купюр не обнаружено… только конфеты.