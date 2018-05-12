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Моё «Лукоморье», стыдись, «Беломорье». Там, где рады любому гостю

Помните девиз – «Кто ищет, тот всегда найдёт!»? Вот и у меня получилось…

Кратко напомню свою эпопею с летним отдыхом. Ещё прошлым летом я озаботился поиском места недалеко от города, готовым принять инвалида-колясочника. Первое, что приходило на ум, это санаторий «Беломорье», по статусу своему лечебное учреждение, где, как не там, должен найти приют и отдохновение клиент с проблемами опорно-двигательного аппарата. Причём со скромными, как мне казалось, претензиями – доставкой еды в номер и вывозом раз в день на прогулку… ведь для чего-то существует там медицинский персонал.

Но на деле облом. Моему представителю, сотруднице очень влиятельной общественной организации, санаторное начальство объяснило про оптимизацию, про нехватку медперсонала, про известную с советских времён политику, когда все равны и особые услуги не предоставляются… короче, отказали в мягкой, аргументированной форме.

Тем не менее, я обиделся. И написал статью «Беломорье» - санаторий недоступности», за какую получил денежный приз от Общероссийского народного фронта, превратившись в солидного, состоятельного клиента, готового оплачивать все дополнительные услуги, не входящие в прейскурант. К тому же мне подсказали, что беломорское начальство встанет во фрунт, если получит указание от своего непосредственного учредителя, коим является региональная Федерация профсоюзов.

Однако… и оттуда пришёл ответ, что инвалидов-колясочников в «Беломорье» не ждут. А уж Чертока тем более, который обязательно напишет на своём «Руснорде», как ему классно отдыхалось. И тогда в санаторий ломанутся наперегонки все колясочники Архангельской области (по общемировой статистике – до десяти процентов от общего числа населения, исключая воюющие регионы). Для которых придётся создавать отдельную инфраструктуру (пандусы, переходы, спецлифты, расширение дверных проёмов…), медперсоналу - проходить специальные курсы по обслуживанию и транспортировки… Короче, не нужна никому эта головная боль ни за какие дополнительные деньги. Из частного лесного пансионата «La Bagatelle» пришёл менее развёрнутый, но аналогичный по содержанию ответ – всё понимаем и сочувствуем… но не хотим связываться.

Об этом я написал ещё одну статью «Стоп-сигнал для инвалида», тем более что параллельно САФУшный стадион «Буревестник» отказал в тренировке юной спортсменке на коляске. А это уже тянуло на нездоровую тенденцию, нарушающую права целой группы российских граждан, к которой в цивилизованном мире отношение кардинально иное.

Последний мой материал вызвал общественный резонанс. Знакомые юристы предлагали подать на профсоюзы и санаторий в Европейский суд по правам человека, говорили – можно с этих несговорчивых слупить тысяч сто евро моральной компенсации, если не больше. Я представил голодные глаза детей санитарок и физиотерапевтов… мы-то с вами знаем, кто у нас расплачивается за грехи начальства… и отказался (да и по жизни не сутяжник).

Позвонили и из приёмной депутата Госдумы от Архангельской области – «только скажи, мы их нагнём, тебя примут как миленькие». Я опять отказался… думай потом, что тебе в чай насыпали вместо сахара, хорошо, если только пурген со снотворным.

Короче, знакомая с советских времён, но уже изрядно подзабытая ситуация, когда деньги есть, а товара (услуги) нет. И тут, листая интернет, я натыкаюсь на название «Лукоморье».

Замечали -

 По городу ходит прохожий?

Вы встречали –

По городу бродит прохожий,

Вероятно, приезжий, на нас непохожий?

Начало любимого с детства стихотворения Леонида Мартынова… господи, это же почти про меня, сегодняшнего… настоящее пророчество!

Там дальше есть такие слова:

В Лукоморье далёком чертог (Черток) есть чудесен.

Начал знакомиться. В 20 км от Архангельска, позиционируется как база отдыха. Знаю военные базы… и овощные… базы отдыха у меня ассоциируются с палатками, котелком над костром и пунктом проката лыж.

Мне подсказывают – дом отдыха. Вот эта форма знакома. Все зимние, а часто и весенние школьные каникулы проводил в Доме отдыха ВТО (Всероссийское театральное общество) «Руза», родителям туда давали льготные путёвки. Ну что… обычные для того времени санаторные корпуса (но без лечения) с общими удобствами в коридоре и рукомойником у двери, в них не брезговали отдыхать и народные (за неимением). Клуб с биллиардной, прокатом лыж, библиотекой, теннисным столом (за ним царствовал малолетний Денис Евстигнеев) и самодеятельностью уровня малой сцены МХАТа. Столовая с двумя вариантами комплексов (кормили хуже, чем в нижней столовой «Мосфильма», но лучше, чем в актёрском буфете ЦТСА). Кафе «Уголёк» в клубах сигаретного дыма и водочного перегара… зато кофе на песке и своя тусовка. Лёгкое хамство от обслуживающего персонала («я вам не прислуга, а вы не барин, хоть и на сцене… сами подотрите»), чем ещё мог ответить гегемон отдыхающей прослойке. Короче, ничего страшного, можно ехать.

Робко позвонил. И возрадовался! На каждый вопрос звучал ответ «нет проблем» - поможем, принесём, доставим. Причём за ту плату, что указана в общем прайс-листе, а не по отдельному прейскуранту. Ещё и собаку разрешили взять, чтобы не скучала без хозяина. Вот это я понимаю – борьба за каждого клиента.

Едем. Да… дорога могла быть и получше, но эта претензия явно не к «Лукоморью». Зато даже по такой от подъезда дома до въезда на территорию 25 мин., абсолютная фантастика для Москвы.

И вот стоят, окружённые лесом, деревянные терема. Деревянное в них всё, кроме холодильников, телевизоров, СВЧ, душевых кабин и унитазов. Особенно впечатляют кровати, сложенные из брёвен (не волнуйтесь, матрас прилагается) и размером «Ленин с нами».

- Папа, тебя поселили в царские хоромы, - резюмировал четырёхлетний сын и отказал отсюда уезжать, не переночевав.

Как мне объяснили, у «Лукоморья» заковыристая судьба. Вообще-то здесь строился поморский Лас-Вегас, в одном из двух трёхэтажных зданий должны были располагаться казино, элитный ресторан и офисы. Но, когда уже построили, игорный бизнес оказался под запретом, и срочно пришлось менять концепцию. Так и стоит памятник несостоявшемуся замку наживы без внутренней отделки, новой идеи дожидается.

Я абсолютно равнодушен к казино, игромания не входит в список моих пороков, мой азарт в работе. Однако искренне сочувствую хозяевам «Лукоморья», которым обломали такой бизнес-проект… при этом понимаю, что в условиях поморского Лас-Вегаса я бы не отдохнул. Вот такое несовершенство мира, внутреннего в том числе.

Рядом трёхэтажная гостиница «а-ля терем». Десять номеров на первом этаже (выше не забирался). Самый простенький состоит из небольшой столовой и спальной, где стоит дополнительный диван (+ ещё двое). Есть и трёхкомнатные апартаменты. Балкон обязателен везде.

Да, здесь комариное царство, у реки вообще жёстко. НО! За две недели я ни разу не включил в ночи фумигатор (не то, что в центре Архангельска), все деревянные строения пропитаны чем-то антикомариным. Но для улицы советую захватить спрей.

На территории семь коттеджей – пять на одну семью, два – на две. Мне повезло – отселили на два дня в одинарный коттедж (куда приехала оттянуться вся семья), гостиничные номера полностью выкупила свадьба (от этом таинстве отдельный разговор). Два этажа + плюс веранда + мансарда. Большой living-room с кухней, укомплектованной СВЧ, двухкамерным холодильником и набором посуды. Своя бойлерная (на случай зимы). У каждого коттеджа персональный мангал. Рассчитано на четырёх человек (по стационарным спальным местам), но при желании вам принесут раскладушки, да и на уголке в гостиной запросто улягутся двое. Коттеджи на две семья – спальные места смело умножаются на два.

Интересное наблюдение – коттеджи расположены так, чтобы не мешать друг другу… ощущение, что находишься на своём отдельном дачном участке, только без забора. И перед каждым индивидуальная травяная площадка для игры в мяч, фрисби, бадминтон и прочие летние безобразия.

Две отдельно стоящие бани. Лично я не любитель, да и врачи не рекомендуют, но те, кто из них выходил, только цокали языками – «ох, парок, ах, парок!». Рассказывали, что бывает очередь на запись.

Отдельно стоящий ресторан. Кухню не могу назвать высокой, скорее, качественной домашней. Особенно понравились картошка с лесными грибами, шашлык (очень правильный маринад), «курочка от шефа» (котлета в три четверти большой тарелки из тёртого картофеля, бекона, куриного мяса и сыра) и язык под сырной шапкой. «Лукоморье» предлагает различные варианты пансиона, но лично я выбрал заказы по меню. И не прогадал. И всё это по желанию доставляется вам в номер в горячющем (или холоднющем для окрошки) виде, что для меня было жизненно необходимо. Впрочем, если решили питаться собственными шашлыками, никто и слова не скажет.

Ещё в «Лукоморье» есть отдельно стоящие беседки (по-модному – зона барбекю), качели-карусели времён языческой Руси (ассоциация с ночью на Ивана Купала), горки, детская площадка, пейнтбольный клуб (не моя забава, в армии с автоматом набегался-настрелялся, но сыновьям было в кайф), волейбольная площадка и поле для мини-футбола. Последнее рекомендую для второго дня свадьбы – с утра набегаешься, дурь с потом выйдет и можно снова за стол «горько!» кричать.

Так вот, о свадьбах. Наблюдал два варианта. В первом приезжали небольшой компанией, снимали коттедж, жарили шашлыки, невеста быстренько переодевалась в коротенькие шорты и топик, оставив на голове фату… отличная настройка жениха на первую брачную ночь. Во втором гостями забивался весь ресторан и беседки, гуляли по полной и до последнего (но без мордобития). В случае, если банкет заказывается в ресторане, база отдыха в качестве комплимента бесплатно предоставляет молодожёнам на ночь отдельный номер в гостинице. С кроватью под балдахином и размером с теннисный корт. По желанию всё будет в цветочных лепестках… романтика.

Ещё в «Лукоморье» любят устраивать корпоративы. При мне гуляла (или гуляло?) «Леруа Мерлен»). Два дня с разными сотрудниками, такой у них большой штат. Весело гуляли (хотя из питья только вода и немного сухого), с квестами и другой не очень понятной мне, старику, актуальной хренью. Наблюдал за ними с балкона. Уезжали сплочёнными.

А теперь о ГЛАВНОМ (для меня). Конечно, «Лукоморье» строилось без учёта нужд инвалидов-колясочников. Здесь нет пандусов (но все строения малоэтажные, две-три ступеньки, чтобы подняться на крыльцо, вход в ресторан так вообще на уровне земли), дорожки не из асфальта, а из пеньков деревьев, не очень удобных для колясочников (что ещё раз напомнило мне о необходимости апгрейда собственного средства передвижения), ванные комнаты без специальных поручней (зато мне тут же сколотили персональную ступеньку для душевой кабины).

ГЛАВНОЕ – это человеческое отношение (которого я не нашёл ни в профсоюзном «Беломорье», ни в частном «La Bagatelle»). Деликатная предупредительность, а не угодливая навязчивость в надежде на чаевые, с которой часто сталкиваешься, отдыхая на Востоке или в Азии. Душевность… которая распространяется и на постояльцев, устраивающих дружеские посиделки на веранде гостиницы (или мне так повезло с заездом?).

Хочу сказать спасибо за классный отдых… впрочем, перечисление женским и мужских имён читателю ничего не скажет. Просто всем, ни к кому ни одной претензии. А ещё говорили, что соскучусь за первую неделю… да я бы ещё на третью остался, но работа, выборы. Шезлонг на балконе, новые книги, отличная погода, вкусная еда, приятное общение… всё, о чём мечталось. Да, там нет аниматоров, там не Турция… но мы же с вами самодостаточные люди?

P.S. На прощание мне говорили:

- Приезжайте зимой. Здесь белое безмолвие северного леса, теплые номера и горячие бани, глинтвейн и мясо барбекю. В санки посадим, на снегоходе покатаем…

А что, подумал я, где ещё писать книгу, которая давно занозой сидит в голове?

Но это как получится. Зато следующим летом я обязательно там.

Я ТВОЙ, «ЛУКОМОРЬЕ»!

PPS. Я уеду туда, где горят изумруды,
Где лежат под землёй драгоценные руды,
Где шары янтаря тяжелеют у моря.
Собирайтесь со мною туда, в Лукоморье!

(на фото: Черточки в «Лукоморье»)

Леонид Черток

        

06 август 12:15 | : Горячая тема / Будни / Жизнь

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