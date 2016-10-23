Олег Кодола: "Или это не коррупция?". Независимый гид поясняет свою позицию в "банном скандале"

Независимый гид Олег Кодола продолжает объяснять свою позицию, почему он вынес «банный скандал» на Соловках в публичную плоскость.
Скандал с "банным видео" занял достойное место в новостных лентах, но сих пор никто не обратил внимание на нюанс, который мне кажется важным. Он и до меня дошёл всего месяца два назад, когда один из персонажей, упоминаемых в ролике, поменял место работы... Есть такие организации, которые очень не любят, когда их сотрудников полощут в видеороликах... Особенно в Администрации Президента - там все должны быть идеально гладкими и не светиться в скандальных материалах. Сегодня мы с юристом подготовили и отправили целый ряд запросов - в центральные аппараты ФСБ, Прокуратуры, Следственного комитета, а также в Администрацию президента. Можете не читать длинный запрос, но смысл его прост: как получилось, что мелких соловецких чиновников, обсуждающих в бане незаконные делишки, ссылаются на... сотрудника Администрации Президента? Напомню:
Тютюков: Ну, блин… Тебе какая разница? Автодор, Агентство? У меня в Автодоре – мой друг, директор… А в Агентстве – Роман Викторович. Тебе что там, что сям…
Магид: Главное, чтобы они пришли только сюда. Потому что меня зае….о…
Тютюков: Я тебе серьезно говорю, тут по Автодору можешь не это…
Магид: Мне по фигу. Я вообще считаю, что политически, что Роман Викторович всё делает правильно, но он одну вещь не понимает: он это всё… все эти полномочия, которые он на Агентство забирает, он выдержит до того момента… Я.. не то что я себя выношу… Пока я здесь. Меня не будет – всё провалится.
Роман Викторович - это бывший вице-губернатор АО, руководитель Агенства по развитию Соловков, непосредственный куратор банщиков, а ныне - сотрудник Администрации Президента - Балашов Роман Викторович. Вот я и боюсь: Магид уйдёт... и всё провалится! Включая Администрацию!
Текст заявления в органы и Администрацию:
В июле 2015 г. банщик гостиницы «Соловки-отель» Попружук В.Б. передал мне видеофайл 1Закрыто.avi, где был записан разговор директора МБУ «Соловецкий многофункциональный центр» Магида М.Л. и Тютюкова Е.А., на тот момент занимавшего должность заместителя руководителя агентства по развитию Соловецкого архипелага при Правительстве Архангельской области.
В разговоре Магид и Тютюков обсуждали, на мой взгляд, незаконные действия по захвату причалов пос. Соловецкий («Монастырский», «Хета» и «Тамарин»). В разговоре они упоминали меня лично, планировали мешать моему бизнесу и бизнесу моих деловых партнёров на Соловках и в г. Кемь. Из разговора создалось впечатление, что действия Тютюкова и Магида курирует бывший вице-губернатор Архангельской области Балашов Роман Викторович. Я не придал значения разговору на видео, поскольку не мог предположить, что должностные лица могут пойти на подобный сговор, а тем более его исполнение. Я сохранил видеофайл, не предавая его огласке.
Летом 2016 г. директор МБУ «Соловецкий МФЦ» Магид начал осуществлять действия, о которых шёл разговор на видео, записанном в июле 2015 г., а именно, начал установку забора у причала «Хета», где, в основном, базируются владельцы частных катеров. Забор перекрывал свободный подход к береговой линии (нарушалась ст. 6 Водного кодекса РФ), препятствовал доступу к имуществу граждан, в т.ч. – моему личному имуществу.
Посчитав, что теперь информация на видео стала общественно-значимой, т.к. в исполнении незаконных действий участвовали муниципальные служащие за счёт муниципального бюджета (ФЗ-149, ст.8 п.3), я опубликовал печатную листовку с расшифровкой диалога из видео и иллюстрацией (скрином видео), где не видно лиц говорящих. Я надеялся, что Магид прекратит незаконно захватывать территорию и препятствовать предпринимателям. Когда Магид установил забор и окончательно прекратил свободный доступ к береговой линии и личному имуществу, я выложил видео в сеть, надеясь привлечь внимание к незаконным действиям.
Я, а также ряд жителей Соловков подали заявления в Прокуратуру, но районная прокуратура не нашла нарушений, т.к. Магид представил документы, согласно которым земля, якобы, передана муниципалитету и ограждена для рекультивации.
На основании этого же ответа Магида было отказано в возбуждении дела по ст. 169 УК «О препятствовании законной предпринимательской деятельности» - МВД не нашло состава преступления. В дальнейшем постановление об отказе было отменено прокуратурой, какова его судьба в настоящее время, мне не известно.
Магид и Тютюков подали заявление в Следственный комитет по ст.137 УК РФ, обвинив меня в нарушении личной тайны. При этом дело построено так, что содержание диалога, где Магид и Тютюков планируют незаконные действия, не обсуждается – личной тайной Магида и Тютюкова являются изображение их обнажённых торсов, употребление пива и ненормативной лексики. В результате на меня завели дело, и сейчас я являюсь подсудимым. Подачей заявления в следственный комитет Магид и Тютюков признали, что на видео именно они.
За время следствия Прокуратура признала, что я был прав: установка забора Магидом М.Л. является грубым нарушением законодательства. В отношении Магида вынесено представление о привлечении к дисциплинарной ответственности.
Таким образом, данное видео, заявление Магида и Тютюкова и представление прокуратуры полностью изобличают незаконную деятельность должностных лиц:
Кроме того, удивляет ситуация с «Тамариным» причалом, также упоминаемым в диалоге Магида и Тютюкова. «Тамарин» причал управляется МБУ «Соловки-сервис». МБУ СМЦ использовало следующую тактику:
МБУ СМЦ (Магид М.Л.) рядом с «Тамариным» причалом, с разрешения Минприроды Архангельской области, срыло часть природных территорий, использовав грунт для строительства прибрежной насыпи. Хотя насыпь является необорудованной согласно требованиям к причальным сооружениям, насыпь получила официальный паспорт причала и стала принимать грузы. С одобрения депутатов МО «Соловецкое» расценки на обслуживание судов на «Тамарином» причале были завышены. Не секрет, что на заседаниях совета депутатов МО иногда присутствовал бывший вице-губернатор Архангельской области Балашов Роман Викторович, оказывая давление на депутатский корпус. В результате грузопоток с «Тамариного» причала перешёл к МБУ СМЦ, которым руководит Магид М.Л. В дальнейшем эта «насыпь» была передана в концессию частной компании. Таким образом, финансовый поток, который должен был служить наполнению муниципального бюджета, оказался в частных руках.
Прошу провести проверку диалога на видео, дальнейших действий Магида и Тютюкова, а также Балашова Р.В. на предмет коррупционной составляющей.
Напомним, что глава Соловков Тютюков и чиновник Магид подали на гида Кодолу в суд за разглашения сведений, касающихся их "личной жизни" (разговоров в предбаннике).