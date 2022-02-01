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В Архангельскую область проникло фальсифицированное сливочное масло

В 2021 году Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в учреждении социального обслуживания, расположенном в г. Вельске, были отобраны пробы молочной продукции – масла сливочного.

Проба была направлена на исследования в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». По результатам испытаний в пробы были выявлены не заявленные в составе компоненты – масла и жиры на растительной основе.

Управлением проведена документарная проверка в отношении изготовителя продукции – предприятия из Курской области ООО «Курский сыродельный завод».

В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ  и направлено рассмотрения в Арбитражный суд Курской области.

10 марта 2022 г. судом вынесено решение о привлечении предприятия к административной ответственности с назначением штрафа в размере 300 000 рублей.

31 март 09:56 | : Скандалы

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