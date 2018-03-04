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Генпрокуратура назвала четыре вида нарушений при госзакупках, в том числе – в Архангельской области

Генеральная прокуратура отмечает четыре основных вида нарушений закона при государственных и муниципальных закупках, об этом говорится на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре подвели итоги работы в сфере обеспечения законности на рынке госзакупок и сделали вывод, что «стабильно высоким» остается число нарушений, связанных с тем, что правовые акты органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений противоречат закону.

Это потребовало прокурорского вмешательства в Марий Эл, Архангельской, Магаданской областях и других регионах.

Одним из основных рисков остается необоснованное заключение контрактов с единственным поставщиком, также Генпрокуратура отмечает факты дробления заказа для уклонения от закупки конкурентным способом (в Чеченской Республике, Алтайском крае, Томской, Оренбургской областях и иных регионах).

«По-прежнему многочисленными являются нарушения коррупционной направленности, в первую очередь связанные с конфликтом интересов», – заявили в Генпрокуратуре.

Так, на Камчатке выявлены нарушения в сфере закупок, связанные с наличием родственных отношений между председателем единой комиссии администрации Алеутского района и предпринимателем – исполнителем контрактов. Подобные случаи имели место в Башкирии, Чувашии, Вологодской, Ульяновской, Челябинской областях и других регионах.

В ходе проверок также выявлены и пресечены случаи неправомерного использования механизма признания торгов несостоявшимися, нарушений при утверждении аукционной документации, определении победителей торгов и оплате выполненных работ, незаконного изменения условий контрактов, неприменения заказчиком штрафных санкций и непринятия мер к расторжению контрактов при их ненадлежащем исполнении, несоблюдения процедур размещения сведений в единой информационной системе и другие.

Такие факты выявляли в Башкирии, Чувашии, Вологодской, Курской, Челябинской областях и других регионах.

Напомним, 12 марта президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок.

 

08 май 11:28 | : Скандалы

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