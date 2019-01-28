Рестлинг по-поморски. Драка на сессии депутатов посёлка Сия (ВИДЕО)

Данная запись выложена на Ютубе и в группе «Наш дом - Сия» социальной сети Вконтакте.
Дата схватки – 28.01.2019 г.
Центральные участники ристалища два депутата – директор ООО «Сийское» Иван Земцовский и бывший глава Пинежского района, ныне политик и общественный деятель Павел Меньшуткин, чьи статьи периодически появляются на страницах «Руснорда».
Из-за чего произошел конфликт, по записи понять сложно… здесь самое интересное местные нравы.
Приносим извинения зрителям за часто повторяющееся за кадром слово «блин», но оно добавляет экспрессии основному действию.
Пока без комментариев.
Известно, что жители поселка Сия готовы выступить с инициативой по лишению Земцовского депутатских полномочий. С публикациями, где упоминается его фамилия, можно ознакомиться здесь и здесь.
Редакция подтверждает свою готовность предоставить слово каждой конфликтующей стороне.