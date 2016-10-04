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Кодола - Тютюкову: Вы уже написали явку с повинной. Продолжение "соловецкой разборки"

Женя Тютюков, глава Соловков и участник банных торгов, наконец собрался и смог ответить - спасибо ИА Руснорд за их предложение высказаться всем участникам. Алаверды.))

Евгений, с глубокой радостью и восхищением прочитал Ваше интервью. Порадовал заголовок "громче кричит тот, на ком шапка горит": учитывая, что в суд обратились Вы и Ваш партнёр из "банного ролика", заголовок напоминает явку с повинной - подсознание-то не скроешь...

Огромное Вам спасибо за образ "непримиримого борца с Русской православной церковью и чиновниками-коррупционерами" - это большая честь для меня. Конечно, я не так активен, как Алексей Навальный или Александр Невзоров (чиновники и попы для меня больше хобби, чем профессия), но всё равно - благодарю.

То обстоятельство, что по моим заявлениям не открыто ни одного дела, никого из нормальных людей не удивляет - ведь и Вы до сих пор "при месте". В нормальной стране после публикации такого видеоролика произошла бы скандальная отставка, но мы живём в России, где уголовные дела не открывают даже отчёты Счётной палаты о пропаже денег на Соловках. Тем не менее, и у меня есть маленькие победы - например, пресловутый забор, перекрывший, как Вы и обещали, подходы к причалам, признан прокуратурой незаконным, а ваш подельник рекомендован к дисциплинарной ответственности.

Или, вспомните моё обращение в Минкульт, после которого были остановлены работы без археологического надзора.

Немного странной выглядит история про Магида и Кемь - если он приобрёл там много деловых связей, и у нас пересеклись интересы, не понятно, зачем ставить "Кемь раком", да простят меня уважаемые кемляне за цитату из Вашего диалога. В смысле, странными выглядят методы ведения бизнеса, напоминающие схемы братков из девяностых. Интересно, а паяльники с утюгами в Вашей бизнес-модели рассматриваются?

Ваше предположение о том, что Вы - случайные жертвы, а фотоохота велась на Гундяева, отдаёт конспирологией. Говорят, ранее Вы уведомили об этой гениальной догадке ФСО, но успеха она не имела. О приездах Гундяева я пишу уже много лет, но мне бы не пришла в голову мысль снимать голого старика. Да и снимал не я...

В общем, я прочитал Вашу рекламную статью обо мне, но не нашёл в ней главного - комментария по поводу содержания Вашего с Магидом банного разговора в видеоролике. Я Вам задам лишь один вопрос. Как Вы думаете, если двое чиновников тайно (в бане) договорились совершить незаконные действия; затем один из них совершил оговоренные незаконные действия; а прокуратура признала эти действия незаконными - попадают ли их действия под ст. 35 УК РФ "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)"?

Кстати, огромное Вам спасибо за подачу заявления в суд - мне так не хватало Вашего признания, что в ролике именно Вы и ваш со-заявитель. В одном Вы правы, Евгений - эта история так просто не закончится. Суды ещё будут. 

13 январь 17:24 | : Скандалы

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