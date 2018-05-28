Итоги недели с 1 по 7 октября 2018 года

Сегодня в Итогах:
- Госдума в мозолях – единоросс Онищенко замахнулся на счастливое и не скучное детство;
- Дым над Белым домом – в октябрьской Москве 93-го была реальная угроза прихода к власти фашистов;
- На кофейной гуще – почему Екатерина Прокофьева никогда не станет губернаторшей.
Федеральные новости
Политика: Иногда они возвращаются
Анекдот моего детства:
Мама с сыном на приёме у врача.
- Доктор, посмотрите, у моего мальчика с пиписькой что-то не то…
Мальчик достаёт… длинную, но очень тонкую, как макаронина.
- Тэк-с… онанизмом занимаешься?
- Да…
- И кто же тебя, придурка, между ладоней катать научил?!
Согласен, так себе анекдот. Но когда государственные мужи выдают примерно тоже самое…
Вернее, один муж. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Прославившийся в своё время тем, что вводил продовольственные запретительные санкции против тех государств, что без должного почтения относились к Кремлю. Такое не смертельное оружие властной системы в те благословенные времена, когда до огневого контакта между бывшими братскими республиками СССР ещё не доходило.
На то, что Онищенко… какой-то странный, обращали внимание многие журналисты и даже политологи. Но Кремль до поры до времени эта фигура устраивала. Пока Ольга Голодец, тогда вице-премьер, не обратила внимание на эту странность. Вернее, на то, что главный санврач страны не просто выполняет политический заказ, запрещая россиянам пить то молдавское вино, то белорусскую ряженку, а действительно верит в их заразность.
Мне почему-то особенно запомнился его прикол, когда он уже после своего ухода жалел, что не приложил достаточно усилий, чтобы запретить продажу, а заодно и производство «Пепси-Колы» и «Кока-колы» на всей территории РФ. Что отбрасывало бы страну во времена «Байкала» (этим действительно приятным на вкус напитком советские идеологи пытались заглушить тоску тогдашней молодёжи по всему западному). Сказанное совсем не значит, что автор большой поклонник американской газировки… просто он против запрета чего-либо (кроме наркотиков), тем более на идеологическом основании.
Но когда Онищенко попросили с должности главного санврача, кто-то из правительства, расположенный к нему, случайно обронил – такие, мол, люди стране нужны и из системы не вываливаются. Как в воду глядел, «господин Запретитель» быстро нашёл себя в Роспотребнадзоре, организации и без того лютой. Ох, он там и развернулся… уверен, страна надолго запомнила, что покупать турецкие помидоры и шторы непатриотично, что россиянам везде и всюду нужно носить ватно-марлевые повязки, так как это не только гигиенично, но и красиво, а также практичный совет всем и каждому отказаться от кроватей… потому что он сам как 15 лет спит на полу, и вот каков орёл.
Это далеко не все залепухи «Бесноватого Гена» (его кличка в журналистских кругах), но, думаю, с вас достаточно.
Такие люди, как Онищенко, удобны любой власти именно на публичных местах, ибо не стесняются выглядеть смешными, если партия прикажет. Недаром бывшему санврачу сразу же доверили место зампреда думского Комитета по образованию и науке. Естественно, что возник соблазн соединить прошлую профессию медика очень широкого профиля с новым поприщем. То есть, что-нибудь запретить учащимся, подведя под это здравоохранительную базу.
И вот, получите – в интервью радиостанции «Говорит Москва» Геннадий Онищенко авторитетно заявляет, что мастурбация (онанизм) вредно влияет не только на юные души, но и на неокрепшее здоровье подростков.
Действительно, церковь порицает рукоблудие. Но этот институт вообще придерживается позиции, что любое сексуальное удовлетворение без цели деторождения ничто иное, как блуд. Не буду обсуждать… не имею морального права и соответствующего богословского образования. Но что касается физиологии, кой-какой информации владею, как-никак за плечами три года работы в «Спид-инфо» (телеприложение к печатному изданию). Так вот, все сексологи, с кем приходилось записывать интервью, в один голос говорили о пользе мастурбации для общего здоровья организма. И для мужчин, и для женщин. Как в условиях длительного воздержания, так и без оного, дабы разнообразить свою сексуальную жизнь с постоянным партнёром. Главное, не истощать себя… знать рукоблудию меру. Причём известный в 90-е годы сексолог Дмитрий Орлов вообще выдвигал теорию, что правильное и своевременное самоудовлетворение в пубертатном возрасте - единственная не медикаментозная и не запретительная профилактика для потенциальных сексуальных маньяков. Короче, как он объяснял – если бы Андрея Чикатило кто-нибудь из старших вовремя научил дро… этому самому, не узнала бы Ростовская область того ужаса.
Наверное, последний пример – перебор специалиста, влюблённого в свою профессию… но что-то в этом определённо есть. Вы вспомните фильм Андрея Кончаловского, снимавшийся, кстати, в Архангельской области - «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Там самоудовлетворяется государственная чиновница в отсутствии достойного себе сексуального партнёра в данной местности. И действительно, как посмотришь на массовку из местных жителей, да хоть на того же почтаря Лёху, так подумаешь – лучше уж с сама с собою…
Я не знаю, чему учили Гену Онищенко на его санитарном факе, но явно чему-то не тому. Ей-богу, не помню, как идеологи социализма относились к этой проблеме. Вот фашисты, те не одобряли, вплоть до исключения из НСДАП… читал в военных мемуарах, это нарушало их доктрину нордического стоицизма.
Дальше начинается удивительное. Онищенко с серьёзной миной советует школам работать с родителями, которые могут это явление отследить и спрофилактировать. Представляю, как такой разговор, стесняясь и краснея, заводит со мной очаровательная классная моего старшего… вернее, не представляю. Или как я с ним завожу такую профилактическую беседу… да лучше застрелиться, чем выслушать ответ. Действительно, и сексологи, и детские психологи советуют родителям не отдавать этот важный жизненный аспект на откуп подворотни, но много ли вы знаете примеров из жизни, когда такое происходит не в телевизоре или на странице научно-популярного издания, а в реальности?
Концовка того радиоэфира вообще убийственная. Российский парламентарий Онищенко советует говорить о проблемах онанизма только в гиперурбанизированных регионах, поскольку, например, в мусульманских республиках этого не поймут. Это что, извиняюсь, за мастурбационная сегрегация?! Ведь именно в мусульманских республиках с их строгими пуританскими нравами проблема подросткового рукоблудия стоит намного острее, чем в средней полосе России с её давними языческими традициями (Ночь на Ивана Купалу). И хорошо, если только рукоблудия… вы, наверное, догадываетесь. И что имеется в виду под гиперурбанизацией? Если Москва с Петербургом, то там со свободой нравов всегда было попроще, чем в провинции, скорее, ранняя половая жизнь в отсутствии опыта по предохранению должна волновать соответствующих специалистов в мегаполисах.
Так зачем Онищенко всё это вывалил? Делаем скидку на старость, этакий эротический вариант деменции (хотя какая старость, и 70-ти нет). Но скорее, он просто соскучился по всероссийской славе… зато теперь его фамилия снова в ТОПах поисковых систем.
Если, конечно, это не партийное поручение в который раз увести общественный интерес от действительно острых и насущных проблем. Тогда вообще… не много ли записных шутов только в одной «Единой России»?!
Октябрь 93-го: Сослагательное отклонение
Прошло 25 лет с тех дней. Которые язык не поворачивается назвать «славными».
В той схватке точно не было победителей. Но были проигравшие. Те, кто не защитил СВОИ идеалы. Мы же защитили СВОИ… на войне, как и в революции, ничьих не бывает.
Впрочем, тогда про идеалы как-то не думалось. Скорее, мы защищали свои жизни. Было от чего… стоило посмотреть на лица тех, кто дрался на улицах Москвы с милицией. Уж эти бы, в случае победы, милосердия к противнику не проявили, рвали бы. Откуда такой вывод? Просто со стороны сторонников Ельцина были в основном интеллигентные лица, когда со стороны Верховного Совета… сами знаете. А ребятки-баркашовцы с нарукавными повязками, на которых красовалась стилизованная свастика… они кучками бродили по Москве, олицетворяя силы, рвущиеся к власти. Милиция? Её практически не было видно… не защитники. Вот когда эту структуру нужно было кардинально преобразовывать и переименовывать… чей-то политической воли не хватило.
Но вернёмся к началу.
Для меня осень 93-го началась в мае.
…Нет, я в курсе, что конфликт между двумя ветвями власти (таких словесных оборотов двадцать пять лет назад и не знали) – исполнительной и законодательной - начался ещё в конце 92-го. И всё из-за шоковой терапии по Гайдару, когда цены отпустили, а зарплаты с пенсиями за ними не успевали. Однако говорил и повторяю – до настоящей «шоковой терапии» мы так и не дошли. Мои польские родственники рассказывали, как им в течении пары лет выдавали зарплату два-три раза… в день, чтобы люди успели хоть что-то купить на стремительно обесценивающиеся злотые. Зато Польша, перетерпев, совсем скоро избавилась от рудиментов навязанного ей извне социализма и заняла, пусть скромное, но своё место в сообществе европейских народов. А кто-нибудь знает другой путь (на Китай просьба не ссылать, там другая ментальность, другая история, другой разрез глаз) - не в теории, на практике? То-то же…
Тем не менее, простой народ, не вникая в нюансы экономического развития и переходного периода, всерьёз стал грустить о социалистической уравниловке, о гарантиях, которые предлагал советский строй. Старики жалели молодёжь – куда вам идти, как жить будете? Действительно, раньше, получив даже самое среднее, зато всеобщее образование молодой человек шёл в институт или в армию, потом без всяких проблем устраивался на работу, примерно зная свой будущий карьерный рост, из чего он и планировал всё, вплоть до личной жизни. Именно эта предсказуемость расписанной кем-то МОЕЙ ЖИЗНИ бесила меня больше всего и будоражила мысли об эмиграции. А кому-то именно её и не хватает. Что ж, все мы разные, причём по рождению.
Этим недовольством и решили воспользоваться вчерашние соратники Ельцина – Руцкой, Хасбулатов и еже с ними. Воспользоваться, в смысле возглавить. А куда со всем этим идти – уже второй вопрос. Главное, из вторых стать первыми, получить реальный доступ к экономическим благам, что возвеличивает в собственных глазах даже в нищей стране. Мне потом рассказывали, как в те месяцы пока бескровного противостояния Хасбулатов мотался по провинции, представляясь будущим правителем России и обещая в скором времени такие преференции, как будто нефть уже тогда стоила за сто долларов за баррель. Те, кто с ним тогда общался, не сговариваясь отмечали – у председателя Верховного Совета в голосе явственно стали звучать сталинские интонации. Горец, что тут скажешь…
Ну, а Руцкой… Генерал (получил очередное звание 24 августа 91-го за «спасение Горбачёва из Фороса») вполне тянул на роль Троцкого. Представляете, какую бы свару эти двое между собой учинили, получись у них четверть века назад задуманное? Только не все бы мы это увидели. Потому что не дожили бы…
Да и вообще, ситуация была мутная донельзя. Российский Кавказ, на тот момент уже агрессивный и частично вооружённый, рассчитывавший под шумок общей свары решить свои сепаратистские проблемы, возлагал большие надежды на «своего человека» Хасбулатова. Руцкой же представлял коммунистов-националистов - и тех, кто подходит под оба этих определения, и тех, кто по отдельности. То есть, это по факту была «дружба против…», некий сепаратный мир, после которого, как правило, начинаются самые кровавые разборки.
Но всё это происходило где-то на периферии моего сознания. Дело в том, что в конце 92-го в обновлённом виде запустилась моя первая авторская телепередача «Туристский журнал», где я впервые выступил в качестве «авторежопера» (автор-режиссёр-оператор). Сначала она приносила в основном моральное удовлетворение от того, что теперь можно самому что-то придумывать и воплощать в жизнь на главном идеологическом оружие любой власти – телевидении. Но именно весной 93-го в стране официально были разрешены операции с валютой. И так после августа 91-го доллары принимали чуть ли не во всех магазинах по некоему курсу, который все знали, мало того, некоторые вещи на рубли было просто не купить. Однако присутствовала гипотетическая опасность быть арестованным по статье «валютные операции» с конфискацией «вещественных доказательств».
И тут открываются «обменники», вся страна в одночасье смогла подержать в руках «зелёного друга». Для индустрии туризма это был просто сумасшедший прорыв, до этого даже желающим увидеть совсем ещё совковую Болгарию приходилось где-то добывать жалкую сотку долларов. Прорыв мы почувствовали на себе – расплачиваться за заказные сюжеты стали щедро и преимущественно в наличной валюте, в которой сами и зарабатывали. Жить стало интересней и веселее… какой уж там «кризис парламентаризма».
3 мая меня пригласили в гости в компанию, состоящую преимущественно из преподавателей РКИ (русского как иностранный). Народа продвинутого, поездившего, языками владеющего. В тот день по телевизору показывали толпы пенсионеров, озверело бросающихся на милиционеров, видя в них защитников власти капиталистов-эксплуататоров. Значит, в том числе и меня, всегда относил себя к этой социальной группе. Первый раз в жизни мне стало искренне жаль милицию, неумело оборонявшуюся от пожилых людей. Ну, и высказался по этому поводу. За столом сразу возникла революционная ситуация, несколько присутствующих оказались сторонниками реставрации советского строя. Как раз те, у которых плохо получалось крутиться в новых реалиях. Кончилось без рукоприкладства, но испорченными отношениями – мы оказались по разную сторону баррикад.
Когда я смотрел на озлобленных жизнью (советской в том числе) пенсионеров, бросающихся на милиционеров, тоже, надо сказать, не богатырской стати, то вспоминал рассказы приятеля, в детстве якшавшегося с измайловской шпаной. Эти подрастающие гопники, представляющие Измайловский парк своим Шервудским лесом, считали «не по понятиям» просто так обирать припозднившихся прохожих. Для этого вперёд высылался тот, кто помельче, который хамил, плевался, короче, нарывался. И, когда какой-нибудь студент хватал паршивца за шиворот, из-за кустов выдвигались основные – «ты что же это, интеллигент фуев, трудового подростка обижаешь… будешь наказан!».
Те пожилые москвичи, сами того не ведая, и выступили в роли такой приманки. «Основными» же стали парни покрепче – националисты из банд Баркашова и Макашова, которые даже не скрывали своего вполне сознательного участия в той провокации. Главарям и зачинщикам московских безобразий казалось, что, только увидев драки на улицах столицы, за ними поднимется вся Россия. Ничего подобного! Я в то лето объездил с камерой полстраны, везде только и спрашивали – «вы там в Москве опять дуркуете? Вот делать нечего…».
В сентябре наша программа получила заказ на съёмки сюжета о рекламном туре для иностранных туроператоров Петербург – Великий Новгород – Псков – Москва. Прощальный банкет проходил в ресторане гостиница «Украина», окна выходили на уже осаждённый Белый дом. На него поглядывали с любопытством, но без всякого страха – те, кто был при деле, занимался своим делом…
3 октября ближе к вечеру мне позвонил мой монтажёр из Останкино:
- Нас едут убивать какие-то уроды. Уходим на пивзавод (из технического корпуса есть подземный переход на территорию Останкинского пивзавода), если что, не поминай лихом.
Я разнервничался, в монтажной оставалась кассета с пилотным выпуском программы «Спид-инфо-видео» - полгода нашего коллективного труда. И когда Гайдар по российскому телеканалу призвал москвичей защитить мэрию, уже совсем собрался… да семья не пустила. И правильно сделала - творить историю надо в трезвом состоянии, а нас до этого соседи позвали в гости…
На следующий день позвонил заказчик сюжета и будничным деловым тоном предложил приехать к ним в офис за окончательным расчётом.
- А как же…?
- Жизнь продолжается, всё скоро закончится.
Офис находился у метро «Белорусская», в стратегической близости от Белого дома. Мужики с пивом в руках деловито обсуждали из каких моделей танков палят по Белому дому – Т-80 или Т-84? И никаких споров о том, кто прав или виноват в этом противостоянии. О какой угрозе гражданской войны идёт речь все прошедшие годы? Шпану призвали к порядку, жёстко, но призвали. На том всё и кончилось…
Я небольшой специалист в бронетехнике, но всё-таки служил в Кантемировской дивизии, бывал на танковых стрельбах. Не беру на себя смелость утверждать, что по Белому дому тогда палили болванками (есть такая версия). Но то, что это были снаряды наименьшей разрушительной силы, тут даже к бабке не ходи. Я видел, какие разрушения производят зажигательные или кумулятивные снаряды… а в здание толком даже дырок не было. Думаете, боялись больших разрушений? Об этом тогда никто и не думал (разве что Паша Бородин, нагревший руки на ремонте), просто не хотели лишних жертв.
Назовите мне имена депутатов, погибших в те октябрьские дни. Нет таковых, гибли романтики, которых позвали защитить своих избранников. Тогда о каком расстреле парламента идёт речь? Если кого-то и попинали ногами при аресте, так только за борзость. А как ещё должны поступать военные с теми, кто в них недавно целился из автомата? Когда я оправдываю реакцию наших военных на хамство, плевки и камни, летевшие в них в Тбилиси и Баку, со мной многие соглашаются. Да, были машины с трупами… в сериале «Бригада».
6 октября я поехал в Останкино. Удивительно, но там не было никакого особого пропускного режима. Наша монтажная находилась в самом пострадавшем углу технического корпуса. Кассета выжила, в последний момент умница-монтажёр положил её на самый высокий шкаф, куда не достал ни огонь, ни вода из пожарных брандспойтов. В соседних аппаратных выпивали – поминали погибшего видеоинженера Сергея Красильникова. Все говорили о том, что пуля прилетела ему в затылок из глубины здания, у кого-то из оборонявших телецентр то ли реакция на опережение сработала, то ли просто не выдержали нервы. И до сих пор говорят… просто это никому давно неинтересно. А вы хотели бы горы трупов с обеих сторон, десяток погибших в здании защитников, чтобы объяснить легитимность открытия огня по нападавшим? Эти так… покурить рвались, тараня грузовиком стеклянный вход в Останкино.
А то задаются вопросы – как посмели стрелять в людей? Неужели не в курсе, что телецентр с эфирными зонами всегда относился к перечню особо охраняемых государственных объектов? А охраняли его в те дни, кстати, так себе. Не знаю, уж какой там был состав спецназа «Вымпел», может, молодёжный, но те ребята с автоматами, которых я видел шестого числа, были вполне призывного возраста. Они просто исполнили воинскую присягу… а как иначе?
Даже представлять не хочется, что творилось бы в стране, захвати тогда власть Руцкой с Хасбулатовым. По той простой причине, что им бы пришлось расплачиваться с главной шпаной – Макашовым и Баркашовым. Новые еврейские гетто, запреты на профессию, черта оседлости, возрождение ГУЛАГа, славянская зига в качестве официального приветствия? Или «решение еврейского вопроса» по известному методу Адольфа Шикльгрубера? От этой сволоты другого и не ждали.
Так же неясно, по какому бы пути пошла Россия. По той простой причине, что именно на ельцинской стороне находились все знающие, деловые люди. Реставрация социализма? Сейчас бы мы завидовали благосостоянию северокорейцев. Если выжили. Тут даже не сослагательное наклонение, СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, вот как это называется.
Иногда меня посещают грешные мысли – лучше бы в Москве 93-го гражданская сила пошла на гражданскую силу, кто победил, по тому и жить. Но быстро остываю, всё происходило в моём любимом и родном городе. Провинция бы так и сидела на завалинке, щёлкая семки и ожидая, когда ей укажут, как дальше жить.
Тогда всё закончилось мирно для обеих сторон - те, кто устроил мятеж, просушили штанишки, немножко отсидели в респектабельном «Лефортово», побывали в губернаторах и теперь раздают интервью о своей роли в новейшей истории.
И бог с ними, мало ли придурков бродит по свету.
Региональные новости
Архангельская область: Осенние пересуды
Осень пришла. А с ней и ставший традиционным губернаторопад. Увольняют через день по чётко намеченному плану, который очень вовремя слили кремлёвские чиновники. Ну так… чтобы без инфарктов. Сюрпризы, конечно, будут, надо выдержать интригу. Так на то и существуют кукловоды…
Опять начались прогнозы насчёт будущего губернатора Орлова. Причём из уст Ирины Чирковой они звучат весьма солидно. Мало того, что областной депутат, ещё и госдумовский в недавнем прошлом… то есть, московские связи остались. В её версии глава региона не просто так в Азербайджан поехал, а в ожидании нового назначения… чтобы отдохнуть перед федеральной должностью, и чтобы журналисты не дёргали вопросами. Да, запущено через соцсети… там и аудитория больше, и спрос, если что, меньше. Вот уже сколько подхватило.
Я в Архангельске пережил уже трёх губернаторов. Хотя с первым мои отношения складывались, но его проигрыш воспринял, как начало чего-то нового. Увы, это новое вылилось в уголовное дело против главного редактора «Руснорда». Следующий просто пытался меня заказать… не до смерти, чтобы заткнулся. Драйв, адреналин стаканами черпать можно было… только в возрасте за 50 это, скорее, вредно.
И вот сейчас, когда почти 60, могу честно признаться – не хочется ни глобальных перемен, ни новых отношений. Лишь бы хуже не было. Конечно, каждому своё. Коллега по «Вольному делу» Елена Горяшина, например, с теплотой вспоминает Михальчука, который в трудную минуту протянул ей руку. А я бы ему не только руку… всё, не буду материться.
Конечно, кадровые вопросы такого уровня решает Москва. Я только пытаюсь анализировать. После двух губернаторов-варягов пора бы Поморью предложить кого-нибудь из своих. Но кого? Многие указывают на Екатерину Прокопьеву, недавно прошедшую жёсткий президентский тренинг и даже научившуюся лежать под танком (ничего эротического!). Увы и ах, но у сегодняшней России весьма негативный опыт женского управления регионами. Взять последние события – владимирская Орлова уже слетела, мурманская Ковтун в списке на вылет. Если уж экспериментировать с женщиной-губернатором, так в успешном регионе, которому есть, куда падать. Поморью, по ходу, некуда.
Вы спрашиваете, зачем нужны были эти президентские курсы, зачем расчищали холмогорской Екатерине дорогу в областной парламент? Потому что это как раз должность для слабого пола, которому сильный пол откровенно хамит постесняется… да ичто сегодня парламент решает? Обычная ротация кадров… так мне кажется.
Ещё один момент, который влияет на ажиотаж вокруг губернаторской отставки. Типа это Орлов всё придумал с мусорными полигонами, против которых общество бунтует. Что-то там Палкин сказал, кто-то ему поддакнул.
Давайте реально смотреть на ситуацию. Подобные стратегические решения принимаются на самом верху, региональное начальство по ним лишь ставят в известность с резолюцией «исполнить и доложить». Если бы разговор шёл, как сначала, о подмосковных объедках, другое дело. Но обломки московской реновации, города, где заседает правительство… сами понимаете. И в то, что какие-то губернаторы каких-то областей отказались его принять, не поверю никогда. Просто в Липецкой и Орловской областях под такое дело места нет, там всё деревнями понатыкано. А у нас регион лесной, спрятал и не видно.
Могли бы, кстати, просто приказать принять, никто бы и не рыпнулся. Так ведь что-то обещают в порядке компенсации – и мусороперерабатывающие заводы, и комплексы разные, и площадки биокомпостирования, у «Региона 29» расписано. И насчёт радиоактивности московских пятиэтажек не верьте, эта старая хохма ещё с брежневских времён – люди в них всю жизнь живут и размножаются.
Я всё чаще вспоминаю историю про секретный Красноярск-24, который просто мечтал принимать и хоронить в своих скалах не простые отходы, а ядерные, если за это будет достойная компенсация. Народ дал наказ своему мэру наказ – «лоббируй», он и лоббировал (так всем в Москве надоел, что в итоге поста лишился). Тем не менее, по традиции спрашиваю мнение коллег по «Вольному делу». Ох, они и скажут:
Илья Азовский (Эхо севера):
- Анализировать можно события, а анализировать предположения и логические увязки московских помоек с новой должностью в мэрии Москвы - это фантазирование. В любом случае, уйдёт персона, или останется, все жители области должны уяснить следующее: их мнение, их чаяния, никого не интересуют. Ноль. И депутаты - все обнулены, и правоохранительные, и надзорные органы, всех обнулили. А место нахождения персоны большого значения не имеет. Вспомним формулу, которую я вывел ещё в 2012-ом году: КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРАВИТЕЛЬ ПОСЛЕ АНТОНЫЧА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ХУЖЕ ПРЕДЫДУЩЕГО. Карма такая.
Николай Прокофьев (Архсвобода):
- Краткий схематоз по решению строительства в Архангельской области полигона для Московских отходов. 1. Собянину и Воробьеву, которые идут, скорее всего, на последние выборы в своих должностях, срочно нужно было решать мусорные вопросы, выбивающие из-под них быдло=электорат Москвы и МО. 2. Вологда и Ярославль отказали в решении Мусорного московского вопроса, по которому дано строгое мычание и бульканье от Царя "Решить нах!! И закрыть тему!!" 3. Так как транспортировка на Север была уже выбрана главной, то выбор пал на Архангельск. (Губернатор АО Орлов - на выборы уже не идет, стремится в Москву в федеральные структуры). 4. Учитывая то, что вывозку ВСЕГО мусора Москвы - на 15 лет вперед - подмял под себя сын Генерального прокурора Чайки, Архангельскому губернатору нет смысла сопротивляться. 5. С подачи Генпрокуратуры, в отношении Игоря Орлова ведет себя лояльно и прокурор области Наседкин. И даже ФСБ ссорится теперь с Игорем Орловым не желает. Кроме того, последний получает и крышу в виде ОПГ Собянина и ОПГ Воробьева при переходе на работу в Москву. 6. Так что завоз Московского мусора в Архангельскую область выгоден всем участникам этой коррупционной и криминальной сделки. И теперь ни одна погононосная собака в Архангельской области против Орлова не тявкнет. ...Придавят любого генералишку или прокуроришку как вошь. 7. Что касается северян, ...то когда их мнение или жизнь волновали Власть?! Мусорная свалка в Архангельске будет!!
Андрей Рудалёв (Беломорканал):
- Вопрос даже не в том, соскочит губернатор Игорь Орлов или останется, а в том, как со всем этим жить? Как жить в ситуации циничной поддержки «пенсионного геноцида», когда самыми пострадавшими стали, в первую очередь жители северных территорий страны и, в том числе Архангельской области? Как оставаться на своем посту с перспективами, когда регион может если не обезлюдеть, то серьезно растерять свой «человеческий капитал»? Как можно продолжать работать в должности губернатора, когда области намечен вектор развития с перспективами превращения во всероссийскую свалку? Это ведь будет вообще за пределами этических категорий и продемонстрирует полное наплевательство на мнение жителей Архангельской области. Как жить в ситуации подковерных игр и откровенного вранья, связанного с созданием московских свалок? Когда в августе в Северодвинске губернатор заявлял, что отходы из других регионов в область завозиться не будут и планов таких нет, а между тем, тихой сапой делалось свое мусорное дело. Кто будет здесь ему верить после всего этого? Слово губернатора, что фантик от конфеты? Понятно, что Игорь Орлов воспринимает всех жителей области, как неразумных и мало что смыслящих в жизни, к которым он снизошел до поры со своих высот, оказал милость и благодеяние (он ведь с самого начала тешил свои амбиции и принимал «мужской вызов»). Все эти неразумные не понимают своего помойного счастья, диких инвестиций с мусорного стола, которые вдруг да упадут. Что северодвинцы, трудящиеся на гигантах ОСК, по своему скудоумию не радуются щедрому подарку пенсионной реформы в виде «деревянного макинтоша». Никто здесь ничего не понимает и объясняться с неразумными не след, перешагнул и пошел дальше. Люди стонут, караван идет – так ведь считают. Но втолкуйте мне скудоумному, как можно продолжать работать и жить, когда к тебе все больше прилепляется эпитет «мусорный»? Еще немного, и он прикрепится насовсем и с этим придется оставаться в истории. Все нереализованные ожидания, надежды и иллюзии растают и останется только клеймо «всероссийской свалки» со специфическим душком, да позорное прозвище. Какой ценой все это можно взвесить, чем оправдать? Или, на самом деле, за гранью добра и зла? На мой взгляд, губернатор Игорь Орлов сейчас вошел в стадию, в которой существовал один из его предшественников – Николай Киселев после «пинцетного скандала». Жить и работать со всем этим в наше циничное время, конечно же, можно, но как? Как людям в глаза смотреть? Или не смотреть вовсе, а плюнут и брезгливо отстранить в сторону: «Лыжню, сукины дети! Мусорный караван идет. Счастье ваше и манна небесная!».
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD