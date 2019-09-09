Итоги недели с 14 по 20 октября 2019 года

Сегодня в Итогах:
- Россия рулит – в конфликте турок с курдами на сирийской территории Москва хочет дать и нашим, и вашим;
- Жажда крови – возвращение смертной казни приветствуют даже омбудсмены:
- Ему интересно считать – депутат Архангельской городской Думы Павел Гвоздухин о городе, деньгах и о себе.
Международные новости
Турция: Одуревшие в атаке
Мы долго ждали, когда военная компания в Сирии, которую нам по старой советской привычке преподносили как оказание интернациональной помощи братскому арабскому народу, отошла наконец в прошлое.
«Тогда считать мы стали раны…». Надо признать, отделались малой кровью, если не считать трагической авиакатастрофы в Сочи с самолётом, летевшим с артистами, которые совсем уж ни при чём. После массы конспирологических версий, не нашедших подтверждений, её признали роковой случайностью, правда, из серии «бог шельму метит». Но могло быть и хуже, гораздо хуже.
Из относительно положительных моментов – Россия продемонстрировала своё новейшее вооружение (о чём неоднократно и гордо заявляло руководство страны и разного сорта телеглашатые), что-то даже продала (или уступила в долг). Плюс заявила о своём возвращение на далеко не спортивную арену политических игр с применением военной силы.
Вы считаете, это здорово? Только учтите, здесь вход рубль, а выход стольник минимум…
Если помните, именно конфликт в сирийском небе чуть под корень не разрушил российско-турецкие отношения, особенно в сферах туризма, строительства и экспорта-импорта продовольствия (помидоры в супермаркетах подорожали). Но интересы кошелка перевесили политические амбиции обеих сторон, что лично меня не может не радовать – Путин с Эрдоганом опять вась-вась, а Анталья, Кемер и Сиде вчистую обыгрывают патриотичные курорты Краснодарского края в соотношении цена-качество.
И вот просыпается мир утром и узнаёт – Турция начала военную операцию на территории Сирии. Вроде бы против курдов, но это всё равно нарушение границ дружественного нам государства дружественным нам государством. Да и курды вроде дружественный нам народ, вечно и всюду гонимый, не имеющий своей земли. Их реально жалко. Когда-то в Москве мне пришлось работать с иракскими курдами, бежавшими от режима Саддама Хусейна, они такие ужасы про пытки рассказывали, что автор уверен – за одно это диктатора стоило повесить. За что вас так, спрашивал. Только за то, что курды, отвечали… вам это ничем Германию 30-х и судьбу немецких евреев не напоминает?
Чего, собственно, добиваются курды во время любого конфликта на территориях своего компактного проживания? Создания собственной автономии с самыми широкими полномочиями, а в дальнейшем и самостоятельного государства. Разве вам это не напоминает ситуацию на востоке Украины, где Россия полностью на стороне ДНР и ЛНР? С одним только важным нюансом, стремление курдов к самоопределению поддерживают США, то есть, ситуация совсем обратная.
То, что в случае военной победы турецкая армия как минимум три дня будет творить с побеждёнными такое, о чём и писать противно, это, как говорится, к бабке не ходи, на то и Восток. Однако Кремль устами Дмитрия Пескова спокойно так заявляет- мы, дескать, признаем право Анкары предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности, но рассчитываем, что операция не навредит процессу политического урегулирования. О гарантиях безопасности мирному курдскому населению ни полслова… потом опять вздыхать будем, головой качать да глаза закатывать, но не вмешиваться?
Надо сказать, что у курдов и в Сирии изначально всё очень не гладко (говорю же – несчастный народ, почти цыгане). Там они составляют 7-10% населения и десятилетиями подвергались гонениям и ущемлениям в правах со стороны правительства. Их положение особенно ухудшилось при предыдущем президенте страны Хафезе Асаде и оставалось таковым при его сыне - Башаре Асаде. Но, надо отдать должное, при начале внутреннего широкомасштабного конфликта в стране именно курды не примкнули ни к одной оппозиционной группировке, в том числе, к террористическим, хотя могли стать грозной, если не решающей силой в свержении режима ненавистной им семейки Асадов. То есть, настаивали на собственных интересах, и точка. При таком раскладе вполне могли рассчитывать на послабления со стороны действующей власти, удержавшей престол не без помощи России.
Но вот, что происходит дальше. В момент самого острого противостояния с собственной оппозицией и исламскими террористическими организациями, наводнившими страну, сирийские правительственные войска покидают курдские территории, чтобы сосредоточить силы на борьбу с повстанцами в других регионах страны. Это позволило вооружённым формированиям курдов взять пограничные районы под свой контроль и, соответственно, поверить в собственные силы и близкий успех Главной Курдской Мечты. Что не могло не взволновать Турцию, ведь это происходит у её границ.
Плюс ко всему, именно курды несут сейчас охрану тюрем и лагерей, где на данный момент находятся более 12 000 мужчин, которых подозревают(!) в связях с террористами. Они переданы курдам на «ответственное хранение» силами международной коалиции. В случае победы турецких сил над их охранниками эти подозрительные типы разойдутся кто куда, и неизвестно, где потом всплывут. Возможно, что и у нас на Кавказе или у ближайших среднеазиатских соседей.
И это лишь первый момент, которым Турция реально может навредить России. А ещё есть политические интересы. Наша страна устами первых её лиц не раз громогласно заявляла, что хозяин в Сирии должен быть один – её законное правительство. А не американские военные, не турецкие и даже не сами российские, из-за этого мы оттуда и ушли. Теперь же что получается… как будем оправдываться перед прогрессивным человечеством?
Вы смотрели репортажи о визите Путина в Эль-Рияд? Наш президент на редкость осторожно комментировал (а куда деваться, тема самая жареная) вторжение Турции на сирийскую территорию. А всё потому, что они с коллегой Эрдоганом в этом вопросе оказались по разные стороны баррикад, несмотря на сближение в других вопросах и, кажется, обоюдную личную симпатию, такое часто бывает в мировой политике. Тут главное аккуратно выплыть, не потопив ни себя, ни товарища.
И это действительно большое искусство. Заполучить Россию в союзники хотят и Турция, и Сирия, и пока ещё несуществующий независимый Курдистан. Как обычно, нам хочется приручить всех скопом, а потом разводить на их противоречиях между собой в свою российскую пользу.
Впрочем, есть и такое мнение – Россия сама для себя не может внятно сформулировать свои интересы, поэтому мечется от одних к другим.
Ну, это я как раз прекрасно понимаю - многим хочется заработать все деньги сразу… да только получается это у самых ушлых пройдох. Типа Трампа.
Федеральные новости
Общество: Под страхом смерти
Очень болезненная тема, будоражащая общественность последние две недели. И не только, кстати, российскую, тему горячо обсуждают в еврейских группах Одноклассников и Фэйсбука (про другие соцсети не скажу, ибо не состою), где как минимум половина израильтян. В этой ближневосточной стране за всю её более чем 70-летнюю историю смертный приговор выносился и приводился в исполнение (данные isralove.org) всего дважды – в 1948 и в 1962. Причём последний раз известному нацистскому преступнику Адольфу Эйхману за преступления против человечности. Никто особо не возмущался и не протестовал.
В законодательстве Израиля смертная казнь предусмотрена, не применяется по религиозным соображениям. Но, судя по накалу страстей, пусть и интернетовских, в государстве, где теракты с жертвами, в том числе детскими, страшная реальность повседневной жизни, этот вопрос болезненный, если не актуальный, у людей различные по нему мнения.
У нас новый всплеск произошёл после трагедии в Саратове. Пропала 9-летняя девочка по дороге в школу. Позже её мёртвое истерзанное тельце было найдено за гаражами. Арестованный по подозрению в зверстве несёт какую-то пургу про то, что ребёнок мог его заложить органам правопорядка из-за незаконного проживания в чужом гараже. Кстати, это один из веских доводов противников высшей меры – по их логике, педофилы будут в обязательном порядке избавляться от жертв своего насилия в страхе быть опознанными. Хотя ряд сексопатологов утверждает, что у большой части маньяков убийство входит в обязательный атрибут получения наслаждения.
То есть, больные люди, которых по общепринятым гуманитарным соображениям надо лечить, а не уничтожать? Это сложный момент, не только нравственный, но и юридический. Так случилось, что мой первый тесть, в своё время известный московский адвокат, к тому же Герой Советского Союза, в 60-х годах был защитником знаменитого «Мосгаза» (маньяка Ионесяна), которому изначально было вынесено медзаключение о душевной болезни. На первом же открытом заседании суда он, ссылаясь на нужную букву закона, стал говорить об ограниченной ответственности своего подзащитного за содеянное. На деле это означало прекращение уголовного преследования и помещение подсудимого в закрытую психиатрическую лечебницу тюремного типа. Что давало последнему, пусть призрачный, но шанс когда-нибудь оказаться на свободе. После этого у семьи адвоката начались дни ада, рассказ о которых я не раз слышал от тёщи в минуты сильного расстройства по своей не сложившейся женской судьбе. Как итог, пришлось сменить адрес проживания (правда, в лучшем районе с большим количеством комнат) и уходом тестя из адвокатуры на преподавательскую работу – советский народ не терпел подобной юридической мягкотелости. Повторная судебно-психиатрическая экспертиза признала «Мосгаза» душевно здоровеньким.
Нюанс саратовской истории заключается в том, что на теле девочки медики не нашли следов сексуального насилия. Что скорее нонсенс в подобных трагедиях, сколько раз за последние 40 лет, с того момента, как о подобных случаях разрешили писать в прессе, мы слышали именно о сексуальных маньяках с десятками жертв. Не обязательно детских, жуткий счёт «битцевского маньяка» Пичужкина – 45 мужчин и 3 женщины, плюс несколько покушений на убийство, плюс недоказанные 11 жертв, о которых он сам рассказывал.
Напомню, тогда у многих наблюдателей сложилось впечатление, что эта нелюдь берёт на себя чужие висяки по договорённости со следствием, например, за лишнюю пачку чая. Какая ему разница, выше пожизненного всё равно не дадут.
Но именно саратовское убийство раскрутило общественность на спор о снятия моратория с исполнения смертных приговоров… лично я такой горячности не припомню. Основные аргументы её противников: только Всевышний имеет право лишать человека жизни (или природа в полемике атеистов); наше правосудие настолько несовершенно, а иногда и подло, что расстреляны будут десятки невиновных, у которых сейчас остаётся шанс быть оправданными; Россию окончательно исключат из сообщества цивилизованных стран, соответственно и из всех европейских институтов. Аргументы сторонников: государственный бюджет не будет тратиться на содержание нелюдей; принцип око за око один из самых справедливых; мир станет чище и не будет трястись от мысли, что маньячина когда-нибудь выйдет на свободу.
Кстати, среди последних немало тех, кто за возвращение смертной казни за крупные экономические преступления, кивая на Китай, где, несмотря на публичные казни, чиновники как воровали, так и воруют (ибо слаб человек). С последнего двода не очень сложно перейти и на такие же приговоры по политическим статьям.
Любой нормальный (с точки зрения автора) человек, ознакомившись с мнениями сторон, обязательно придёт к выводу – основная проблема в недобросовестности и несовершенстве наших судебных (карательных) органов. С чем и надо бороться всем русским миром… или бесполезно?
Но ведь кто-то начал раскачивать лодку народного гнева. Да так, что в ироничном Архангельске (правда, не в самом благополучном из его районов) толпа готова была совершить самосуд над парнем, которого подозревали в грабежах и нападениях четверо не в меру ретивых и принципиальных граждан… даже не полиция. Которая и отвязала страдальца от столба, в Цигломени всё было сделано по сценарию «Суда Линча». А что собравшаяся толпа? Менжевалась. Но полети в него первый камень, как в притче о библейской грешнице… страшно подумать о последствиях, стадное чувство никто не отменял.
Свидетели говорят – не все собравшиеся у позорного столба жаждали крови, кое-кто просто с интересом наблюдал, что будет дальше, не пытаясь вмешиваться. Для меня это как раз и страшно, самые жуткие, подлые вещи в нашей истории совершались под молчаливый интерес народных масс.
Свои пять копеек добавила архангельская омбудсвумен Любовь Анисимова, заявив, что она как мать и как женщина приветствует возвращение института казни. Конечно, любой человек имеет право на собственное мнение, но уж очень оно не соответствует занимаемой должности, которая подразумевает именно отмену (смягчение) любых приговоров. Потрясающей простоты женщина… годами её не видно и не слышно, а тут выбрала «подходящий» повод напомнить обществу о своём существовании. Хайпанула, говоря современным языком…
То есть, проблема есть. Прежде всего, внутри российского общества, морально готового к убийствам, причём публичным. И кто-то эту тему педалирует, информационно насыщает, несмотря на непонимающие вопросы из-за кремлёвских стен. И я не могу исключить, что это делается политтехнологами, которые так любят играть на низменных сторонах человеческой личности. Те четверо правдоборцев, привязавших архангельского парня к столбу, которого никто из соседей и прохожих не стал отбивать и развязывать, могут оказаться марионетками. Саратовская возмущённая общественность, требовавшая выдать убийцу ей в руки… они что, уши ему собирались надрать? Нет, растерзать, достаточно одного нанесённого удара, любой погром начинается с первой крови. И двух-трёх активных граждан, не стесняющихся публично выражать то, о чём остальные шепотом говорят у себя на кухне, достаточно для зажигания пассивных обывателей. Может, действительных сторонников смертной казни и не так много, но они настолько громогласные, что способны перекричать народ, который, как обычно безмолвствует. Там басы… а у либералов, как правило, тенора.
И тут среди всеобщей вакханалии появляется наш миролюбивый президент – господа-сограждане, вы же звери! И его уже жалеют в Вашингтоне и Брюссели - как же ему тяжело управлять этими озверевшими массами. Глядишь, и Путин возвращается в цивилизованное сообщество стран западной демократии. Но без России…
Да, чуть не забыл сказать о своём отношении к проблеме. Я (автор) за возвращение смертной части по самому ограниченному числу насильственных преступлений, прежде всего, против детей. С отсрочкой приговора, с тщательной, многоуровневой проверкой подобных дел.
Считайте, что это личное…
Региональные новости
Архангельск: Ещё одна депутатская история
Когда я узнал о встрече с Павлом Гвоздухиным и заглянул в его биографию, то даже расстроился. Всё до предела лаконично – родился… закончил… работал… избрался… женат.
Поговорил с его коллегами по городскому парламенту. Их консолидированное мнение – депутат с отсутствием политических амбиций, но очень грамотный экономист. И о чём с таким разговаривать?
Но вспомнил Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет», внутренне собрался и…
Начали с «родился». Мой собеседник появился на свет в Няндоме, в семье, имеющей непосредственное отношение к железной дороге (задолго до всяких РЖД). Отец – технический работник, мама – медицинский работник в ведомственной поликлиники. Первые звуки детства – перестук вагонных колес.
Позже отца перевели в Архангельск, семья, соответственно, за ним. Квартиру дали поближе к месту работы, на Привокзалке.
- Болели дорогой, железнодорожной романтикой? – спрашиваю.
- Ну, а как же… с отцом в командировки ездил, были мысли продолжить династию.
Уже в школе выяснилось, что ученик Павел Гвоздухин – технарь («Увы, я не творческий человек, у меня математический склад ума»). Математика для него – королева наук. Он даже внешне в свои сорок с хвостиком выглядит отличником – аккуратный, собранный, очень вежливый в общении. Такому прямая дорога…
- В старших классах перешёл вместе с ещё двумя товарищами из класса в Ломоносовский лицей. Как учился? Легко… хотя программа по сложности была ближе к институтской.
Соответствующим стал и выбор факультета в АЛТИ (теперь САФУ), внутри него был Институт экономики, финансов и бизнеса, направление - менеджмент. Уже на 4 курсе устроился работать в маркетинговое агентство в структуре АЦБК.
- Уж не из той ли вы знаменитой плеяды «золотых мальчиков», с которой Крупчак построил свою бизнес-империю?
- По возрасту немного не успел… но опыта набрался. Тогда интересное время было, дефолт, который сразу вывел комбинат на новый уровень, ведь основная прибыль приходила в валюте. К нам тогдашний премьер-министр Кириенко (сейчас главный кремлёвский кукловод – прим. автора) должен был приехать, мы его ждали… а его сняли.
Вот и подошли к фазе «закончил». Перед пятикурсником Гвоздухиным встал первый в жизни серьёзный выбор. Одновременно предложили место в штате АЦБК и стажировку в Финляндии. Павел выбрал последнее, как-никак окно в Европу.
Стажировка не на месяц, на три года. Жил в крохотном даже по нашим меркам городке на 6 000 населения, но со своим вузом. Как в другой мир попал – больше всего урождённого няндомца поразил местный фермер на телеге, одной рукой управлявший лошадью, а другой державший у уха мобильный телефон.
Учился на всё том же факультете экономики.
- Честно говоря, учили так себе. Зато набрался жизненного опыта. Нет, по специальности поработать не удалось, там просто негде. Обычная студенческая подработка – лесопилка, картошку сажали, окучивали, копали и даже чистили.
- Это вместо армейской школы? – иронизирую.
- Типа того. Что потопаешь, то и полопаешь, стипендию там не платили.
Зато он выучил английский язык perfect, что очень помогло в дальнейшей карьере. А ещё… встретил свою судьбу, такую же студентку из Архангельска на стажировке (к «женился»). Сразу вспоминается - «Вот и встретились два одиночества», помножьте на чужую страну. Удачно встретились, вместе и вернулись, воспитывают дочь.
- Были мысли остаться в Европе? – интересуюсь.
Павел неопределённо пожимает плечами.
Переходим к пункту «работал».
По возвращению ему сразу предложили работу на СЦБК, который на тот исторический период ещё был в полном порядке, друзья по институту там работали. Но и Павел был сам-с-усам, со своим отличным английским занялся поставками импортного оборудования на комбинат.
- Не было внутренних противоречий? – интересуюсь. – Всё-таки два комбината-конкурента, из одного в другой…
- Нисколько, - терпеливо объясняет Павел бестолковому интервьюеру, - никаких секретов я не выдал. Да и не было конкуренции между АЦБК и СЦБК, у них же разные рынки сбыта, последний вообще ориентировался на небелёную целлюлозу. Если и была конкуренция, то только по исходному сырью, по лесу… из одного лесного фонда брали.
На СЦБК мой собеседник рос. Из отдела технического развития через год перешёл финансовый отдел, а после покупки комбинатом СЛДК перешёл в только что созданный холдинг «Соломбалалес» в отдел бюджетирования.
- Вот там работа была по душе, - с удовольствием вспоминает Павел. – Занимался расчётом различных бизнес-проектов, много ездил по области в командировки… интересная жизнь.
Историю о том, как загнулось некогда знаменитое, почти градообразующее производство мы оба деликатно пропускаем.
Павел пришёл работать в управление сети пиццерий «Престо». Экономист и там далеко не последний человек. Особенно разбирающийся в информационных технологиях. И с уровнем английского, как у моего визави, всё-таки общепит неотъемлемая часть турбизнеса.
В плане работы у него всё хорошо. Но хотелось чего-то ещё. Это к вопросу об «избрался»…
- Я аполитичен по своей натуре, мне это неинтересно. Но в 2018-м поступило предложение от «Справедливой России» идти от них на выборы в ГорДуму. Подумал – а почему бы и нет…
- Хотя бы с их программой согласны?
- Я специально изучал подход этой партии к составлению бюджета, в том, в чём я сам хорошо разбираюсь. По основным позициям согласен. В остальном же… повторяю – я не политик, и его из себя не строю. Меня интересует конкретика. Поэтому основную свою работу в годуме связываю с комиссиями по бюджету и экономике. Кстати, вы в курсе, что на наших комиссиях перечень рассматриваемых вопросов шире, чем тот, который выносится на сессию?
Я, конечно, был не в курсе. Но задумался, какой бы вопрос позаковырестей задать этому кручёному экономисту.
- Очень много было споров на тему передачи городского «Водоканала» в руки концессионеров. Каков ваш профессиональный взгляд?
- Как экономист я изучил историю прихода «РВК—центра» в другие регионы и ничего особенного предъявить им не могу. Но как архангелогородец… мне тревожно, что важная коммунальная сеть попала в управление к иногородним, которые видят в ней только источник прибыли. Ну, а как по-другому?
- А общие впечатления о состоянии городского хозяйства, бюджета Архангельска? Вы ведь теперь допущены до всех тайн…
- Честно говоря, я ожидал лучшего. Увы, мы зависим от региона, а тот, соответственно, от дотаций из Москвы. Особенно угнетает состояние жилфонда… без мощной поддержки федерального центра мы людей из деревянных развалюх никогда не переселим. Или наши городские дороги… состояние 90 % их не соответствует нормативам. Общее впечатление – город изношенный, а с промышленностью в нём, то есть, с налогами… сами знаете.
- Тут в интернете пошли разговоры, что неплохо бы Новодвинск с его АЦБК присоединить районом к Архангельску.
- Неплохо… только зачем это Новодвинску?
- Как вы оцениваете работу нынешней городской администрации?
- Перехваливать их не стоит… но объективно – в каком состоянии им всё это досталось… чудес ждать не стоит.
- Что тогда ждать от бюджета-2020, вы же его сейчас на комиссиях обсуждаете?
- Лишних денег у города точно не будет. Нужно искать дополнительные источники дохода, но не душить бизнес налогами. Открывать новые производства, привлекать инвесторов… ничего нового не скажу.
- В следующий созыв пойдёте?
- Если позовут. Нет, разочарования от депутатской деятельности не испытываю…
…и заторопился на заседание своей комиссии по экономике и финансам. А я думал – ну и хорошо, что Павел Гвоздухин не политик, их и без него, как бродячих собак на набережной. Зато экономист какой… больше пользы.
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD