Итоги недели с 5 по 11 августа 2019 года

Сегодня в Итогах:
- Америка под свистом пуль – почему россияне более выдержанные люди;
- Какой правитель лучше – Путин выигрывает у Брежнева одной свободой облегчиться;
- «С улицы новых наберу» – судоремонтников Архангельского тралфлота шантажируют увольнением.
Международные новости
США: Жизнь на мушке
Помните классическую советскую отмазку времён развитого социализм – когда нашу страну из-за океана обвиняли в нарушении элементарных прав человека, например, в праве на эмиграцию, мы гордо отвечали: зато у вас негров линчуют! К тому моменту негров там давно не линчевали… а если кто и решался, то имел все шансы присесть на электрический стул. Наоборот, после недолгого, но яркого правления президента Кеннеди потомки африканских рабов, да и другие нацменьшинства получили столько льгот и преференций, что теперь белое население североамериканских штатов ощущает себя наименее социально защищённым. Целые районы темнокожих бездельников, ипотечный кризис, «цветные» бунты… всё это отголоски той самой политики.
Знаете, на чём победил консерватор Трамп демократку Клинтон на последних президентских выборах? В большой за счёт риторики в отношении завышенных прав «цветного» населения и особенно нелегальных эмигрантов, отнимающих рабочие места у граждан страны. Я сам побывал в подобном качестве… на той работе, которую выполнял, натурализованный гражданин США получал бы в три-четыре раза больше (а я был рад 6 долларам в час, такие деньги в то время по чёрному курсу у нас платили за месяц). Впрочем, подозреваю, что хозяин того садоводческого центра просто не мог платить столько, бизнес стал бы нерентабельным. Но разве это волнует простого белого работягу, с трудом закончившего high-school (очень среднюю школу) и проводящего вечера с пивом и чипсами у телевизора, ткой всех предпринимателей по определению считает жлобами и эксплуататорами.
То есть, миллиардер-девелопер рассчитал болевую точку своего сегмента электората, особенно нарывавшую после восьмилетнего правления Обамы. Барак стоял за своих, вот и Дональд встал за своих. Кстати, последний всего лишь требует соблюдения законности и заботится о благе граждан.
Однако… В результате стрельбы в Эль-Пасо и Дейтоне погиб 31 человек, а еще около 50 получили ранения.
Это не ах какая новость. В Америке периодически кто-то съезжает с катушек и устраивает массовые расстрелы. Иногда это форма самоубийства – уйти, громко хлопнув дверью. Чаще приступ шизофрении, человеку подсказывают голоса, или он возомнил себя «общественным ассенизатором». Или шаг отчаяния того, кто иначе не смог доказать свою состоятельность. Но, согласитесь, не со здоровый головы. И у нас случается подобное, вспомните архангельского террориста-анархиста, напридумавшего себе страшилки о пытках в подвалах ФСБ.
Между тем ведущие представители Демократической партии США, в том числе борющиеся за выдвижение кандидатами в президенты, обвинили Трампа в том, что его риторика провоцирует проявления насилия и расовой вражды, подобные массовому убийству в Эль-Пасо.
На что Трамп вполне резонно отвечает – если учитывать психику каждого свихнувшегося, президенту лучше вообще ничего не говорить. Молчащий как рыба об лёд лидер США… мечта для Путина.
Впрочем, у Трампа бывают высказывание, как говорится, на грани фола. Вот характерный пример. «Как вы их остановите?» — спрашивал он о желающих проникнуть в страну через южную границу во время одного из выступлений во Флориде. «Пристрелить их», — выкрикнули тогда из толпы. На что президент улыбнулся и заметил: «Такие заявления сойдут с рук только здесь». Что значит «здесь»? Штат Флорида считается белым штатом в отличии от того же Миссисипи… там сказавшего подобное могли разорвать прямо в толпе.
Да, Америка неоднородна, но разве у нас Архангельскую область можно сравнить с Дагестаном? Я не только природу и экономику имею в виду…
Неприятно об этом говорить, но американские расстрелы подоспели вовремя, оттенив события в Москве. Только представьте, что у нас разрешат торговлю огнестрельным оружием, есть и подобная лига, и её лобби в российском парламенте. Причём тут политика, спрашиваете? А вот лишь один пример - массовое убийство в Лас-Вегасе 8 июня 2014 года совершила супружеская пара, которая, по результатам следствия, «намеревалась с помощью расстрела разжечь революцию и придерживалась антиправительственных взглядов».
