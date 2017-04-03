Итоги недели с 17 по 23 апреля 2017 года

Сегодня в Итогах:
- На Восток – Эрдоган окончательно уводит Турцию из цивилизованного мира;
- На войне, как на войне – исход противостояния КНДР и США ещё далеко не ясен;
- Реальная экономика – россияне всё больше разочаровываются в патриотической составляющей;
- Край засекреченных инвесторов – почему Архангельской области не нужны миллиарды со стороны.
Международные новости
Турция: Гримасы демократии
Начало минувшей недели прошло под звуки имени Эрдогана. Турецкого президента, если кто не в курсе. Человека, мягко говоря, сложного. Вечно преподносящего какие-нибудь сюрпризы. То российский самолёт собьёт, то… ну, вы помните.
Последнее российско-турецкое похолодание длилось не очень долго. Подулись-подулись президенты друг на друга, обменялись санкциями, а потом экономический смысл взял верх. Ну и политический – пришли к выводу, что третий их коллега, американский президент, недостаточно уважительно к ним обоим относится.
Решили обижаться на него вместе. Прежней «любви в дёсна» уже нет, но политес по отношению друг к другу сохраняют. Вот и сейчас, после референдума, который при положительном исходе даёт турецкому президенту поистине султанские полномочия, Кремль лишь пожал плечами (путинского пресс-секретаря Пескова) – это личное дело турок. Ещё пример с них брать начнём… не дай бог!
Так в чём цимес нынешних конституционных поправок для действующей власти? Они практически полностью устраняют систему баланса полномочий властей, наделяя президента страны Эрдогана почти неограниченными возможностями: он может распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей, издавать указы, приравненные к законам.
Конституция в Турции – дама непостоянная. Эта (четвёртая по счёту) действует с 7 ноября 1982 года и уже неоднократно корректировалась «по обстоятельствам». Так что же в ней хотят изменить, раз такой стон поднялся?
- Срок полномочий парламента увеличен с 4 до 5 лет. Парламентские и президентские выборы должны проводиться в один день раз в 5 лет.
- Отменена обязанность министров устно отвечать на вопросы в парламенте (то есть, должность члена правительства априори выше депутатской).
- Президент является главой государства и правительства с правом назначать и увольнять министров и вице-президентов. Президент имеет право организовывать референдумы.
- Президент может назначить одного или нескольких вице-президентов.
- Право объявления чрезвычайного положения принадлежит президенту, но требует парламентского одобрения для начала действия.
- Отменены военные суды.
- Адаптация ряда статей конституции к предложениям реформы. В частности, перенос исполнительных полномочий от правительства к президенту.
Всего поправок 18. Если коротко – все они так или иначе работают на усиление влияния президента. Причём конкретного, с фамилией Эрдоган, который с истинно диктаторской наивностью мнит себя вечным.
Что напрягает цивилизованных турок, так это то, что их нынешний президент заигрался в ислам (пусть он и называет его умеренным). В 2001 году текст Конституции страны претерпел масштабные изменения в связи с подготовкой Турции к вступлению в ЕС и приведением основных гражданских прав и свобод в соответствие с Европейской конвенцией прав человека. Тогда в новом варианте предусматривались устранения ограничений на свободу слова и выражения мнений; отмена смертной казни (за исключением преступлений, связанных с терроризмом, совершенных в условиях войны или в случаях ее угрозы); сокращение сроков пребывания под стражей задержанных и арестованных лиц; запрет на использование сведений, добытых незаконным путем, в качестве доказательств и др. То есть, подразумевался стиль жизни, максимально приближенный к западному… ну, может, без излишнего разврата. А тремя годами позже турецких женщин окончательно уравняли в правах с мужчинами.
Сейчас в Турции о вступлении в ЕС говорят всё реже (и в ЕС, кстати, тоже). Конечно, хорошо получать из общего котла, как какая-нибудь Греция, да вот значительная часть населения не может поступиться религиозными принципами, как та наша Нина Андреева коммунистическими. Когда-то знаменитый Ататюрк передал все рычаги управления страной в руки военных, как единственных дееспособных гарантов светского образа жизни. Сейчас это сословие всё больше прижимают к ногтю - последняя инсценировка госпереворота и его последствия тому яркий пример.
Впрочем, разрыв противников и сторонников беспрецедентного усиления президентской власти настолько минимален, что речь идет даже не о подтасовке результата, а о принципе: неужели 49 % населения должны подчиниться такому минимальному большинству? Увы, издержки демократической системы управления, которая, как показывает опыт, хороша только для стран с устоявшейся цивилизованной формой правления. Турция, к сожалению, к таковым не относится, там вот-вот на женщин паранджу наденут.
Причём «нет» вечному Эрдогану (по новым поправкам он сможет оставаться у власти до 2039 года) ответили не только этнические курды, которые всегда против всего, но и жители крупнейших городов Турции – опора и гордость её экономики и культуры.
Всё это напрягает цивилизованную часть турецкого общества. Не станет ли светская Турция исламской республикой (а-ля Иран, но на свой манер)? Не начнётся ли в стране междоусобица, что при таком расслоении взглядов вполне прогнозируемо? Не скатится ли страна в полосу тяжелого экономического кризиса, к чему непременно приведёт разрыв последних отношений с Западом? Не начнет ли Турция очередную «победоносную» военную операцию в Сирии, которая перерастёт в полноценную войну? И что будет в отношениях с Россией, в которых до сих пор искрит и дымится?
Почему такой грустный прогноз? Да потому что при всей нашей показной (и наивной) мечте о просвещённом самодержавии, он ни в какое сравнение не идёт с реакционным турецким султанатом. У нас, по крайней мере, телесные наказания не узаконят… там – запросто.
По крайней мере, сейчас мы видим, как окончательно портятся отношения Евросоюза с Турцией. С каждой западной публикацией портятся, с каждым телерепортажем… и вряд ли кто-то в силах обуздать пафос европейских журналистов.
Вроде бы, при таком раскладе Россию должно потянуть на восточную сторону… но посмотрим.
КНДР: В отсутствии смысла жить
Что такое Северная Корея сегодня?
Прыщ на теле мира. Опасный прыщ, который каждую минуту может взорваться. Но не гноем, а чем-то ядерным. Кто-то успокаивает – нет у них ничего подобного, не те технологии. А я сомневаюсь. Потому что за годы «дружбы взасос» и мы (СССР) могли подарить, и Китай. Причём в режиме строжайшей секретности, о количестве и качестве можем только догадываться.
Или исламисты подарили - те, кто грезит концом западной цивилизации (мы тоже в том списке состоим, как бы ни противно было это осознавать радикальным славянофилам). А что, вполне по-восточному – устроить атомный апокалипсис, но чужими руками. Этакая пакость исподтишка.
Я был в Северной Корее. В командировке. Давно. Ещё при Союзе, когда от нас помощь шла, причём не только моральная. Что сказать? Как в старом анекдоте про грузина, вступающего в КПСС: « - Вы готовы отдать жизнь за дело Ленина? - Конечно… нах мне такая жизнь вообще нужна!». Вот этим они и опасны, потому что живут всё хуже и хуже, а высокие идеи при голодном брюхе хороши только для самопожертвования.
Мы КНДР больше не любим. То есть, не помогаем. И времена те кончились (халявы), и идеология их нам больше не подходит. Но стараемся не ссориться, не злить. Потому что соседи. Потому что они сами на нас злы. И есть за что – завлекли когда-то химерой всеобщего равенства и госпланирования, а потом бросили с неработающей социалистической экономикой. Китай тоже на этих соседей косо смотрит (что неудивительно), а те китайцев оппортунистами называют, променявшими великую идею на развитую экономику.
У КНДР традиционно главный враг США (это очевидно), ведь не без помощи капиталистической Америки единая некогда страна разделилась на две неравнозначные половинки – богатую и бедную. Как последняя носительница ортодоксальной «красной» идеи Северная Корея безмерно раздражает западный мир, который пока с ней играет, как кошка с мышкой. То санкции на роскошь для высших партийных чинов введёт (эти-то упыри ни в чём себе не отказывают), то вожжи ослабит в обмен на мирные инициативы не экспериментировать с уничтожением земной цивилизации.
Но появился Трамп и заявил, что все его предшественники, начиная с Буша-старшего, были тютями по отношению к этому коммунистическому режиму (надо сказать, бесчеловечному по отношению к собственным гражданам, да и к попавшимся под руку иностранным туристам тоже), но уж он-то Пхеньяну спуску не даст.
И началось взаимное потрясание мышцами. На северокорейском полигоне в Пунгери замечено активное оживление. Спутники из космоса фиксируют работы по откачке воды из ракетных шахт (явная подготовка к их использованию), на самой территории натянуты волейбольные сетки - якобы для проведения армейских соревнований (камуфляж уровня советского военного блокбастера «Беспокойное хозяйство»).
По данным, находящимся в открытом доступе, в Северной Корее к настоящему времени было проведено уже пять ядерных испытаний. В преддверии празднования 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, прошедшего в Пхеньяне в минувшие выходные, в прессе распространились предположения, что Север может провести шестые ядерные испытания именно в этот праздничный день. 16 апреля КНДР предприняла попытку запустить ракету, однако запуск завершился неудачей. После этого КНДР показала постановочный ролик с имитацией ракетного удара по США.
Со своей стороны, американская сторона устами вице-президента США Майкла Пенса объявила, что «эра стратегического терпения» Вашингтона в отношении Пхеньяна закончена. Причём сделано это было во время поездки в Демаркационную зону на границе двух Корей… знаковое место для начала конфликта в регионе.
Впрочем, Трамп после известных подвижек во внешней политике делает ставку на своего нового стратегического партнёра в этой точке мира – Китай. «У меня была замечательная встреча с председателем КНР, и эта встреча позволила мне многое узнать. Как вы видели, много чего произошло. …Они (Китай) обладают довольно большой властью над Северной Кореей. Мы увидим, что будет. Ситуация очень, очень непростая». По-моему, Дональд находится в плену иллюзий, ибо какое может быть влияние извне на потенциальных смертников?
Вот в чём главная опасность для мира. Армия Северной Кореи сильна не своей численностью (если нужда будет, до 70 % населения могут поставить под ружьё), не вооружением (действительно морально устаревшим по большинству позиций), но железобетонной государственной идеологией. Северокорейцы фанатично преданы своей стране, идеалам социализма и своим вождям. Я это видел даже у тех, кто заканчивал советские вузы в 80-х – настоящие гнёзда вольнодумства и разврата. Плюс дисциплина, вколоченная с детства - тоже не последний аргумент в любом вооружённом конфликте.
Вторым неоспоримым достоинством КНДР в грядущей войне (тьфу-тьфу-тьфу) станет собственный военно-промышленный комплекс, способный автономно и серийно выпускать различные виды вооружений, включая межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты среднего и малого радиуса действия, ракетные системы залпового огня, корабли и подводные лодки, танки, БТР, самоходные артиллерийские установки, гаубицы, миномёты, переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты, стрелковое вооружение и патроны, короче, всё, кроме самолётов. Характерно для стран с закрытой экономикой, находящихся под санкциями, отрицательно влияет на модернизацию, зато максимально снижает зависимость от внешних факторов. По оценкам военных экспертов, в горной части страны достаточно подземных предприятий ВПК, имеющих возможность длительное время работать в автономном режиме, а уничтожить (разбомбить) их в короткие сроки будет весьма и весьма проблематично.
Конечно, есть у Корейской Народной Армии и уязвимые места. Прежде всего, ограниченный запас горючего, которого при масштабной войне хватит не больше, чем на месяц. А также проблемы с продовольствием, которого и так еле-еле хватает, а тут солдатам боевых частей понадобится усиленный паёк… да и вообще, кто при полной мобилизации будет вкалывать на рисовых полях?! И ещё целый ряд технических нюансов, в которых я плохо разбираюсь.
Но остаётся дух и мозги, затуманенные идеологией. Наши миры мыслят по-разному (и слава богу!) мы четверть века смотрим на вещи с точки зрения выгоды, они с позиции учений Чучхе. И они, в отличие от исламистов-фанатиков, не стремятся в рай, где их ожидают 72 девственницы (ужас какой!), а просто готовы к смерти - вот в чём кошмар! Они, собственно, и есть сама СМЕРТЬ… бессмысленная, но беспощадная.
Думаете, нас не заденет и это сугубые разборки между КНДР и США? Но почему тогда на Дальнем Востоке происходит передислокация войск ЗабВО поближе к границе с Кореей?
Ах, не успокаивайте меня!
Федеральные новости
Экономика: Крымом сыт не будешь
В России всё чаще говорят об экономике.
Вот вчера премьера Медведева «на ковёр» Госдумы вызывали. Мы (наивные) думали, что объясняться за компромат Навального – там, вроде, коммунисты пытались инициировать парламентское разбирательство. Ан нет - разговор шёл на общие темы – как хорошо в стране российской жить. Вроде и баррель нефти низкий, и доллар высокий… а мы всё хорошо живём, и санкции нам только в помощь. Ёрники в Интернете уже пошутили, что глава правительства отчитывался за внешнеэкономические промахи своего шефа. Кто там в своё время выдвинул лозунг «Чем хуже, тем лучше!»? Ага, подсказывают – Мао Цзэдун. С китайским населением можно – десяток миллионов загнётся с голода, никто и не заметит.
Впрочем, в России всё чаще экономику увязывают с политикой (а я настолько стар, что помню времена, когда эти два понятия жили совершенно отдельно друг от друга). Потому с трибуны и втирают о благах ограничений, пропагандируют моральную свободу от хамона и рокфора. Тем не менее, по данным «Левада-центра» в стране за два года убавилось число граждан, считающих, что присоединение Крыма к России в марте 2014 года принесло стране больше пользы, чем вреда. За это же время резко снизилось количество сторонников того, чтобы к России присоединились еще и Донецкая, и Луганская области Украины. Люди считать научились… что с этим поделаешь.
Правда, патриотов пока больше – положительные моменты в присоединении Крыма видят 64% респондентов, 23% - больше вреда (два года назад было 70% и 18% соответственно). Тут, конечно, надо учитывать армию тех, кто верит исключительно телевизионной пропаганде, а их тьмы, и тьмы, и тьмы. Однако тенденция наметилась. Прежде всего, среди тех, кто ощутил самостоятельность своего существования и независимость от опеки государства, кто почувствовал себя ЛЮДЬМИ (индивидуальностями), а не массой.
Интересно и общественное мнение по вопросу – от каких отраслей отрезаются «куски» на прокорм Крыма. 41% опрошенных считают, что средства берутся «за счёт сокращения расходов на образование, здравоохранение, науку, индексацию зарплат и пенсий». Может, это и преувеличение, ведь социальные гарантии, которыми правительство покупало лояльное к себе отношение все тучные годы, играя на превосходстве перед тощими 90-ми, ужались из-за рухнувшей цены на нефть. Но вот парадокс - в то же время 32% респондентов считают, что Россия выделяет на эти цели «доходы от продажи нефти и газа», не сокращая расходы на соцсферу, науку и пр. А до этого на социалку с неба падало… типа манны, которой так благодарен Рамзан Кадыров? И главный прикол - 11% полагают, что деньги появились из «частных инвестиций российского бизнеса». Ну, эти совсем нездоровы… или сказок перечитали про добрых волшебников.
Ещё интересней обстоит дело с вопросом относительно будущего ДНР и ЛНР. Число желающих видеть их в составе РФ сократилось до 21 % (против 48 % на март 2014-го соответственно). При этом более чем в два с половиной раза выросло число тех, кто хочет видеть Донбасс и Луганщину независимыми республиками, понимая, что по-другому противоборствующие стороны никогда не разойдутся. Да и Кремль авторитетно заявляет, что ни о какой интеграции этих сепаратистов и речи нет.
То есть, опять голимая экономика. Плюс понимание, что воюют там с обеих сторон те ещё… а страдают приличные люди. Но ещё один украинский «довесок» нам не потянуть… самим мало.
В целом же, если судить по результатам опросов, народ мечтает, чтобы мир вернулся в «домайдановский» период. Но, увы…
А Кремль успокаивает. Например, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что присоединение Крыма стало причиной многих трудностей в экономике страны и расплачиваться за это придётся всем россиянам, однако цена «воссоединения народа со своей страной весьма посильна». Ну, это отмазка для совсем неграмотных, для кого составление семейного бюджета непосильная задача. Потому что Крым (курорт сомнительной годности с кучей проблем, полусовковой инфраструктурой и очень требовательным населением) обошёлся нам (России) полным разрывом отношений с Украиной, западными санкциями и экономическим кризисом. Даже сальдо считать не хочется, и так всё ясно.
Вот, за меня подсчитали. За три прошедших года из бюджета РФ на Крым было потрачено около полутриллиона рублей. При этом пять раз в сторону увеличения вносились изменения в федеральную целевую программу (ФЦП) финансирования Крыма, бюджет которой рассчитан до 2020 года. В 2017 году федеральный бюджет выделит на ФЦП 164,8 млрд рублей. Помимо финансирования ФЦП, Крым получает дотации из федерального бюджета, являясь одним из самых высокодотационных регионов России.
И вот какой парадокс. По мнению крымских бизнесменов, нельзя сказать, что после присоединения к России крымчанам стало проще работать. Наоборот, с приходом российской юрисдикции стало больше бюрократии, появились сложности с украинскими сотрудниками, проблемы с документацией, налогообложением и т. д. Во многом из-за того, что украинский капитализм до сих пор полудикий… но спросите любого российского коммерса, начинавшего в перестройку, и он вам подтвердит – в 90-х и у нас работать было проще, хотя бы на уровне составления бумаг и общения с надзорными органами. Кстати, я не от одного слышал – в Крыму взятки стали вполне российскими по суммам.
А за сим тянется целая вереница чисто российских проблем. Так, самые большие средства в Крым приходят по линии госзаказа, однако вместе с финансированием на полуострове выросла и конкуренция. Местные компании проигрывают в опыте своим соперникам с материковой России, которые уже угнездились во всех крупных городах.
То же и банковская сфера. Стоимость коммерческих кредитов теперь достигает 20% годовых и более. С местной «изюминкой» - из-за риска попасть под западные санкции на полуострове не присутствуют крупные российские банки, там работают только три кредитные организации - РНКБ, «Генбанк» и ЧБРР. Они требуют у потенциальных заёмщиков кредитную историю, но её негде взять - историю времён Украины они учитывать не хотят.
Надвигающийся летний сезон тоже не обещает быть лёгким. Крымчане по привычке стараются сдать квартиры, домики и койки без всякого оформления. Украина, особо не баловавшая их преференциями, смотрела на это сквозь пальцы, зато Россия претендует на сбор НДФЛ и предлагает приобретать патенты на этот вид деятельности, что вызывает раздражение на самом низовом уровне.
Турпоток за эти годы действительно вырос… но после подъёма внутренних цен до уровня российских сразу на этапе продажи туров началась конкуренция с зарубежными курортами. И здесь Крым проигрывает в части сервиса. Надо ещё минимум 5 лет (и тонны денег), чтобы поднять уровень хотя бы до болгарского.
Ничего, выдюжим, успокаивает свой народ правительство. А оно народу надо?
Региональные новости
Архангельск: Странные люди, странные дома
Странные люди заполнили весь этот город:
Мысли у них поперёк и слова поперёк…
Ю. Кукин
Это я к чему. В начале минувшей недели интернет-сайты Архангельской области наперегонки друг с другом публиковали данные по доходам чиновников и депутатов. Информация не инсайдеровская, а вполне легальная - сейчас как раз время подачи налоговых деклараций. В которых, как вы догадываетесь, ни при каких вариантах не появятся картины мастеров итальянского Возрождения, которые только что конфисковали у бывшего главы Марий-Эл Маркелова, или бриллиантовая ручка сахалинского Хорошавина.
Я тоже решил провести социологический эксперимент, и в пятницу вывесил годовые доходы депутатов архангельской Гордумы. Причём предупредил – только цифры, никаких расследований, секретов или комментариев. И что бы вы думали? Именно эта публикация стала рекордсменом по посещаемости! Получается, коллеги-главреды знали, что делали…
А уж реакция читателей… просто сказочная. Упали доходы у известного человека или поднялись, неважно, он получит свой ушат негатива. Получается, люди заранее не верят в честность тех, кто при власти, кто ездит на службу не на автобусе, а на иномарке. По-моему, это атавизм советского периода, когда зарплата в 150-200 рублей давала возможность не помереть от голода, не ходить в обносках, раз в неделю выбираться с семьёй в кинотеатр… но о собственном авто можно было и не мечтать.
Так и осталось. Для большой части общества годовой доход, превышающий миллион рублей, кажется чем-то криминальным. Печально…
И эти же люди читают на одном из местных ресурсов такую информация - По данным национального парка "Русская Арктика", цена за круиз в Арктику начинается от 550 тысяч рублей за 16 дней круиза со Шпицбергена, от 1 700 тысяч рублей за 13 дней до Северного полюса и от 1 250 тысяч рублей за 28 дней по Северному морскому пути. (ИА ДвинаИнформ)
Представляете? Только что прошёл Арктический форум, человек со средней зарплатой по региону уверовал в то, что он один из стражей ворот в Арктику, и тут его шмяк пятой точкой с небес на землю – не видать тебе никогда красот Белого Безмолвия, не заснять на камеру умок, плещущихся в водах Северного Ледовитого. С каким настроением этот человек пойдёт в следующий раз на избирательный участок? На месте нашего правительства я бы каждого северянина отправил туда в ознакомительный тур. Знаю, что дорого, но общественное спокойствие не дешевле.
А пока бы прислушался к совету Жириновского наложить эмбарго на публикацию доходов «слуг народа»… ей-богу, что-то в этом есть.
Ещё один новостной хит минувшей недели – телепередача «Агент бизнеса в Архангельске», в очередной раз представившая наш регион в невыгодном свете. Репортаж о визите якобы инвестора со свободным миллиардом средств, которые он не знает куда деть и просто тыркается по агентствам-министерствам-корпорациям, буквально взорвал интернет-пространство – «у нас не умеют работать», «этим людям деньги не нужны, лишь бы зады от кресел не отрывать!».
На самом деле, провокация телевизионщиков вычислялась на раз. Никогда человек с большими деньгами и серьёзными намерениями не поедет в регион, где у него нет хороших друзей из прошлой жизни, друзей с устойчивым положением и личными связями во властных структурах. Если, конечно, это не сумасшедший американский миллионер, но, говорят, и они перевелись ещё в первой половине прошлого века.
Ну, а как увиденное можно преподать в любом заказанном свете – от радикального чёрного до пенно-белого, когда всё зависит от пожелания заказчика и профессионализма монтажёра… с этим мы сталкивались не раз, нет смысла и напоминать.
КРАО опубликовала серьёзную ответку, Фонд Имущества и Инвестиций Архангельской области тоже.
Зря. Я бы на их месте всё перевёл в шутку…
Нам почему сторонние инвесторы с миллиардом не нужны? Потому что своих денег девать некуда! Просто об этом не каждому дано знать. Наша область – ВПКшная (Севмаш, «Звёздочка», космодром Плесецк…), соответственно, секретная. В том числе и чисто коммерческие проекты, по которым опытный иностранный шпион может вычислить реальный потенциал региона.
Пример: небось каждый слышал, как лежащим на боку Соломбальским ЦБК то один инвестор заинтересуется, то другой. Приедут, носиком покрутят и отваливают по тихой воде. А всё потому, что серьёзные люди из серьёзных организаций им популярно объясняют – всё у нас в порядке, это не банкротство, а отвлекающий врага манёвр. На самом деле, целлюлоза варится, но в секретных подпольных цехах, спрятанных на три метра под землю. Такими же тайными подземными путями продукция уходит в Китай… логистика не из дешёвых, но чего не сделаешь ради государственной безопасности. То же самое происходит и в лесозаготовках… и в прочей добыче полезных ископаемых.
Понятно, что с каждого инвестора берут расписку о неразглашении плюс автоматически делают невыездным на 10 лет. Но российские бизнесмены через одного патриоты (модный тренд), поэтому тайна сохраняется.
А пройдёт время, поступит отмашка из Кремля… и в одну ночь наши направления превратятся в автобаны, а на месте «деревяшек», портящих вид областной столицы, возникнут небоскрёбы. Надо только ещё немного потерпеть. Ради Родины. Ну, да нам не привыкать.
И ещё я хочу рассказать историю про странный дом. То есть, с виду он вполне обычный, типовой, таких полно стоит по Архангельску. Только дела в нём творятся странные. Вроде, живут в нём вполне нормальные люди, семейные, представители уважаемых обществом медицинских профессий. И при этом почти крепостные… ну, так мне видится.
История дома начинается в далёком «олимпийском» 1980-м. Ещё советская власть стоит в полный рост, ничего частного, «всё вокруг колхозное»… общее, в общем. До коммунизма – глаза вытаращишь, жилищное строительство в бесконечной стадии развития, но предприятиям и организациям требуется прилив свежей крови. В Москве это называлось прописка по лимиту, в Архангельске… не знаю, как.
И вот в том далёком от сегодняшнего дня году несколько организаций, куда в частности входили УВД, облфото, облтрикотажбыт, облобувьбыт, городской отдел здравоохранения, Северный русский народный хор… обратились в горисполком Архангельска с просьбой о выделении только что построенного дома по адресу ул. Самойло 13 под общежитие.
Важное уточнение – общежитие семейное, помещения под проживание представляют из себя блоки. Это нечто иное, чем показано в фильме «Москва слезам не верит», никакой строгой вахтёрши (или сердобольной, как повезёт) на входе не предусматривалось. Однако непременные элементы общежития присутствовали: общие кухни, душевые, гладильные, прачечная… Наверное, и «Ленинская комната» была, не знаю.
Но жили там взрослые люди - не студенты, приехавшие в город Архангельск. Не на пять лет селились, а на всю жизнь, или у кого как получится. Поэтому обустраивали своё жилище, ставшее для многих постоянным, по своему усмотрению – одну из комнат оборудовали под кухню, ставили индивидуальные душевые, обрастали мебелью и домашней утварью. О своём жилье, конечно, мечтали многие (если не все), но и этому были рады и считали своим. Тем более, что подавляющее большинство квартир в то время имело статус государственного (муниципального) жилья и тоже сдавалось внаём, это тогда никого не смущало.
Но вот прошли годы. Изменилась страна, социальный строй, ценности. Общежитие на Самойло, 13 сначала попало под юрисдикцию Архангельского медицинского училища, а потом, в связи с реорганизацией, было выделено в самостоятельное учреждение «Архангельское областное общежитие медицинских работников» и в 1998 году передано на баланс Архангельской областной клинической больницы.
Как раз то время, когда в стране пошла мода на приватизацию, а большинство россиян пришло к неутешительному для себя выводу, что единственная крупная собственность, которая им светит в этой жизни – квартира, в которой они проживают. Кстати, в доме по Самойло, 13 можно встретить тех, кто живёт в нём именно всю жизнь – с самого своего рождения. На сегодняшний день, уже вполне состоявшиеся, взрослые люди.
И вот эти люди попали фактически в крепостную зависимость от руководства Областной клинический больницы. Её главврач Игорь Петчин (тот самый, что побывал в странной разборке с поножовщиной, его в больнице за глаза называют недорезанный… но это к нашей истории не имеет никакого отношения) так и говорит: кто уволится - тот сразу с вещами на выход, и никакой стаж работы на одном месте не поможет.
Что ж, если больница вкладывается в жизнеобеспечение общежития, в его ремонт… но в том и штука, что за всё платят жильцы. Их квитки о квартплате и за коммуналку ничем не отличаются от таких же за приватизированное жильё, только прав никаких. Я и говорю – крепостные, привязанные к «земле» барина Петчина.
Конечно, дом, простоявший 37 лет, требует и серьёзного ремонта, и переустройства, связанного с веяниями нового времени. Но у Петчина ответ один – и больница ничего делать не будет, и вам не дам, вы здесь не хозяева, вообще никто. Последнее он, понятное дело, жильцам дома по Самойло, 13. Есть в его арсенале ещё одна классическая отговорка, она же страшилка – скоро-скоро будет запущен в эксплуатацию новый перинатальный центр, произведён набор новых сотрудников… кому-то из них непременно понадобится жильё. Прямой намёк на то, что расставаться с недовольными порядками на Самойло, 13 будут без сожаления и без ущерба для областного здравоохранения.
И в то же время, как мне по секрету сообщили жильцы злополучного дома, главврач Петин «по-тихому» сдаёт помещения на нижних этажах. Кому под офис, а кому и под жильё. Но явно не для оказания медицинских услуг, то есть, не по профилю.
Какой же выход? Вывести дом по адресу Самойло, 13 из оперативного управления Областной клинической больницы и передать в управление муниципалитета г. Архангельска. Как это сделать? Ещё не разобрался, сейчас этим занимаюсь.
Пока же я просто рассказал о том, что есть в Архангельске странный дом по адресу Самойло, 13, а проживают в нём «крепостные» барина Петчина…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD