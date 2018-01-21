Итоги недели с 26 февраля по 4 марта 2018 года (следующий выпуск Итогов 18 марта)

Сегодня в Итогах:

- Смертельное танго – аргентинский кокаин как субъект расцвета российской экономики;

- Этот шаловливый Слуцкий – депутата от ЛДПР возбуждают исключительно либеральные журналистки;

- В пылу дебатов – как Путин сделал всех кандидатов одной левой своим федеральным посланием;

- Пресс-завтрак с мэром – Игорь Годзиш не путает амбиции с карьеризмом.

Международные новости

Аргентина: Про дурь

«Иногда нашему государству выгодно, чтобы тонна чистейшего афганского героина попала на улицы благополучных европейских городов».

Это реплика ФСБ-шника из одного ментовского сериала, где наши спецслужбы сделали всё возможное, чтобы товар дошёл до адресата, хоть для этого и пришлось вступить в преступный сговор с питерскими бандюганами.

Именно эта ассоциация пришла ко мне, когда прочитал о героине в российском посольстве. Ну, думаю, наши джеймс-бонды опять что-то замутили, но засветили спецоперацию. И тут пошли душещипательные подробности, после которых остается странное послевкусие. Как будто сладко… но что-то горчит.

Для тех, кто ещё не в курсе (хотя много ли таких). Кокаин нашли в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе. Произошло это ещё в декабре 2016 года, но всплыло только сейчас (через интернет) по чьему-то недогляду. Что ж, случаются проколы, тем более в наш век свободных коммуникаций. Раньше надо было убирать всех причастных… но это уже будет не детектив, а фильм ужасов.

Нам начинают втирать про некую спецоперацию, успешно проведённую совместно Аргентиной и Россией. И вдогонку сообщение о том, что Тверской суд Москвы заключил под стражу трех человек по обвинению в попытке контрабанды кокаина из Аргентины в 12 чемоданах из посольства РФ в Буэнос-Айресе.



Почему только сейчас? Кто допустил, чтобы наркодилеры столько времени гуляли на свободе?! Снова вспоминаются сериалы про нечестных сотрудников ФСКН, у которых что ни торговец «белой смертью» - то барабан, который им не только клиентуру сливает, но и отстегивает от своих щедрот. Впрочем, почти сразу же последовало уточнение – ордер на арест был выписан ещё в середине декабря прошлого года, сейчас обнародовали, потому что утечка произошла… всё равно долго.

Читаем дальше - груз кокаина в 12 чемоданах был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе - школьно-жилом комплексе. По данным МИД РФ, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения.

Впечатляет? Меня лично впечатляет место, выбранное для хранения дури. Вы представляете, как охраняются школы при наших посольствах за рубежом, особенно в странах, где терроризм вещь отнюдь не экстраординарная, где иногда случаются и госперевороты? Уж поверьте, их охрана не хуже, чем у секретной части, ведь, если что, дети посольских – самый лучший вариант для шантажа и обмена в случае захвата. А тут целых 12 чемоданов кокса… просто не школа, а камера хранения. Кто-то верит, что всё это проворачивалось тайно, а первые лица нашего диппредставительства только ушами хлопали?

В ходе совместной спецоперации кокаин был заменен на муку, в чемоданы были помещены GPS-трекеры и полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке оценили в 50 миллионов евро.

То есть, нас убеждают, что в Россию попала невинная мука, а происходившее в школе при посольстве была лишь грамотная постанова. Слишком красиво, слишком сценарно… жизнь прозаичней и жёстче.

Хорошо, кокаин складировали и дали ему отлежаться. Что дальше с ним делать? Только распространять внутри школы, ибо беспрепятственно вынести с территории посольского комплекса 12 чемоданов ещё сложнее, чем туда их занести. Тут мне подсказывают – планировали переправить в Россию. Как с современной проверкой багажа это сделать? Только там, где багаж не проверяется, то есть, с диппочтой. А это уже целая сеть… или банда, с участием если не первых, то отнюдь не последних лиц не только посольства в Буэнос-Айресе, но и в МИДе в Москве.

Я склонен верить версии, что наши спецслужбы совместно с аргентинскими действительно накрыли транзитный кокаиновый коридор, долго и успешно действовавший. Но там такие имена… что срочно понадобилось отбеливание (а дома втихую с этими подонками сами разберёмся). Вот откуда и мука, и мелкие козлы отпущения с непосольскими фамилиями (Худжумов, Абьянов, Чикало…).

Ну, а аргентинской стороне заплатили за молчание… даже боюсь представить, сколько. Или просто отдали подмененный на муку кокаин… пеките ваши тортильяс, нам не жалко.

В принципе, на госслужбе, тем более дипломатической, чего только не бывает (читайте первый абзац). Например, мой тесть, полковник ГРУ, в бытность свою военным прокурором одной крупной и неспокойной афганской провинции рассказывал, как от всего сердца дарил халат какому-нибудь не в меру шебутному вождю пуштунского племени, а тот через три дня умирал от неизвестной заразы. Вроде бы убийство… а с другой стороны - долг перед советской Родиной. И проколы случаются, и утечки, всякое бывает.

Но, если случилось, зачем поручать отмазку непробиваемым дурам? Да-да, я о говорящей голове российского МИДа Марии Захаровой (которую держит за жизненный пример пресс-секретарь нашего КРАО Леночка Ларионова). Она, видите ли, не верит, что транзитом кокаина занимался кто-то из дипломатов, зато допускает, что это мог быть какой-нибудь технический сотрудник посольства. Который мог загрузить в диппочту 12 чемоданов… ну, просто атлант без кариатиды. Как же это напоминает мой разговор одиннадцатилетней давности с пресс-секретарём тогдашнего губернатора Киселёва по поводу размещённой в Сети видеозаписи с пачкой зеленой бумаги: «Не верь глазам своим… как ты мог только подумать про такого человека…». Я пытался втолковать Ларисе, что именно про такого человека и можно подумать… как об стенку горох.

Именно это бездарное щебетание МИДовской птички-говоруна делает историю с почти государственным кокаином почти реальностью. Главное, что мы пока не слышим серьёзных оргвыводов. Напомню, в позднем СССР после посадки Руста на Красной площади, оказавшейся просто актом международного воздушного хулиганства, со своих постов слетели все, вплоть до министра обороны. Там было какое-то понятие о чести и совести… или просто ветер перемен?

Сейчас читаю в интернете доморощенные версии случившегося. Понравилась та, где сам посол, вдруг испугавшись объёмов пересылаемого, заложил соучастников, фактически совершив явку с повинной. Чтобы без участия первого лица учреждения да такие суммы… нет не верю.

А ещё понравилось упоминание аргентинского экономического чуда, о котором трындели несколько лет назад. Неужели с кокса?! Тогда будем ждать, когда и Россия зацветёт…

Федеральные новости

Политика: Про секс

Россия постепенно сходит с ума вслед за Америкой. Там, за океаном, все помешались на Харви Вайнштейне, маленьком гиганте большого секса еврейского розлива, огулявшем какое-то сумасшедшее количество кинозвёзд.

Мне сразу вспоминается французская кинокартина «Профессиональный риск» с Жаком Брелем, в которой провинциальные школьницы вдруг начали обвинять симпатичного учителя из Парижа в домогательствах. У каждой на то была глубоко личная причина, что постепенно всплывало в ходе расследования. И когда дошла очередь до самой безмазовой, толстой и глупой, то прозвучало: «А мне стало завидно, что со всеми что-то происходит, а со мной нет».

К чему я это? К тому - Итоги анонимного опроса, проведенного по заказу USA Today, свидетельствуют о том, что с сексуальным насилием сталкивались 94% женщин, работавших или работающих в Голливуде.

Вот это размах… не кинофабрика, а сексуальный концлагерь из фильма Пьера Пазолини! Только не спешите фантазировать и рукоблудить (особенно женщины). Далее в приведённом отрывке идёт уточнение - Подавляющее большинство из 843 женщин, участвующих в опросе, говорили, что сталкивались с комментариями с сексуальным подтекстом, нежелательными прикосновениями, прямыми предложениями заняться сексом, требованиями обнажиться на прослушиваниях без предварительных предупреждений.



Специально уточнял – нежелательные прикосновения совсем необязательно, что её схватили за гениталии, достаточно просто одобрительно похлопать… даже не по попке, просто по плечу. Да я с такими нравами давно пожизненное себе заработал бы!

Вот смеёмся, а в той стране харрасмент принял уже совсем нездоровые формы. И всё громче звучат голоса, что это далеко не защита слабого пола, а наоборот – нападение. Форма шантажа такая.

Российскому кино, слава труду, до этого далеко. В нашем менталитете – если режиссёр не делает актрисе (помрежу, монтажёру, гримёрше…) непристойного предложения, он или импотент, или гей. И хорошо…

…однако есть такая штука, как публичная политика, в которой, вроде бы, домогательства не приветствуются. Наверное, это идёт со времён ЦК КПСС, когда в президиумах заседали бесполые старпёры (в советском кино в этом смысле повеселее было… полистайте биографию Пырьева). Как бы там ни было, скандал с небезызвестной Настей Рыбкой больше ударил не по бизнесмену Дерипаско, а по вице-премьеру Приходько. Которого теперь старательно убирают из публичного поля… да и из правительства (говорят) скоро.

Я не знаю, содрала ли эта Рыбка бабло со своих богатых карасей, но упоминаний о ней в интернете уже больше, чем о Пугачёвой… хоть на сцену выходи. А такой пример заразителен…

У нас своего Вайнштейна начали лепить из Леонида Слуцкого. Мол, горячий жеребец, хрен удержишь. Когда-то он уже громко засветился с разводом, по всем ток-шоу бывшую жену таскали, да и его тоже. Наверное, понравилось.

Первой подала на Слуцкого жалобу общественности журналистка парламентского пула и корреспондент либерального «Дождя» Елизавета Антонова. Типа домогается и сексуально намекает. За коллегу вступился лидер их фракции (ЛДПР) Владимир Жириновский, всегда отличавшийся свободой и широтой взглядов в подобных вопросах – «по бутылке мужику», «бабе по мужику», «дураку по ярлыку» и т.д. «Но здесь надо смотреть цель. Может быть, он хочет у журналистов вызвать интерес к себе. Может быть, этим он хочет заставить: приходите, берите интервью. …Я помню, в младших классах школы мы дергали девочек за косичку, чтобы она повернулась и посмотрела, другого пути у нас не было».



Про девочек за косички, это ладно. Я знаю роскошную историю, случившуюся с Владимиром Вольфовичем в середине 90-х. Конечно, помните, как они плескались соком с Борисом Немцовым. А из-за чего? Недавно ведущий той программы Александр Любимов открыл тайну в эфире телеканала «Ностальгия» и, насколько я знаю, в суд на него никто не подал. Значит, можно, срок давности истёк.

Так вот, на тот эфир тогдашний губернатор Нижнего Новгорода принёс выпуск журнала «Playboy», в котором известный политик вспоминал о своих гомосексуальных экспериментах. Жириновский знал об этом и очень нервничал. Однако пошёл на обострение (это было что-то типа политических дебатов) и заявил, что при губернаторе Немцове СПИД в Нижнем вырос чуть ли не на порядок. И только Чубчик кучерявый хотел выложить свой главный козырь, как сразу получил соком в лицо, на чём передача и завершилась.

Была ли написана правда в том журнале? Кто знает… этого мастера эпатажа. Примерно тогда же Бари Алибасов сказал мне на камеру, что спал не только с мужчинами, но и с крупным рогатым скотом. Время было такое… время откровений.

Но вернёмся к Слуцкому, о нём речь. Обвинения в сексуальных домогательствах на него посыпались как из рога изобилия. Но… вот что рассказывала журналистка об его поползновениях: «На вопрос, когда можно зайти за комментарием, депутат Слуцкий ответил, что после 22:00, и спрашивал, где я живу». Это она расценивает как приставания. Стоп, мне в своей практике приходилось писать интервью знаковых людей и за полночь, такой у них рабочий график. А спросить адрес… может, он ту мартышку хотел после интервью домой добросить, ведь поздно будет… так она себе нафантазировала и теперь грозится.

Следующей на Слуцкого покатила Екатерина Котрикадзе, заместитель главного редактора телеканала RTVI (типа, на интервью прижал он её к тёплой стенке, еле вырвалась). Знаете, чей это канал? Владимира Гусинского… просто бзик какой-то у председателя Комитета по международным делам исключительно либеральных журналисток щупать! Прихватил бы какую с RT, с «Царь»… или Заратустра не позволяет?

Знаете, что меня сразу смущает в истории с Котрикадзе? То, что она ярко выраженная грузинка. Любой взрослый опытный мужик (а Слуцкий взрослый и опытный, это не оспоришь) знает – с таким контингентом сплошной геморрой и очень отдалённое по времени удовольствие. И какой смысл даже пытаться?..

Думаете, я отмазываю этого Слуцкого? Ничуть не бывало. Он приставал к моей хорошей знакомой, американской певице, чьим словам я верю. Она отзывается о нём как о невменяемом сексоголике. И за это он ещё получит, придёт время.

Всё-таки, какой же бордель в этой Госдуме! Если бы только сексуальный…

Выборы: И пошла веселуха

Сколько за прошедшие несколько месяцев мы выслушали жалоб на то, что мартовские президентские выборы всего лишь декорация к демократии, что скучно, что депутаты подставные… кроме одного заведомого победителя. В интернете целое движение за снижение явки образовалось, хоть штраф вводи за неисполнение конституционного долга. Как за дезертирство с политического фронта.

Самая колоритная фигура, конечно, Грудинин. У меня в голове не укладывается, как богач плюс еврей по маме может положительно относиться к роли Сталина в истории. Того самого людоеда, что хотел народ твоей матери отправить выживать за Полярный круг (подо что и было свёрстано дело врачей), только смерть Усатого отвела (нам теперь не дают насладиться ею хотя бы на экране). Нет, я Пашу категорически не понимаю…

Но именно он вдруг стал главным конкурентом ГЛАВНОГО. Старший сын по утрам с восторгом сообщает:

- У Грудинина 67 %, у Путина 10 %!

- Ты где такую хрень вычитал? - спрашиваю

- Весь интернет пестрит.

Проверил. Действительно, пестрит. Со ссылками на фейковые сайты. У ВЦИОМ, у ФОМС всё то же, но в обратную сторону. Даже если истина посередине, второй тур невозможен. Ну, не верю я, не та фигура этот директор совхоза. Такие разваливают электорат, а не объединяют (о чём ещё в декабре написал подробно).

Но всё-таки он выстрелил. На дуэли, которая в современном политическом формате называется дебаты. Высказал в лицо… нет, не оппонентам, телевизионщикам… всё, что о них думает, и вышел из студии. Ещё бы для пущего эффекта мог бы отстегнуть микрофон, бросить на пол, притопнуть ногой, но там, судя по всему, дальнобойные.

«То, что происходит, - это не дебаты, это базар, это какие-то крики с места. Дебаты - это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы - это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут, - необъяснимо никому».

Согласен, подобный формат дебатов менее зрелищный. Однако штука в том, что телезритель (из тех, кто окончательно подсел на политику) привык не просто к спорам. Он льнёт к телеэкрану с расчётом увидеть в реальном времени, как кто-то кому-то бьёт по загривку, а то и в глаз. Гладиаторские бои… арена Колизея… так этих плебеев (патриции подобного не смотрят) приучили норкины-шейнины.

Теперь представьте, какой соблазн заехать кому-то из оппонентов у того же Бабурина, которого все давно основательно подзабыли (если вообще знали раньше). Или даже у Грини (Явлинского) - он, кажется, боксёр. Один такой удар в прямом эфире в денежном исчислении может быть равен полноценной рекламной кампании… но во что после этого превратится публичная российская политика? Типичная Республика ШКИД…

Впрочем, на других дебатах у некоторых нервы не выдержали – Собчак Жириновского водой облила, он в ответ её матом. Ксюха совсем озверела - всё-таки перед ней пенсионер. А что вы хотели? Это для нас те, что на дебатах, политики-небожители, а для неё просто дяди, когда-то запросто приходившие в их (собчачий) дом. Ну, положим, Вольфович вряд ли заходил, но можно представить, как о нём Ксюшин папа отзывался. Вот и нету тормозов.

Сама Ксения Анатольевна явно довольна произошедшим в телеэфире, рассказывает об этом с драйвом. Как актриса, удачно отыгравшая сложную сцену. Догадываетесь, на что я намекаю?

Пересмотрите кадры того эфира. Почему Владимир Вольфович не полил в ответ оппонентку, как когда-то с ним самим сделал Немцов? А нечем… ни у кого из участников дебатов не стояло на пюпитрах стаканов с водой, только у дамы. У светской львицы непроходящий сушняк… или такая была мизансцена? И ещё. Меня с детства приучили – если при тебе оскорбляют женщину – заткни оскорбляющего. Словами или кулаком… и неважно, кто перед тобой, лишь бы мужчина. Никто из присутствующих не реагирует… заранее знали, что произойдёт в этой сцене предвыборного спектакля?

Но обратно к Грудинину. В своей гневной тираде коммунист-нувориш заявил, что он и его сторонники направляли Центризбиркому и федеральным телеканалам письмо с просьбой изменить формат дебатов, чтобы кандидаты в президенты оказывались один на один и спорили, но это предложение было проигнорировано.

Это, как понимаю, должно вызвать негодование у зрителя в адрес и ЦИК, и телевидения вообще. А у меня почему-то не вызывает. Кто он, собственно, такой, чтобы под его прихоти меняли отработанный телевизионный формат? Вот станет президентом… (что вряд ли).

Ещё интересный штрих. Своё заявление Грудинин сделал во время заключительного сегмента дебатов, когда каждому кандидату дают две минуты на реплику. То есть, произвёл демарш не в начале эфира, а использовал отведённое ему регламентом время по полной. Секунда в секунду, я специально проверял. Не очень красиво, как вам кажется?

Или вот - "Ведомости" сообщали, что Ксения Собчак, Павел Грудинин и Владимир Жириновский договорились совместно нарушать навязанный им регламент предвыборных телевизионных дебатов. Несмотря на то что формат не предусматривает полемику, они решили оппонировать не только друг другу, но и ведущему.

То, что договорились, ладно. Но почему только втроём? Очень просто. Именно эти трое чувствуют себя на этих выборах настоящими звёздами… остальные так, подтанцовка. Не удивлюсь, если им за каждый подобный эфир платят в соответствии со звёздными расценками.

Зачем всё это надо? Сегодняшняя избирательная кампания уже получила от политологов клеймо «тишайшая». Стратегические ошибки делают практически все кандидаты… рекламный слоган «А что Титов?», раз по десять прерывающий эфир телепередач, относит нас к началу 90-х. Кто жил в то время, должен помнить говорящую голову, по 20 раз в день в течение нескольких месяцев произносившую одну только фразу: «Настанет день, и я скажу всё, что думаю по этому поводу». Все уже просто бесились. А думал он о билетах МММ… или вкладах в «Чара-банк»… короче, о примитивном кидалове. За столько лет и ничего нового?

Мастер-класс преподал Путин, одним своим федеральным посланием начав и закончив свою избирательную кампанию. Одни в ужасе: «Это типичный милитаризм, грозимся устроить Америке кузькину мать и ни слова о загибающейся провинциальной медицине, о бунтах пациентов в архангельской глубинке».

Но это те, кто за действующего президента не проголосовал бы при любых условиях. Зато его сторонники зашлись от восторга: «Мы их всех, как в хоккей, мы ещё до Вашингтона дойдём, хватит держать нашу кузькину мать в ангарах!».

Я несколько лет назад понял, что больше не боюсь ядерную бомбу. Не люблю, но и не боюсь. Как и рака, ведь от него такие прекрасные обезболивающие, что уснёшь и просто не проснёшься. Хотя я не люблю и бряцание оружием, ибо помню анекдот про советского Купидона, который вооружён до зубов, ж… голая и всех достал со своей любовью.

Ну, а тем, кто в ужасе, советую ещё раз внимательно пересмотреть запись послания. Те моменты, когда объектив телекамеры скользит по лицам присутствующих в Манеже. Разве так выглядят люди, которым сообщили, что война вот-вот начнётся? Никакой паники, и это несмотря на то, что у многих собравшихся есть недвижимость и вклады как раз в странах вероятного противника. Потому что эти люди понимают законы предвыборного жанра. Классическая постанова – потрафить вкусам самых преданных своих избирателей.

Поэтому я и не оцениваю федеральное послание. Просто говорю – учитесь мастерству. Ей богу, есть чему…

Региональные новости

Архангельск: Весна начинается с… завтрака

Впервые в жизни завтракаю с мэром, точнее, пресс-завтракаю. Этот приём пищи я лет до 40 игнорировал и держал один и тот же вес. Но тут грех было отказываться.

С чего вдруг так рано? Просто пресс-служба главы Архангельска решила изменить формат встреч, быть более демократичной и разбавить тёртую компашку матёрых главредов молодой журналистской порослью вплоть до студенческого сословия. В этом, кстати, был промах - слишком разный уровень подготовки, когда матёрые даже без злого умысла перетягивали одеяло встречи на себя. А ещё запах… запах свежей выпечки, исходящий от кухни кафе «Terrassa». Только ты собрался задать вопрос про канализационные стоки, а где-то рядом поставили кулебячки с палтусом… и никакого журналистского куража.

К тому же в этот день президент зачитывал судьбоносное (все заранее чувствовали) послание к Федеральному собранию. Вдруг увлечёмся и пропустим что-нибудь знаковое? С этим вопросом и обратились к вовремя появившемуся (плюсик) Игорю Годзишу:

- А если Путин сегодня отменит пост глав МО, что будете делать?

- К вам пойду проситься на работу… к Азовскому, например.

Пошутил… наверное.

Вот она - весна, первый день. О чём сказала во вступительном слове пресс-дама главы города Ирина Буйновская – весна для северян очень важна, самое время поговорить о том, как будем жить летом.

Какое лето, Ира, если ещё с зимой толком не разобрались?! Первым бросился в бой именно Азовский, ободрённый перспективой кадрового обновления:

- Адская весна приходит на смену адской зиме… я за свои почти пятьдесят такой каши под ногами не помню… страдают машины, обувь и лапы (собак)… всё трудами ПДУ (Плесецкое дорожное управление)… где только таких вредителей нашли?!

И цифры – 150 тысяч штрафа за такую уборку, когда специалисты не видят разницы между тротуарами и проезжей частью, против 600 млн. муниципального контракта.

Короче, наезд. Однако глава города не согласен со столь критической оценкой. Оказывается, уборщики (примите пардон, ПДУ) ищут подходы, впервые в истории областной столицы наладили on-line контакт с горожанами (попробовали бы такое в 90-х). Но вообще, этот зимний сезон у ПДУ был пробный… ну, типа как в парфюмерном магазине. Не понравится от них запах, город контракт разорвёт.

И я тут вспоминаю другую встречу с мэром. На которой он объяснил – муниципальный контракт выигрывает тот, кто предложит более низкую цену за определённый объём работ. Представляю, сколько заламывали конкуренты ПДУ? Или плесецкие их вовремя отстрелили… стоп, хватит фантазировать!

Дальше речь зашла за Арктический форум. Помните, сколько надежд было связано с прошлогодним? Мне кажется, не только простые горожане ожидали чуда, но и непростые – приедет Путин, взглянет на наши убожества и, как когда-то Хрущёв, велит привести Архангельск в приличествующее состояние… хотя бы как норвежский Тромсё. Увы, президент не махнул рукавом, он в стране места и поободранней видел (автор, кстати, тоже). Даже разъездные Мерседесы городу не оставили, а кто-то так надеялся.

Зато с опытом пришло знание. Теперь на проведение Арктического форума такого масштаба Архангельск просит у Москвы 570 млн. вспоможествования. Иначе… всё равно вряд ли откажемся. На что пойдут деньги? Прежде всего, на облагораживание площади Профсоюзов, площади у Морвокзала (она действительно так называется?), Северодвинской улицы, где только ломать да сносить.

Лично от себя я бы попросил заняться моим двором. Не глобально. Достаточно пустить грейдер, а то на междворовой территории колея… КАМАЗы скоро будут на брюхо садиться. Вдруг кто из высоких визитёров сюда заглянет. Ко мне в гости, или по надобности...

Интересную историю рассказал директор «Поморья». Про дорогу на острове Краснофлотском, которую даже направлением назвать сложно (а я ещё жалуюсь). Жители этого гетто подавали в суд, один раз проехал грейдер… года полтора назад… теперь вот звонят в прямой эфир. И тут выясняется пикантная подробность. Оказывается, мэр с той дорогой ничего поделать не может, ему сразу пришьют нецелевуху. Дорога та не находится на балансе города, её строил (из плит) и обслуживал некогда здравствовавший бетонный завод, давно почивший в бозе. А дорога так и осталась ничья… и вообще, четверть проездов в Архангельске не на балансе муниципалитета. Такие законы пишут и принимают люди… всё-таки дураки в России главнее и страшнее всего.

(Про концессию «Водоканала» и про «никому не верю» я уже рассказывал).

Тут очередь дошла до вашего покорного слуги. Начал издалека. Напомнил мэру, как два года назад на подобной встрече рассказал ему о невыгодном сравнении Архангельска с Мурманском в части освещённости. И совсем тогда новенький Годзиш меня успокоил – в «Горсвет» пришёл молодой и прогрессивный директор, всё будет пучком. И действительно, город постепенно начал светлеть, и не только белыми ночами. И вдруг в конце прошлого года Андрея Супалова снимают. Why (почему)? Мало того, на его место возвращают Сергея Драчёва, уже когда-то возглавлявшего «Горсвет», но десятилетие назад. Неужели из-за недовольства части сотрудников, боявшихся попасть под оптимизацию?

Градоначальник не стал скрывать – да, последнее тоже - не сумел найти общего языка с частью трудового коллектива. Я только открыл рот – значит, недовольные пролетарии могут шантажировать горадминистрацию – но в дополнение прозвучало, что директор Супалов слишком увлёкся сторонними заказами, которыми, в свою очередь, заинтересовалось КРУ, а главным было муниципальное задание. Ну, а Драчёва Годзиш знал ещё по работе в обладминистрации, вот и попросил вернуться.

У сотрудников «Горсвета», которым новая команда управленцев МУПом предлагает уволиться, понятно, иное мнение…

Ещё я спросил у мэра о планах. Конкретных планах на конкретную должность. Дело в том, что у главы области Игоря Орлова через два с половиной года заканчивается второй губернаторский срок. А о преемнике мы и слыхом не слыхивали. Так почему бы Игорю Викторовичу не рискнуть, не попробовать… ведь не секрет, что он из орловской команды?

Даже не заморачиваюсь, был ответ Годзиша. Что будет, то и будет, пока на нём город со всеми его проблемами.

- Что, совсем нет амбиций? – прозвучало откуда-то слева.

- А не надо путать амбиции с карьеризмом, – был ответ.

- Значит, будет Скубенко, - голос ядовитого коллеги Рудалёва. Кто-то даже хихикнул. Но осторожно…

Учащаяся молодёжь, конечно, расстроила. Как всегда, своей беззубостью, о чём писал неоднократно.

- Господин мэр, как вы лично относитесь к раздельному сбору мусора… баночки с фантиками отдельно складируете?

- Явно курсовое задание, - прошелестело по залу, - а ведь могла спросить…

Могла. Но не захотела. Или действительно не могла, что намного страшнее.

Кадровые вопросы.

С чем связана отставка Елагина (департамент градостроительства), а то разные слухи ходят? Он два раза подавал заявление по собственному, второе ему удовлетворили. А что за перец пришёл на место Иван Иваныча (которого судят)? Такой же спец по безопасности. А если и он…? А вы думаете, должность располагает… так по идее должно быть наоборот.

А вот глава Северодвинска борется с кумовством… А Годзиш с этой проблемой не сталкивался, ни одной жалобы.

Будет ли в новом составе АрхГорДумы команда мэра? Мэр надеется, что свою команду приведут горожане.

Ворота в Арктику – Архангельск или Северодвинск? Ворота в Арктику – Агломерация Большой Архангельск.

Хороший вопрос – как вы шли к своей профессии? С детства, отец у Годзиша работал электромонтёром на стройках, он с ним много поездил.

А я-то думал, вопрос о профессии мэра. Кстати, как туда попадают, с каким чувством. Надо будет напроситься на личное интервью.

Считайте это анонсом будущих публикаций…

ВНИМАНИЕ: Следующие Итоги недели выйдут 18 марта.

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD