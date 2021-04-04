Бывший чиновник экстрадирован из Черногории в Архангельск

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летнего Виктора Жилина, обвиняемого в незаконном использовании объектов авторского права, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере (п. «в», «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ).
Установлено, что Жилин, руководивший с 2002 по 2008 г. государственным унитарным предприятием «Проектный институт гражданского строительства, планировки застройки городов и поселков «Архангельскгражданпроект», в нарушение законодательства Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности пренебрег исключительным правом одной иностранной компании на принадлежащие ей программные продукты и с 2006 по август 2008 г. обеспечил использование на предприятии 22 нелицензионных экземпляров программного обеспечения стоимостью свыше 2 млн. рублей.
В период с 2011 г. по 2021 г. Жилин скрывался от правоохранительных органов России в Черногории, где был задержан и экстрадирован в Россию для уголовного преследования, вину в совершении преступления он не признал, ущерб не возместил.
Санкцией статьи предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Дело расследовано в следственной части следственного управления УМВД России по Архангельской области, для рассмотрения по существу оно будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска.
(на фото: с такого пляжа и в СИЗО... обидно, да?)