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Уголовной статьи будет стоить ФСИНовскому начальнику использование подчиненных не по назначению

Пресс-служба Следкома по Архангельской области и НАО сообщает о том, что в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области (колония на Пирсах), возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в период с октября  2015 года по март 2019 года подозреваемый, желая избежать материальных затрат, в рабочее время привлекал для проведения на его земельном участке в садоводческом товариществе строительных и хозяйственных работ подчиненных сотрудников, которые были вынуждены согласиться, так как находились от него в прямой служебной зависимости. При этом и сам подозреваемый неоднократно в рабочее время находился на своем земельном участке, контролируя качество выполнения работ, в результате чего из федерального бюджета РФ в качестве заработной платы необоснованно и незаконно выплачены денежные средства в сумме не менее 270 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области и ОСБ УФСИН России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу г.Архангельск Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

16 июль 14:18 | : Скандалы

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