Слава богу, пока у нас только в кино обиженный «Ворошиловский стрелок» приходит на московский рынок и покупает винторез с оптикой. Такого в Москве не было даже в лихие 90-е, я свидетельствую.
Для американцев это действительно беда. У них сохранилась генетическая память о героических предках, покорявших Дикий Запад кольтом и винчестером. В их ментальности право на оружие — фундаментальное, закреплённое конституцией, и нарушить его невозможно, ведь это связано с основополагающими ценностями: правом на защиту частной собственности, а также на восстание против власти, если та нарушает права граждан. То есть, какие-то пункты законодательства можно ужесточить, сейчас, например, запретили скользящие приклады, превращающие полуавтоматические винтовки в автоматы, но само право чувствовать себя вооружённым (то есть, сильным) останется незыблемым.
Ещё одно мнение, которое поначалу покажется парадоксальным. Наш российский человек выплёскивает свою агрессию скупо и частями – ударит кого-то на улице, а скорее всего своих домашних, набьёт морду соседу, курящему общей лестничной клетке, выкинет из окна надоевший телевизор, вещающий всякую хрень (хорошо, если не тёщу). И не факт, что за это поплатится, сами знаете, насколько наши правоохранители любят влезать в семейные разборки.
В Америке же такие случаи имеют далеко идущие и очень дорогостоящие последствия. Там все более вежливые по этой самой причине. Пусть эти улыбки и дежурные… но стоят дешевле, чем агрессия. Но уж если планка упадёт, да ещё при свободном обороте огнестрела, тогда разбегайся!
Обратите внимание, сколько в Голливуде снято фильмов, касающихся личной свободы, не терпящей, когда кто-то пересекает границы твоего личного пространства. Ради его защиты человек готов взяться за оружие… и зритель ему сочувствует. Наша же несвобода, к которой нас приучили с детства, в данном случае является стабилизатором психики.
И что лучше? Даже теряюсь…
Федеральные новости
Соцопрос: Кто на свете всех милее?
Вся страна говорит о событиях в Москве (мы тоже говорим). Кто-то видит в произошедшем возвращение тоталитаризма, а кто-то проявление подлинной демократии. Ведь побили, арестовали, но отпустили, а не посадили на 10 лет, как участников новочеркасских событий.
Ещё спорят, кто во всём этом виноват. Одни утверждают, что Собянин, мол, он хозяин города, к тому же пришлый и москвичи ему никто. Другие настаивают на том, что Путин, мол, он хозяин страны, без его одобрения комар не чихнёт, не то что гвардию на улицу выведет.
Чтобы внести ясность, «Левада-центр» провела соответствующий опрос. Но не прямо в лоб, а с заходом – предложили сравнить советскую власть позднебрежневского периода с сегодняшней путинской. Результат лично меня поверг в шок и уныние, первая значительно опережает вторую. И полюбуйтесь на характеристики - респонденты чаще всего характеризовали прежнюю власть как близкую народу (29%), сильную, прочную (25%) и справедливую (22%). О нынешней власти опрошенные отзываются как о коррумпированной (41%), далекой от народа, чужой (31%), бюрократичной (24%), недальновидной (19%). Для сравнения: справедливой, близкой народу и уважаемой ее назвали только по 8% респондентов.
А уж расшифровка данных вообще повергает в уныние. Самыми яростными критиками нынешней власти стали люди с высшим образованием, высоким уровнем доходов, жители мегаполисов (в основном Москва) в самом активном и размышляющем возрасте 25-50 лет. Когда ностальгируют о прошлом малообразованные, пожилые сельские жители с низкими доходами, которым сам бог велел грустить об обществе, где не было (хотя бы видимо) богатых, то это почти нормально… как минимум, предсказуемо.
То есть, две крайности, и обе против Путина. Ну, и где те проценты, которые жаждут его нового срока, посерединке? Те, кто там, редко на выборы ходят.
Но ещё больший шок от опроса «Эха Москвы», где вопрос был поставлен ребром: Кто милее, Брежнев или Путин? За первого в телефонном опросе отдали голоса 93% дозвонившихся, нынешний гарант с жалкими 7%. Сограждане, вы так постебались… или одурели окончательно?!!
Видит бог, я не большой поклонник нынешнего президента, особенно в его внешней политике. Которая, кстати, очень смахивает на позднюю брежневскую. Если в середине своего правления дорогой Леонид Ильич ещё понимал пользу от сотрудничества двух главных супердержав (мир большой, сферы влияния поделить несложно, а космос лучше осваивать совместно), то под закат и начало афганской кампании совсем с катушек съехал. Чем, к слову, дал карт-бланш Рейгану на ведение крайне жёсткой экономической политики в сторону СССР – того, кто к тебе с объятиями, душить неприлично.
Но думал ли Брежнев над своим рейтингом? Вряд ли, он же знал, что будет перевыбран до последнего издыхания, к тому же прибывал в святой уверенности, что народ его любит без памяти. Путину в этом смысле сложнее, исчезающие проценты поддержки явно давят на его мужское самолюбие (иначе не устраивали бы комедию с новой системой подсчёта). Значит, имеет место расчёт – россиянам обязательно нужен внешний враг, желательно привычный с детства, которого никогда не победить. Без этого жизнь для многих теряет смысл… по крайней мере, так видно из телевизионных ток-шоу.
Сельских жителей я ещё могу понять. И то с трудом. Кто первыми рвались из армии на олимпийские стройки или в московскую милицию? Именно призывники из глубинки, чей школьный аттестат не позволял думать о высшем образовании. Они рассказывали, что это им завещали их родители, совсем недавно ставшие полноценными гражданами с паспортами на руках… а не когда соизволит выдать правление колхоза. Да, это произошло при Брежневе, фактически отменившим новое крепостное право, а то перед миром было стыдно. Но также и могли вернуть, не оглядываясь ни на кого. Неужели их потомки, да и они сами не понимают разницы между свободой и несвободой?!
Но те, что из городов и высшим образованием, среди которых много москвичей, неужели всё забыли? Я в те годы часто просыпался с щемящей тоской, понимая, что жизнь моя запрограммирована советской властью до самого погоста, зарплата не будет выше того, что определено тарифной сеткой, а всё многообразие мира доступно только в телеварианте.
Да, мы из непоротого поколения. За политику в мою юность уже сажали редко, тем более, не детей. Впрочем, «клали на лечение» в психушки, и ещё неизвестно, где страшнее. По молодости и глупости я как-то задал вопрос замполиту, почему именно психбольницы? Он строго ответил, что только душевно больной может не понимать преимущества социализма, нам же каждый день об этом по телевизору рассказывают и в газетах пишут. Действительно, знакомый педагог из спецшколы для умственно отсталых рассказывала, что у них по утрам обязательная политинформация, контингент внимает, затаив дыхание. Кстати, тот замполит оказался приличным человеком, он не сообщил о моих вопросах «куда следует»...
Вы говорите – тогда милиция не била граждан на улицах? Но разве кто-то выходил с протестами? Только та восьмёрка отважных, что не смогла молчать после ввода советских танков в взбунтовавшуюся Прагу. Всем им так сломали жизнь… это вам не 15 суток задержания. Все, кто готов был протестовать, прекрасно знали, чем оно обернётся. В кругах столичной интеллигенции ходили разговоры о событиях в Новочеркасске, где недовольных социальными условиями рабочих просто расстреляли. И это в «оттепель», на что же власть была готова в «застой»?! При Брежневе все экоактивисты Шиес ещё весной были бы размазаны гусеницы танков. Да им и в голову не пришло протестовать, раз партия так решила. Субботники бы устраивали для авральной выгрузки московского мусора.
А свобода читать, что хочешь, смотреть, что нравится, уехать в отпуск за границу, если деньги есть, а не терпеть унижения в профкоме на разборе – достоин или не достоин. Касалось издевательство, кстати, всех, не считаясь с должностями и званиями.
За Брежнева проголосовали люди с высоким достатком? Ну-ну. Они не знают или забыли, что в те годы стоило одеться по моде. Стоило не только денег, но и унижений, не знаю ни одного, кому доставляло эстетическое удовольствие общение со спекулянтами, не говоря уже о риске быть пойманным за руку милицией при сделке. Или вынужденная дружба с официантами лишь для того, чтобы иметь шанс попасть в ресторан. Не в самый популярный, практически в любой. «Мест нет» — самая известная и востребованная табличка, вышедшая в СССР самым большим тиражом. Сейчас её бы назвали главным мемом советского варианта социализма. Помните, как назывались некоторые служебные удостоверения, в основном относившиеся к спецслужбам? «Вездеход»… с ним чаще заходили с чёрного входа в гастроном или на закрытый просмотр, чем на секретный объект.
Имейте в виду, весь этот дефицит, и товарный, и духовный, кончился с приходом капитализма. Который олицетворяет (пока) Путин.
Хотите один бытовой пример? Вы идёте по улице и вам приспичило (по большому или по маленькому, неважно). Огляделись вокруг… ни одного общественного туалета, что делать? Сегодня вы уверенно заходите в любой крупный магазин, отель или кафе. А при Брежневе только за угол, в кусты или подъезд, без вариантов. Потому что просто так не пустят, потому что «мест нет». Вам нравится?
Понятно, что сейчас активная часть общества возмущена недопуском кандидатов от оппозиции на выборы. Однако спешу напомнить – при Брежневе политической оппозиции не было в принципе, были изменники родины и диссиденты, котором место только в тюрьме. Тем более советские избиратели не знали подавляющее большинство своих депутатов ни в лицо, ни пофамильно, так как они не вели никакой предвыборной компании… совсем не нужно в условиях однопартийной системы.
Так что сплюньте трижды через левое плечо. Путин, конечно, далеко не идеал, но всё могло быть гораздо хуже.
Региональные новости
Архангельский тралфлот: Если бы не Мальгин…
В конце июля прочитал в газете «Правда севера» статью о том, как хорошо живёт Архангельский траловый флот (АТФ). Про опекаемые им детские сады, про новую ограду, что наконец поставили школе № 26… особенно хорошо про уху из трёх видов рыбы, сам люблю.
Там же узнал, что в штате АТФ трудятся около тысячи человек, три четверти – рыбаки. Людей на предприятии ценят – в этом сомневаться не приходится. Именно людей, а не конкретно рыбаков, ведь кто-то должен приводить в себя корабли после путины, готовить их к новому выходу в море.
Но вот сидят передо мной гости редакции – сотрудники Базы Технического Обслуживания (БТО), входящей в структуру АТФ. Те самые, что представляют всего лишь одну четвертую часть коллектива, но без труда которых не будет никакой рыбы.
Проблема у них одна. Фамилия ей Мальгин. Сергей Александрович.
В БТО его привёл бывший начальник этого подразделения. Нашёл на «Оптимисте», кстати, прямом конкуренте БТО, тоже занимающимся судоремонтом. Начал Мальгин с должности прораба, в какой и работал на прежнем предприятии. Сначала был незаметен, но тут начальника подвело здоровье (инфаркт), и пока тот лежал в больнице, восстанавливался… «Подвинул» - так охарактеризовали ту кадровую ситуацию мои гости. Уже позже они выяснили, что, когда их новый начальник подал заявление об уходе с «Оптимиста», там перекрестились локтем. И начальство, и простые работяги. Слишком много от того прораба было шума. И вони.
Вообще-то на предприятии с традициями, да ещё на таком, которое вот-вот столетие отметит, смена одного начальника, пусть и крупного, не несёт глобальных перемен. Но не в случае с Мальгиным. Сам из рабочих, первое, что он сделал, это начал урезать зарплаты сотрудникам БТО.
Сделать это не очень-то и сложно. Дело в том, что значительная часть заработка работников АТФ складывается из поощрительной премии по итогам работы, куда входят и сверхурочные, и работа в выходные дни. В итоге выходит очень даже прилично – в среднем 50-70 тысяч в месяц, а в авральные месяцы, когда корабли у ремонтных доков в очередь стоят, то и до 100 тысяч набегает. Много вы знаете в Архангельске предприятий, где рабочий класс столько же зарабатывает? То-то…
Но с приходом в начальники Мальгина что-то пошло не так. С февраля месяца премиальная часть заработка стала безбожно срезаться, мол, недостаточно много и хорошо работаете. Причём всем, не только сварщикам и вообще ремонтникам, но и уборщицам, и даже трактористу, убиравшему снег на территории. Этой-то зимой, помните, какие сугробы лежали ещё в марте. Тот только плечами пожимал – «если бы я плохо работал, вы бы до проходной не дошли до начала новой смены».
С уборщицами вообще круто. Мальгин их взял… и уволил. Всех. Переведя эту службу на модное слово аутсорсинг (передача организацией, на основании договора, определённых видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области). Зачем? Объяснение может быть только одно – экономия. Например, на социальных расходах, предусмотренных для всех работников АТФ без исключения. Но это означает увольнение женщин с невысокой квалификацией, которым найти новую работу в сегодняшних экономических реалиях, ох, как непросто.
Ещё одно наблюдение. До прихода Мальгина, на работу в БТО очередь из желающих стояла. Сейчас она испарилась… Архангельск – город небольшой, а земля, как известно, слухами полнится.
Ещё одна «новация» бывшего прораба – он постепенно стал перетаскивать в БТО с «Оптимиста» своих людей. Что, в принципе логично, любому начальнику на новом месте хочется иметь знакомых, на которых в трудную минуту можно опереться. Вот только по свидетельству моих собеседников, эти новые кадры из разряда «оторви да выбрось», из той категории, от которой на прежнем месте работы только рады были избавиться.
Зачем это Мальгину? А затем, что подобные экземпляры крайне зависимы от приютившего их человека, нетребовательны и готовы выполнять любые приказы начальства. Вплоть до участия в провокациях, если потребуется. Им, кстати, в БТО, где все выплаты белые, очень даже нравится, ведь в «Оптимисте», по их же рассказам, было немало «чёрных схем».
Кстати, о выплатах. Именно с появлением Мальгина рабочие БТО, по их словам, вдруг перестали получать квитки по зарплате. «Если хотите бумажки, сами поезжайте за ними в центральную бухгалтерию АТФ» - такой ответ. А это, считай, через весь город. И за свой счёт, рабочее время у финансистов такое же, как и у судоремонтников. «Не всё в нашей стране делается по закону» - ещё один перл из уст нового начальника.
А не нравится… Любимая фраза у Мальгина, которую он повторяет иногда по несколько раз в день: «Здесь никто никого не держит, завтра новых наберу с улицы». Я аж в кресле подскочил, услышав такое! Это же лексикон известного архангельского медиаменеджера Евгения Удалкина в бытность его директором телекомпании «АТК»: «Не нравится, увольняйтесь, завтра других наберу на автобусной остановке». Очень на него за это обижались режиссёры, операторы и журналисты…
Думаете, судоремонтники более толстокожие? Ничего подобного, у них своя рабочая гордость, надеюсь, читатели слышали о такой.
Ещё в новой реальности БТО часть выгодных заказов стала уходить на сторону, иногда в тот же «Оптимист», хотя раньше хватало рук на всё. Мои собеседники не без оснований подозревают, что делается это не за просто так… слово «откат» никто не отменял.
- И что же ваш хозяин… Заплатин, кажется?! - возмущаюсь я. – В публикации «ПС» такой красавчик, такой радетель…
- А ему наплевать, он так и говорит. Ведь всё, что творит Мальгин, отражается на нас, работягах, сам же бизнес в прибыли. Только надолго ли… уже зафиксированы случаи воровству, раньше такого на предприятии не было.
Мужики с грустью вспоминают времена, когда директором БТО АТФ был Николай Соломенников. Именно он поднял их подразделение, ставшее приносить прибыль, провёл ремонт производственный помещений и, прежде всего, столовой (кстати, бесплатной для штатных сотрудников, много таких вы знаете в нашем городе?), выбил из хозяев достойные зарплаты и премии всем участника производственного процесса. Вот при нём работа шла, делали пароход за пароходом, сутками готовы были работать.
- И куда же он делся? – спрашиваю.
- Говорят, выжили. Слишком принципиальный был, заботился не о тех…
Все наши готовы работать, не считаяcь с личным временем, убеждали меня судоремонтники, но и получать по справедливости. А ещё пусть не отдают на сторону заказы, которые сами в состоянии исполнить. И это совсем не жадность, а мотивация к ударному труду. Вот только с Мальгиным у них вряд ли получится, веры ему у рабочих больше нет.
P.S. Прощаясь, мои гости долго не могли развернуться в узкой прихожей пятиэтажки. Слышали выражение – «косая сажень в плечах»? К ним имеет прямое отношение, каждый мог стать моделью к скульптуре «Молотобоец». Это вам не худосочный протестный электорат Навального, этих хрен согнёшь. Но мужики с БТО совсем не хотят митинговать, наоборот, работать. Правда, не с таким директором, как Мальгин. По-моему, они в своём праве…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD