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Из Поморья в Азербайджан чуть было не уехал мелкий черный еловый усач

В январе 2022 года на территории Няндомского района Архангельской области Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного досмотра пиломатериалов хвойных пород объёмом 550 куб.м,  предназначенных для экспорта в Азербайджан, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – личинка малого черного елового усача (Monochamus sutor Linnaeus). Видовая идентификация карантинного вредителя подтверждена протоколом исследований (испытаний), выданным Карельским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».

Юридическое и должностное лица привлечены к административной  ответственности по ст. 10.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде административных штрафов.

В отношении подкарантинной продукции собственнику (юридическому лицу) предписано применить карантинные фитосанитарные меры.

Черные усачи рода Monochamus являются одними из опасных вредителей хвойной древесины, включенными в список карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории Российской Федерации, а также потенциальными переносчиками сосновой стволовой нематоды.

Черные усачи приносят большой вред, ослабляют деревья и приводят древесину
 в полную непригодность. В результате выход деловой древесины из стволов деревьев, поврежденных на корню данным видом карантинного объекта, значительно снижается. 

 

22 февраль 09:19 | : Скандалы

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