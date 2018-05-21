Итоги недели с 6 по 12 августа 2018 года

Сегодня в Итогах:

- Груз-200 из Африки – российские журналисты стали жертвой больших денег и собственной неосторожности;

- Назовите скандал Петросяном – своими разборками телеюмористы отвлекают народ от насущного;

- Лежалое «Яблочко» – архангельские либералы бросают в бой безработных пенсионеров.

Международные новости

Центральная Африка: Не стреляйте в журналиста!

Пока я отдыхал (ну, вы, конечно, в курсе), где-то в Африке убили российских журналистов. Причём в телевизионном комплекте (извините за профессиональный цинизм), готовую съёмочную группу.

В подобных случаях все начинают выражать соболезнования конкретной телекомпании, а погибшие получают нимб героев. С одним, на мой взгляд, важным нюансом – они не герои без страха и упрёка, на смерть идут не по присяге, не по воинскому долгу, а за деньги. Ну и из профессионального куража, адреналинового драйва, что, согласитесь, личное дело каждого. Я уже не раз вспоминал, как в 90-х за командировочными удостоверениями в воюющую Чечню (только суточные 500 баксов) в «Останкино» очереди стояли, если не все, то многие хотели рискнуть. А ведь там не только пулю словить рисковали, но и оказаться в зиндане… что, на мой взгляд, неизмеримо хуже.

Так что поменьше пафоса, господа, поменьше…

А здесь вообще особый случай. 30 июля в 180 километрах к северу от столицы ЦАР Банги были найдены тела военного корреспондента Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссёра-документалиста Александра Расторгуева. Журналисты направлялись на автомобиле на некий военный объект, но попали под обстрел неизвестных.

Так вот, расстрелянная какими-то боевиками (или не боевиками, пока неизвестно) съёмочная группа не имела командировочных листов ни от одной известной телекомпании или государственной организации. Мало того, об их присутствии в Центральной Африканской Республике не знало даже российское консульство, разве что, с аэропорта сообщили о въезде. То есть, люди действовали на свой страх и риск.

Так действуют или за идею, или за очень большие деньги. Идейным из них был, разве что, военный корреспондент Орхан Джемаль. Который, как я прочитал в интернете, по рождению вполне русский парень… у которого просто крыша поехала на исламе (слава богу, что не на агрессивном). Таких, как он, немало среди шахидов… этот, хотя бы, информационный. Но какую великую исламскую цель он мог преследовать в ЦАР, где все воюют против всех? Похоже, что дело опять в деньгах… очень больших деньгах.

И уже известно, откуда эти деньги. Михаил Ходорковский не отрицает своего спонсорства данного проекта (эх, лучше бы он в художественное кино вложился, ведь предлагали когда-то). Захотелось ему снять документальный фильм о деятельности ЧВК «Вагнер» (частной военной компании). Наверное, с упором на то, что такая наёмническая деятельность поощряется или даже одобряется Кремлём, в лучшем случае, не замечается… это я сужу по политической направленности бывшего олигарха.

Что ж, дело хорошее, нужное, только рулят в нём опять же деньги. Может, и я рискнул… но в этом случае завещал бы надо мной не стонать и не проклинать такую опасную профессию – знал ведь, на что шёл.

Кстати, именно этот инцидент поднял вопрос о статусе военного журналиста, теперь готовы обсуждать на уровне Госдумы. Один нюанс – смогут ли его получит такие же стрингеры? По всем понятиям – нет. Как и бойцы ЧВК не могут быть приравнены к погибшим при выполнении воинского долга, я сам первый восстану против этого.

Что такое эти ЧВК? Лично у меня ассоциация с ватагой братвы в малиновой униформе - такие военные компашки держали при себе все крупные преступные авторитеты периода лихих 90-х. Кто такие солнцевские в своей сути? Та же частная военная компания. Вооружены, не на бюджетном финансировании, воюют с тем, с кем прикажут. Если погибнут, государство ни хоронить за свой счёт не будет, ни награждать посмертно. Чем отличаются от ЧОП (частное охранное предприятие)? По сути, только масштабами деятельности. Впрочем, я читал, что такие ЧВК используются для охраны объектов крупных госкорпораций, чаще всего при транспортировке грузов и за рубежом… но это должно очень повезти с заказчиком.

Разговоры о том, что воевать туда идут от безденежья, безработицы, безысходности… да простят меня коллеги из известного издания… в пользу бедных. На московских телеканалах в 90-х платили тоже очень ничего себе, только в Чечне за два дня можно было заработать, как за месяц, вот и весь сказ. Плюс авантюризм, который юридическим языком квалифицируется как наёмничество.

Само по себе название «Вагнер» отталкивающее. Для тех, кто понимает. Первая ассоциация с известным немецким композитором. Который искренне поддерживал нацизм, а под его музыку людей вели в газовые камеры (для справки: музыка Рихарда Вагнера по сей день запрещена к исполнению на радио, телевидении и публичных концертах в Израиле).

Впрочем, в интернете уже идёт дискуссия на тему частных военных компаний. И кое-кто считает, что у них есть таки будущее - гибридные войны будут вестись гибридными армиями. Если есть спрос, будут и предложения, а как иначе в рыночной системе. Возможно, что и так, только государство должно максимально дистанцироваться от подобных вещей, иначе его правительство рискует потерять легитимность в глазах мирового сообщества. С другой стороны, существуй подобный «Вагнер» в СССР в 80-х, скольким бы мальчишкам сохранили жизнь на афганский бойне. Вот такая непростая дилемма.

Но вернёмся к братьям-журналистам. Орхан и его и команда были далеко не новички, они прекрасно знали правила поведения в горячих точках, знали, на что (и ЗА ЧТО) идут. Первая вопиющая ошибка – не зайти в родное посольство и не представиться, не сообщить о маршруте передвижения. Конечно, им было влом представляться официальным лицам – мы от Ходорковского… чего доброго, свои же дипломаты сдадут боевикам. Сразу же ясно – эти будут мочить кровавый путинский режим… какая таким помощь. Надеялись на удачу? Тогда им были обещаны космические гонорары, за которые можно и жизнью рискнуть. Или у них всё было просчитано, но что-то пошло не так, как обычно бывает в воюющих странах? Вполне допускаю.

Кстати, многие журналисты едут в горячие точки (не только на войны, но и на революции) по обычной туристической визе, ибо профессиональную (чай, не на кинофестиваль) получить архисложно.

А вот, что лично меня очень интересует. Как известно, в беднейшей на Земле Центральной Африканской Республике с 2013 года не затихает гражданская война между христианскими повстанцами и мусульманскими группировками, захватившими власть в стране. Так к кому ехали Орхан со товарищи, к христианам или мусульманам, чьими глазами хотели смотреть на происходящее? И на чьей стороне воюют российские ЧВК, кто им платит в конфликте беднейших с беднейшими? Искал ответы в интернете… бесполезно.

Отдельно об Орхане. Очень резкий журналист, называвший присоединение Крыма к России не иначе, как аннексией, и это лишь самое мягкое выражение из его лексикона. Мало того, где-то я прочитал, что он же в прямом эфире пожелал смерти Путину… причём не только политической. Понятно, что именно к нему обратился Ходорковский, но как рискнули войти в эту компанию вполне умеренные Радченко и Расторгуев, ведь подобное сотрудничество равносильно профессиональной «чёрной метке» на центральных телеканалах? Неужели такие большие гонорары обещали, что можно было не заботиться о дальнейшей судьбе… что же такого сенсационного собирались снять?!

Как выжил в той бойне местный водила, кажется, обсудили все. Конечно, и на войне бывают чудеса, даже чаще, чем в мирной жизни, и всё же, всё же…

А вообще – не стреляйте в журналистов, они пишут и снимают, как умеют. К тому же в подобных местах есть гораздо более упитанные для прицела фигуры.

Федеральные новости

Антикультура: Петросящина наших дней

Вот уж не думал, что страсти по пенсионной реформе отойдут на второй план.

Однако, факт налицо. И это не революция и не отставка кабинета министров в полном составе.

Всего лишь развод двух эстрадных артистов, один вид которых лично у меня вызывает рвотный рефлекс (а уж как рты раскроют…). Престарелая супружеская пара решила развестись, делит имущество с совершенно сумасшедшими суммами, а общество (тупейшая его часть) уже разделилось – кто за Женечку, а кто за Леночку. В постель, правда не лезут, смешно, да и неинтересно в возрасте фигурантов, в основном в карман.

А СМИ этот стыдный интерес только подогревают, что прямо намекает на очередную постановку по отвлечению общественного мнения от более насущных проблем. Ну, сами посудите - приближённые к этой парочке не раз обмолвились, что они не ведут общего хозяйства последние 15 лет (не говоря уже о сексе). И вдруг сподобились делить накопленное… как будто под Чемпионат мира подгадали.

Но сначала я об их жанре.

Помните гениальный диалог в рязановском «Гараже» (вообще самый смелый фильм у этого осторожного автора):

- Чем вы занимаетесь?

- Сатирой.

- Русской или зарубежной?

- Нашей.

- У вас замечательная профессия… вы занимаетесь тем, чего нет. (надеюсь, передал близко к оригиналу)

Понимающий советский зритель посмеивался в кулак – не в бровь, а в глаз. Советская власть, разве что, допускала сатиру в адрес тёщ и пьяных сантехников… максимум вороватых начальников ЖЭКа. Выше – уже антисоветская агитация.

Правда, разрешался беззлобный юмор – «Цыплёнок-табака» Ярмольника, «Красная Пашечка» Иванова, «Авас» Жванецкого. Но дозированно, не чаще пары раз в месяц в программе «Вокруг смеха».

Зато перестройка вынесла на гребень волны и Арканова, и Мишина, и Горина, и Задорнова (не министра), чуть позже Шендеровича. Остро, иногда даже обидно… но в духе гласности, в политическом бомонде обижаться на эстраду и ТВ считалось неприличным. Впрочем, уже тогда появилась конкуренция – «Куклы» на НТВ для умных, «Смехопанорама» на РТР для дебилов (моя оценочная категория). В последней продолжали шутить над тещами, свекровями и соседями… политическую сатиру этот зрительский контингент не хавал. Многие даже стеснялись, что их престарелые родители смотрят петросянщину (например, экс-мэр Архангельска Донской как-то признался в интервью). То есть, уже не надо никакого IQ.

Я не раз высказывал мысль, что, будь моя воля, запретил бы эту петросянщину хотя бы к телевизионному показу, как спланированную идеологическую диверсию по тотальному оглупению нации. И хорошо, что моей воли нет, потому что за сим будет запрещён мой любимый Довлатов, он тоже много кому не нравится.

Кстати, в Госдуме лет 10 назад этот вопрос тоже поднимался. Но даже до обсуждения не дошло, всех убедил один возглас – да вы что, там такие деньги крутятся! Вот страна и обсуждает, какие…

Разговор о неимоверном количестве квартир, о тоннах антиквариата… на автопарк никто не обращает внимания. А сколько получал тот же Петросян при социализме, где был уже популярен? Ставка за концерт вряд ли больше 40 рублей (это без левой неучтёнки), его популярность была намного ниже, чем у Райкина (старшего) или Хазанова. Но первый умер ещё до начала всеобщего эстрадного шабаша, а второй (как к нему не относитесь) держит марку и не разменивается на поток.

Что там у этой парочки в действительности? Интернет шутит – Степаненко столько лет имитировала с Петросяном… смех. И это перекрывает все её актёрские потуги. Всё, на что я случайно натыкался в эфире – торжество пошлости и дурновкусия (опять же, по личной оценке автора). При этом у меня есть знакомые, знающие пару лично. Говорят, в жизни вполне адекватные люди… даже со вкусом. И в приличных компаниях стесняются того, что они делают на экране и в зале. Но… их зритель требует именно этой пошлятины, этого идиотизма, он привык к такой хавке.

Судить… но по какой статье? А как разбираться с Малаховым и Корчевниковым, которые на том же канале выдают аналогичную пошлятину, просто в другом формате? Запретить СМИ муссировать хотя бы сейчас эту тему… а как же свобода слова? Видите, сколько сразу противоречий набежало. Попробуйте прикрыть этот теледурдом, и завтра получите мощнейшее протестное движение «Вся Россия – Петросян», так было когда-то с «МММ» Мавроди. Может, пусть лучше ржут… дебилы?

При этом психологи на полном серьёзе обсуждают причины развода двух телекривляк, рассуждают, что поведение Степаненко вполне стандартно – обиженная женщина (там типа измена) хочет умаслить собственное эго большей частью совместно нажитого, мол, так поступают все голливудские дивы. Сравнение – удавиться… но вы представьте, какими новыми глазами посмотрит часть мужских зрителей на грузную фигуру юмористки. К кому от неё ушёл Петросяша, меня мало волнует – да хоть к болонке, тоже пойму.

А тут ещё поползли слухи, что у главного в бывшей паре есть какая-то молодуха Татьяна, которая беременная, и женская часть заэкранья (та, что перешагнула бальзаковский возраст) начинает брошенке искренне сочувствовать…

Вот тут стоп. Я не думаю, что Елена Степаненко такая дура в жизни, как старается выглядеть на сцене («своя баба, на нашу соседку похожа по коммуналке»). Тем более, она хорошо знает законы шоу-бизнеса, что куда впадает и откуда вытекает. Мне представляется (если всё, о чём нам рассказывают, хоть отчасти правда), что женщина её типа адекватно оценивает собственные сексуальные возможности. А ещё столько лет совместной работы на гастролях и в кадре сплачивает посильнее любого фронта, любого разведбата.

Замечу, это вам не история Джигарханяна с молодой женой, здесь люди не настолько пожилые и ещё вполне вменяемые. Другое дело, что именно тот скандал натолкнул политтехнологов на мысль устроить ещё один отвлекающий от насущного манёвр.

Я не знаю, что могли обещать разводящимся Петросянам, имеющим ВСЁ, за подобную скандальную публичность. Вполне возможно, что пожизненный прямой эфир, говорят, ещё тот наркотик. Но режиссёрской постановкой от истории прёт за версту.

Тогда это подлость. Как над даунами в количестве несколько миллионов издеваться.

Ну, а где вы видели порядочность в таком грязном деле, как политика?

Региональные новости

Архангельск: Не только политика

Вернулся из отпуска – воздух как будто наэлектризован выборами.

Не у всех, конечно, у тех, кто сеет и жнёт на этом поле.

Интрига ясна – удастся ли «Единой России» слегка (хотя бы) приглушить негативный фон от готовящейся пенсионной реформы. Слишком заманчивая тема, когда всё (почти) общество «против», «за» только партия власти. Причём много раза осмеянная за вопиющий (моя оценочная категория) идиотизм депутат от Крыма Поклонская становится у вчерашних хулителей чуть ли не символом борьбы с партийной монополией. И никому в голову не приходит, что это лишь маленькая часть большого сценария по претворению в жизнь непопулярного, но вынужденного решения… ну да, не все же ВГИК заканчивали.

Кстати, ещё одна проблема уже местного уровня – организация свалок (полигонов ТБО) для подмосковного мусора. Похоже, это вопрос решён на уровне федерального центра. Отдуваться поручено чиновникам из администрации области, так как на местах народ готов за дреколья браться. ЕР пока на эту тему ни гу-гу, но в обществе это воспринимается как молчаливое одобрение. И я не минуты не сомневаюсь, что те же коммунисты не преминут высказать – а вот при нас мусора вообще не было, без остатка всё доедали и до больших дыр донашивали.

А как оправдываться, если придётся, будут? Лично я могу рассказать одну историю. Во время моей работы на штаб Путина в Красноярском крае туда обратился глава одного закрытого города (из тех, что под номером) с просьбой пролоббировать на думском уровне хранение иностранных отработанных ядерных отходов на территории его ЗАТО, за это он обещает организовать почти стопроцентное голосование за нашего кандидата.

Мы покрутили пальцем у виска:

- Так вредно же!

- Зато как выгодно…

…и бывший инженер, вовремя переквалифицировавшийся в предпринимателя, показал нам расчёты, из которых вытекало, что его городок будет жить богаче любого Абу-Даби, если примет на хранение чужую урановую дрянь. И жители готовы на это, хотя в подобных наукоградах уборщицы щёлкают интегралы, что кедровые орешки.

Не знаю, что из этой затеи получилось… кажется, ничего. Но сам факт – всё дело в оплате. Может, раскрыть жителям Урдомы эту коммерческую тайну и обещать делиться? Глядишь, всё и успокоится.

Ну, а в общем и целом коллеги из других изданий жалуются на ленивые выборы, тоскуют по временам, когда Моисеев (Серёжа) не был танцором, а Дима (Юрков) обещал проставиться. К слову, на то же самое жалуются и представители политических партий – слишком много ограничений по предвыборной рекламе по сравнению с прошлыми годами. Увы, в кинематографе похожая ситуация – ни покурить теперь в кадре, ни от души поматериться.

Но есть забавные моменты. Например, когда-то лично автору пеняли в департаменте информации - ты на Ефремова работаешь, а жена твоя его мочит… у нас такого ещё не бывало. Не бывало, так будет – сын депутата Госдумы из «Единой России» Андрея Палкина Павлуша идёт на местные выборы от «Родины». Представляете подобную сцену при коммунистах… вся семья бы в ГУЛАГе парилась. А сейчас сам Фортыгин (старейшина-единоросс) гордо объявляет - «В стране свобода убеждений, и, как говорится, сын за отца и отец за сына не отвечает». Вместо того, чтобы дать депутатское поручение отцу примерно выдрать отступника. Что это, внутрипартийный бардак или политический плюрализм? Теряюсь в определениях…

Из сюрпризов этой избирательной кампании – до выборов по городу допущена партия «Яблоко», подбитая на излёте по выборам в областное Собрание, что-то там с подписями. С одной стороны, это самый простой и действенный способ отсечь неугодных, а кого надо пропустить (в своё время мы на выборах подмосковного губернатора подписи нагло купили у одной сговорчивой партии, чей кандидат не участвовал… проверяющие подлинность лишь понимающе улыбнулись). С другой… много ли прохожих на улице сегодня помнят, о чём это «Яблоко» и с чем его едят? Особенно молодёжь.

А если и помнят, то в связи с последними госдумовскими выборами. Тогда под флагом Явлинского выступал скромняга Чураков, сам себя окрестивший «единственно профессиональным поморским политологом» и автором концепции развития Архангельской области (губернатор Орлов долго по этому поводу смеялся). Всё это можно было отнести к слабостям пожилого человека… если бы не постоянно вылетавшее из его уст определение «Россия – стран-изгой». Что даже для меня, убеждённого космополита, звучит вызывающе обидно.

Андрюшу на эти выборы не пригласили (хватит, порезвился). Набрали других. Читаю список, опубликованный на портале архангельского Горизбиркома. В выходных данных – безработный… временно неработающий… пенсионер… домохозяйка… Через одного… да что я, гораздо чаще! Вот такая компания неудачников. И один партийный кошелёк – директор Плесецкой нефтебазы… хотя тоже наёмный менеджер, откуда у него деньги, если не подворовывает.

Вообще-то «Яблоко» среди столичного политического бомонда всегда считалось партией мнсов и завлабов-неудачников. Умеющих только критиковать, желающих всяческих демократических свобод, но не желающих брать на себя ответственность и не умеющих зарабатывать деньги (за редким исключением). То ли социализм со свободой слова и многопартийностью, то ли капитализм с уравниловкой… короче, небывальщина.

Но Архангельское региональное отделение, по-моему, всех переплюнуло своим кадровым набором… как будто на лавочках Набережной искали кандидатов. В то время как коллеги-журналисты вывели формулу, по которой теперь в цене не пиар, а узнаваемость - «Я этого кандидата знаю, за него и проголосую». Ну, и какие шансы тогда у этих безработных пенсионеров?

А жаль! Архангельским выборам очень бы пошла либеральная партия… от всяких «Коммунистов России» зубы ломит.

И ещё одна тема, имеющая, на взгляд автора, прямое отношение к политическому раскладу сил в столице Поморья.

В понедельник суд вынесет приговор единороссу, депутату Гордумы прошлого созыва Константину Яковлеву и бывшему советнику мэра Архангельска (судя по всему, по вопросам безопасности, в чём ещё должен петрить прапорщик спецслужб в отставке?) Ивану Кузнецову.

Кроме них, под судом находятся два простых (не обличённых народным и начальственным доверием) труженика рекламного рынка – Евгений Васильев и Игорь Неверов.

Так вот, государственный обвинитель для двух первых по 4 года УСЛОВНО со штрафом в 200 тысяч Яковлеву и Кузнецову, а для вторых - 7 лет и 8 месяцев СТРОГОГО РЕЖИМА со штрафом в 1,5 и 2 миллиона рублей соответственно. Поясню разницу в размере штрафов – мошенничество по мнению наших законодателей намного меньший грех, чем коррупция, хотя, вроде бы, одно преступное дело делали. И у меня волосы дыбом…

Сразу обозначусь – не хочу оказать какого-либо давления на господина судью… да и не по силам мне. Из всех, кто на скамье, знаю лично лишь Константина Яковлева… знаю с разных сторон. Поэтому просто анализирую ситуацию.

Суть этого дела проста и на первый взгляд коррупционна – на слухах о грядущем переделе рекламного рынка главного города области, с игроков на этом поле попросили немного денег, чтобы остаться в игре.

Те скинулись. Почему? Во-первых, это обычное дело в бизнесе, зависящем от государственной, региональной или муниципальной власти, что ни для кого не секрет. По справедливости, заодно должны приговорить и тех, кто эти правила ввёл… так ведь не достанешь. Во-вторых, информация исходила от самого Кости Яковлева. Который депутат от партии власти. Который всё время крутится у городской мэрии и областного правительства, принимает участие (или пытается это делать) во всех госконтрактах. Который долгие годы был рекламным клевретом медиа-барона всея Поморье Якова Попаренко. Ну, и кому верить, как не ему? В этом варианте Кузнецова могли действительно использовать втёмную, как свадебного прапорщика (он сам на этом настаивает) – для пущей убедительности посверкать лысиной, приближённой к градоначальнику, в это готов поверить.

А ещё Иван Иваныч мог не знать, что любое уголовное дело, заведённое на самого незначительного сотрудника мэрии, прямой наводкой бьёт по шефу – руководителю городу, советнику рейтинги (как мне) по электронной почте не приходят. Зато Яковлеву явно приходят.

И вот в ходе следствия выясняется, что Яковлев никому денег и не думал передавать, это чистое кидалово (его личная версия, с облегчением принятая заинтересованными сторонами). Что по рынку наружной рекламы всё давно решено за плотно закрытыми дверями… просто не всех оповестили. А, значит, уже не коррупция, всего лишь мошенничество, гораздо более лёгкая статья.

Только рекламщики несли Яковлеву деньги, как взятку, соответственно, отвечают по тяжёлой. Перед Васильевым и подельником стоит проблема, как выжить за почти 8 лет (УДО ещё попробуй получи) в строгой зоне, а Яковлева, по его же словам, что бизнес надо начинать практически с нуля (ну, тут уж он кокетничает). Чья проблема вам кажется более ничтожна?

Немного о рекламном бизнесе. Я тоже с него начинал путь в капитализм, но быстро заскучал. В конце 80-х было достаточно иметь каналы на поставки офсетной бумаги… после советского одноцветия любая красочная рекламная продукция уходила влёт. Сейчас этот рынок затоварен. И с телерекламой всё скучно, отошли игровые ролики, которые снимали (я тоже), как мини-фильмы. А наружная реклама очень зависима, как от заказов, так и от места, где она весит.

Поэтому рекламщики несли Яковлеву деньги не от щедрот, а от элементарного желания выжить. И кто-то их положением просто воспользовался.

А с той стороны вместе с Кузнецовым и Яковлевым репутационно пострадала мэрия. И любой приговор депутату за три недели до выборов (пусть он десять раз на них не идёт) не добавит ни явки, ни популярности «Единой России». А вот сколько отнимет, ещё предстоит подсчитать.

Упаси боже, я совсем не за увеличение срока Яковлеву и Кузнецову, ибо считаю, что никакие деньги не стоят и года человеческой жизни. Я за условный срок Васильеву и Неверову. Которые явно тоже профессионалы, примерные в быту и хорошие отцы… не одному же Ивану Иванычу с быть примерным семьянином и с маленькой дочкой нянчиться.

К тому же, по описанию в СМИ, вина взяткодателей настолько неочевидна, что я бы отправил дело на доследование. Хватит уже нашей судебной системе вставать на защиту чести мундира коллег из дознания, прикрывая любую их небрежность. Это будет и справедливо… да и выборы к тому времени пройдут и забудутся.

Надеюсь, кто-нибудь меня да услышит…

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD