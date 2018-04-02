Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36

В недавнем выпуске региональных новостей, производимых скромными силами региональной телекомпании «Поморья», прошёл сюжет об отвратительном состоянии улиц областной столицы. Но не нашей, а… Пензы. Весенняя грязь, лужи, тучи песка… вам это ничего не напоминает? В телевизионной журналистике такой прием называется «отбеливание». Что, теперь ждать в гости пензюков с камерами, заряженных на мочильные сюжеты? Ничуть не бывало, они могут поехать в Магадан за негативом (его там выше крыши). И пойдет информационный говнопоток по всей Руси великой.

Николаев додумался или кто подсказал? А какая разница…

Также в этом выпуске всё о праймериз «Единой России», чего вам лучше было бы не знать.