В Архангельскую область проникло фальсифицированное сливочное масло

В 2021 году Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в учреждении социального обслуживания, расположенном в г. Вельске, были отобраны пробы молочной продукции – масла сливочного.
Проба была направлена на исследования в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». По результатам испытаний в пробы были выявлены не заявленные в составе компоненты – масла и жиры на растительной основе.
Управлением проведена документарная проверка в отношении изготовителя продукции – предприятия из Курской области ООО «Курский сыродельный завод».
В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и направлено рассмотрения в Арбитражный суд Курской области.
10 марта 2022 г. судом вынесено решение о привлечении предприятия к административной ответственности с назначением штрафа в размере 300 000 рублей.