Итоги недели с 30 января по 5 февраля 2017 года

Сегодня в Итогах:
- Нетелефонный разговор – что хочет получить Путин с Трампа, а Вашингтон с Москвы;
- Крымское недоразумение – депутат Поклонская и её вклад в российский кинематограф;
- Реквием по ТУ – Россия всё больше втягивается в информационную войну;
- Дела давно минуших дней – у архангельских дворов не оказалось хозяина.
Международные новости
США: Трамп на проводе
Я, конечно, предполагал, что Трамп будет популярен в России больше, чем у себя на родине в США, но даже представить себе не мог такого ажиотажа. Нездорового. И не за Дональда я волнуюсь, хотя лично меня он совсем не отпугивает своими крайностями… это пусть у мексиканцев и геев поджилки трясутся. Речь о наших россиянах. Что же происходит в их головах?!
А вот что. По данным «Левада-центра», всего за два месяца, прошедших со дня избрания Трампа президентом «самого потенциального врага», число соотечественников, негативно относящихся к США, упало в 1,5 раза - с 83% до 56%! Мало того, социологи прогнозируют, что недалёк тот день, когда процентов 79, как минимум, будут уверены, что США всегда были друзьями России, а ранее СССР. Как со встречи на Одере пошло, так с тех пор и продолжается. И уже сам Путина проговорился, что Америка всегда была нашим союзником, и это заявление получило соответствующую раскрутку на всех ведущих телеканалах.
Вообще-то, американофилу должно быть радостно от происходящего. Но в душе неспокойно, как всегда бывает от того, что недоступно моему пониманию. Где-то с шестого класса я окончательно влюбился в Америку (по книгам, фильмам и джинсам), а параллельно так же окончательно разлюбил советскую власть. И, не изменяя этим чувствам, дожил почти до 58 лет. Но миллионы моих сограждан готовы менять свои взгляды и привязанности, вертясь флюгерами вслед за телевизионной пропагандой.
Интересно, а самому Путину не страшно? От мысли, что завтра телепропаганда вдруг станет пиарить Навального, а его оплюют-разоблачат-позабудут. Это же какой сокрушительный удар по самолюбию подполковника после 86 % народной любви?! У Хрущёва рейтинг был значительно меньше, и то он еле выстоял. Представьте себе, что в телевизоре с утра до вечера начинают говорить, что нельзя у маленького и слабого соседа с похожим на русский, но более смешным языком за просто так отжимать крымские курорты, а жителям ДНР и ЛНР надо исполнять конституцию Украины и самораспускаться. Что, бред? А вы вспомните, как тихо и покорно распался в 91-м могучий Советский Союз. Тому виной не столько пустые холодильники, сколько по телевизору стали говорить совсем другое.
А тут ещё пресловутый разговор двух президентов, который россияне ждали как подписание капитуляции в столетней войне (средний американец, я уверен, даже не знает о существовании такого формата общения. Вот когда был звёздный момент для пранкеров… только этим шутникам тоже жить охота.
Увы, никакого прямого эфира (а какой был бы рейтинг). Только сухая тассовка от Кремля – «лидеры продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе. Основной темой беседы стала борьба с международным терроризмом. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий для полного разгрома «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) и других террористических группировок в Сирии».
Всего лишь продемонстрировали, а радости у народа полны штаны. И что такими не править хоть шесть сроков подряд…
А вот кульминация - В конце беседы американский президент попросил российского коллегу передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что граждане США относятся с симпатией к России. Путин, в свою очередь, заявил, что в РФ испытывают аналогичные чувства к американцам, а сейчас Москва рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом.
Видите, как просто устроена российская внешняя политика? Стоило в вашингтонском Белом доме появиться понятному нашему президенту человеку, и противоречия, еще в декабре казавшиеся неразрешимыми, растворились, как дурной сон. Правда, санкции остались… но они как будто нам на пользу. Об их отмене эти двое поговорят в следующий раз.
Интересно, что Трампом недовольны не наши коммунисты, которым экзальтированный миллиардер должен по умолчанию встать костью в горле, а вполне правые либералы, которые всем доказывают, что новый штатовский президент «себе на уме», что он «неНаш», что будет работать исключительно в интересах Америки. Вон, Шендерович уже назвал его «буйным малым», не видя разницы между левым идиотизмом и правым скотством. Мол, как он может выселять из Америки мусульман. А ведь именно за это Трампу аплодирует Израиль - эти акции входят в пакет поддержки этой ближневосточной страны, как и строительство еврейских поселений на спорных территориях. Завтра, глядишь, и ХАМАСу голову открутят… странно, что российский еврей возражает.
И мне начинает казаться, что Трамп не нравится нашей праволиберальной интеллигенции, прежде всего, тем, что он нравится Путину. Ну ведь тупо же…
На что же рассчитывает Москва (только не народная, а та, что повыше)? Прежде всего, что в команде Трампа окажутся люди, не являющиеся принципиальными противниками контактов с Россией. Если же один президент к нам расположен, то при американской системе госуправления это не значит ровным счётом ничего, один политес и никакого действия.
Конечно, очень важна совместная операция по разгрому и уничтожению ИГИЛ (уже ясно, что России одной не справиться). В успех её я не очень верю, так как террористическая группировка не имеет чётко очерченных территориальных границ и легко может спрятаться внутри любого государства (совсем не обязательно ближневосточного). К тому же имеет практически неограниченный человеческий ресурс. Но совместные боевые действия по одну сторону линии фронта просто обязаны сгладить, если не свести на нет имеющиеся противоречия между двумя мировыми политическими гигантами. Тут, как говорится, главное – нАчать, а дальше сама пойдёт…
…например, с Китаем. Очень скользкий для нас момент. Напряжённость между Вашингтоном и Пекином созревает, как чирей на причинном месте, и Москве жизненно важно остаться в стороне от этой разборки… а при удачном раскладе ещё и слупить проценты с контрибуции проигравшего.
То же самое и в отношении Украины. Донбасс нам подарят вряд ли, да и нужен ли он триста лет с тем количеством вооружённых орёликов, что слетелись туда со всего бывшего СНГ пострелять. Но просто дать возможность двум государствам договариваться друг с другом без вмешательства третьих-четвёртых-пятых сторон. Москва по-любому переговорит Киев - за ней сила.
Впрочем, вполне может оказаться, что искушённый деляга Трамп, скрупулёзно посчитав возможные прибытки от дружбы с Москвой и Пекином, просто перестанет уделять нам внимание. О чём и мечталось все 8 лет правления Обамы, а особенно последние годы конфликта на Украине и спецоперации в Сирии, не так ли?
Но какой удар по российской самовлюблённости! Сдюжим ли, не сломаемся?..
Федеральные новости
Культура: Тётя Наташа с ножницами
Вы знаете, что такое цензура? Это когда какой-то политизированный дядя (тётя) с ножницами в руках начинает чикать то, на создание чего вы положили год… три года… десять лет… а иногда и всю жизнь. Обидно? До слёз.
Как было обидно режиссёру Александру Аскольдову, выкинутому из профессии за первый же свой фильм «Комиссар». В чём крамола? Ну как… комиссарша, оказывается, не только бьётся за дело революции, но и, пардон, сексом занимается без соответствующей печати в мандате. Это только официальная версия… весь советский киношный мир знал, что идеологическому отделу ЦК больше всего не понравилось, что главным героем снятой истории оказался почти карикатурный местечковый еврей. Шёл 1967-й, три года, как оттепель закончилась… с Израилем отношения всё хуже и хуже.
А главное, любому дундуку, облечённому полномочиями, было понятно, что хотел сказать автор. Вот Фредерико Феллини повезло - на его «Восемь с половиной» генсек Хрущёв добродушно махнул рукой: «Можете пускать в прокат… всё равно эту фигню никто не поймёт… я же не понял». Так же и фильмы гениального Тарковского пролезали в «ограниченный прокат» - в многомиллионной Москве «Зеркало» шло в двух окраинных кинотеатрах на радость советским интеллектуалам. Я, девятиклассник, три раза ездил в Беляево, чтобы ответить хотя бы на часть вопросов, заданных автором между кадрами, и каждый раз брал билеты без очереди. Да и часть киношной братии кривилась… плечами пожимала… думаете, среди нас простоумков нет?
Иногда до анекдотов доходило. Отец рассказывал, как на приёмке «Тот самый Мюнхгаузен» цензор прицепился к фразе «Куда из наших рек девалась рыба?» -«Товарищи… зачем эти ненужные параллели?». - «Это, де, Германия, тысяча семьсот хрен знает какой год!» - «Но рыбы-то и в наших реках нет… уберём от греха». Или у Суриковой попросили вырезать кадры из «Ищите женщину», где Ярмольник стоит с надетым на голову круглым аквариумом. Мотив? Очень на космонавта похож. Ну и что? Еврей не может быть космонавтом даже во Франции. С чего вдруг? С того вдруг…
Впрочем, был испробованный метод – насовать в фильм «с фигами в кармане режиссёра» побольше обнажённой натуры. Цензор моментально эрегировал на подобное вольнодумство, возмущался, отвлекался… и пропускал политическую крамолу.
Но сказанное выше не означает, что автор категорически против цензуры вообще. Я против откровенной грязи на экране, как телесной, так и политической. Искренне считаю, что кинематограф вполне может обойтись без мата. Да, бывают драматически оправданные моменты… но у наших "мастеров экрана" есть тенденция перебарщивать с солёненьким. Представьте, что идеологи радикального национализма и прочего мракобесия начинают ссылаться на постулат, что всё урегулирует рынок кинопроката. И тут я, убеждённый рыночник, выступаю решительно против… ведь искусство – это не джинсы и даже не автопром. Это повыше будет.
Но есть объективные моменты, когда на кино начинают наезжать не по делу и не те, кто в нём разбирается. Кстати, среди советских цензоров профессиональные (дипломированные) искусствоведы были в подавляющем меньшинстве, а уж профессия «культуролог» в том идеологическом контексте вообще означала что-то неприличное. Цензуры, как известно, в современной России нет - это явление запрещено Конституцией. Так же запрещены соответствующими статьями УК РФ порнография, пропаганда нацизма-расизма и прочее непотребство. За это не только снимают с проката, за это сажают на нары… по крайней мере, есть такая возможность. А вот профессии «цензор» больше нет. Зато появились цензоры-любители…
Организация «Христианское государство - Святая Русь» начала кампанию по запугиванию кинотеатров, надеясь заставить их отказаться от проката фильма Алексея Учителя «Матильда», который задолго до премьеры вызвал критику в свой адрес в связи с недостаточно, по мнению недовольных, благоговейным изображением последнего российского императора Николая II.
А дальше идут прямые угрозы – «Очевидно, что, если завтра выйдет фильм "Матильда", кинотеатры начнут гореть, может даже пострадают люди, и действия эти, от безвыходности, начнутся со стороны тех, кто любит Бога и свой народ, настолько любит, что готов идти хоть в тюрьму, хоть на смерть».
И далее маргиналы «Святой Руси» рисуют апокалиптическую картину, когда киношники-либералы начинают кидаться во все стороны «коктейлями Молотова», жечь напалмом и отстреливать военных, честно выполняющих свой долг. То есть, описывают ровно то, что сами начали бы делать, будь у них в руках оружие. Причём «Матильду» они в лучших традициях соцреализма не смотрели. Хотя бы потому, что даже в Сети нет ни одной копии. Не готово ещё, нечего выкладывать.
Что возьмешь с полоумных? Наплевать и растереть? Если бы инициатива разобраться с тем, чего никто не видел (съёмочная группа не в счёт) не шла от депутата Госдумы Натальи Полонской. Все же помнят, что она бывший прокурор Крыма… вот наказание полуострову, такая антиреклама. В отличие от самой «Матильды», которую теперь посмотрят даже те, кто раньше и не думал… супер-промоушн.
Вообще, всё происходящее вокруг «Матильды» выглядит достаточно бездарной, но спланированной акцией. Во-первых, проверяется народ на лёгкость подъёма. Подъёма конкретного. Чтобы идти громить то, что не по вкусу или не по мысли – так действует православный радикал Энтео со товарищи в отношении художественных выставок. Во-вторых, проверяется на терпимость власть… долго ли она будет снисходительно посматривать на потенциальных погромщиков… или хотя бы проверит их на вменяемость. А может в нашей Конституции официально будет закреплён статус «гражданский активист», который будет давать автоматическое право нарушать ряд статей уголовного кодекса? Тогда не удивляйтесь, когда в очередях за визами в иностранные посольства опять замелькают медийные лица… или пусть катятся?
В фильме, кстати, снимался Евгений Миронов, входящий в группу артистов, считающихся «особо приближёнными к президенту». Да и сам Алексей Учитель до этого скандала относился, по мнению критиков, к категории «государственники».
А сам фильм о чём? Если коротко – история романа императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Было – не было… свечку, как я понимаю, никто не держал. А при романах Наполеона Бонапарта? Тоже не последнее лицо в истории Франции. А с Калигулой как? Помните, что этот римский самодержец вытворял в киноверсии Тинто Брасса, причём не только с женщинами?
Но это на развратном Западе. Наш же последний царь всея Руси (в новой версии) был примерным семьянином - ведь причисленный к православным святым не может быть блудником. А то получается, что расстрел в Доме Ипатьевых был не актом красного террора, а наказанием Божьим.
Вообще-то, есть такие кинематографические понятия, как «байопик» и «историческая драма». В первом случае создатели ленты подтверждают, что сняли нечто максимально приближенное к исторической действительности (что тоже всегда спорно при множестве опубликованных биографий и исторических источников). Во втором мастер имеет право на художественную фантазию. Так вот – «Матильда» как раз относится ко второму определению.
И вообще, любая историческая личность интересна, когда неоднозначна. Тем более, что любой самодержец имеет право на личную жизнь (чай, не отроком венчаться пошёл).
Ну, а депутат Поклонская в очередной раз выставила себя… дурой. Красивой… но дурой. Ещё раз мои соболезнования крымчанам.
Катастрофа над Сочи: Мычание экспертов
Вы заметили, как притихли с катастрофой нашего самолёта под Сочи? Похоронили всех с почестями, доктора Лизу возвели в ранг национальной героини (вполне, кстати, заслуженно), погибшим журналистам хоть пантеон в Останкино создавай, ансамблю имени Александрова предстоит почти перерождение…
Самые правильные, на мой взгляд, слова были сказаны в Архангельске на похоронах журналиста Дмитрия Рункова: «Давайте просто помолчим». Потому что всё, что мы скажем, будет мало. Или не то. Ещё кого-то оскорбим сгоряча… из тех, кто поругаем не бывает. А нас потом будут долго опровергать. И хорошо, если словом, а не действием…
Давайте вернёмся на исходную позицию. Катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года сразу после вылета из аэропорта Адлер. Самолет вылетел примерно в 05:25, и уже через минуту его отметка пропала с экранов диспетчеров. Весь полет (от начала разбега) продолжался 70 секунд, а аварийная ситуация развивалась последние 10 секунд. Максимальная высота полета лайнера, по данным параметрического самописца, составляла около 250 м. Скорость воздушного судна на этом эшелоне могла достигнуть 360-370 км/ч. Известно, что рейс стартовал с закрытого «ведомственного» аэродрома «Чкаловский» - я уже писал, какая там «почти домашняя» обстановка, в том числе и при контроле посадки-загрузки. В Адлере самолет приземлялся на дозаправку. То, с каким рвением нам бросились объяснять, что в гражданском аэропорту строгости и секретность похлеще, чем на Байконуре, наводит на мысли… на нехорошие мысли.
И на воспоминания. Помните, как нас уговаривали, что лайнер с российскими курортниками, рухнувший с небес в пески Синая, просто жертва роковых обстоятельств, а не чьего-то злого умысла. «Зуб даю… век свободы не видать» - горячился в прямом эфире Петрушка Толстой, тогда ещё не депутат. А потом как обухом по голове – взорвали, сунули бомбу с часовым механизмом при погрузке багажа. Что дало моральное право бросить клич «Мочи ИГИЛ!». С чем даже не хочется спорить. С единственной поправкой – если взялся кого-то мочить в мировом масштабе, не забудь запастись гробами для своих.
С Ту-154 ситуация иная. Россия втянута в долгоиграющий конфликт арабских интересов. Мы с трудом, но можем понять и принять гибель военных – это их профессия. Но трубач, пусть и выступающий в военной форме, в нашем представлении о сути вещей, прежде всего остаётся музыкантом, а погоны на его плечах лишь атрибут сценического костюма. Война страшна именно гибелью гражданских. Война, в которую мы сами ввязались, ведь пока никто не нарушал границ Российской Федерации.
Всего было выдвинуто семь версий причин катастрофы – птицы в соплах, отказ техники, человеческий фактор, ветер-зараза, ну и теракт. Именно его, последний, «приглашённые эксперты» решительней всего и отвергли, так же, как и обстрел лайнера с земли.
Но им не верят. Именно из-за такой предсказуемой поспешности. Именно из-за истории с египетским лайнером - единожды соврамший доверия не вызывает. А ещё народ понимает, что переход сирийской военной кампании внутрь России нельзя будет оправдать никакими политическими интересами.
«Если самолет не взорвали исламисты, значит, во всех катастрофах виноваты пилоты. Они, судя по выводам правительственных комиссий (не только в отношении этой аварии), расследующих причины многочисленных авиакатастроф в России, либо клинические дебилы, либо полные неучи, либо усталые доходяги, не дотягивающиеся до правильных рычагов и тумблеров». Это Геннадий Гудков, бывший депутат Госдумы. Да, сегодняшний оппозиционер из самых активных, но он озвучил то, о чём миллионы говорят на кухнях. Опять на кухнях…
Лично меня смущают именно последствия падения самолёта в море. Самолёта, у которого была неисправность, который не взорвался в воздухе, который пилотировал опытный экипаж. Сколько в истории авиации есть примеров удачного окончания подобных эксцессов! Например, знаменитое «Гудзонское чудо», когда 15 января 2009 года огромный аэробус А-320, взлетая из аэропорта Нью-Йорка, попал в стаю птиц, после чего с заглохшими двигателями благополучно приводнился. Самолет не разрушился, 150 пассажиров и пятеро членов экипажа остались живы, 78 человек получили незначительные ушибы и лишь пятеро - серьезные травмы. Посадочная скорость аэробуса, имевшего взлётный вес, была, вероятно, в диапазоне 230-250 км/час - это, конечно же, меньше, чем 370 (а по кинетической энергии так и вдвое меньше), но и результат никак не похож на «2000 обломков».
Впрочем, я всё готов списать на известную русскую непруху… ведь именно из-за неё сейчас на улицах Архангельска снега по пояс.
А что там говорят «чёрные ящики» - единственные оставшиеся «в живых» свидетели произошедшего? По обрывкам разговора в кабине пилотов эксперты выяснили, что командир воздушного судна пользовался педалями для поворота руля направления, которые обычно не используются при взлёте. Подобные нестандартные действия заставили специалистов рассматривать новую версию авиакатастрофы - на пути самолета могла возникнуть стая птиц или даже мираж, но пока никаких конкретных сведений о каком-либо препятствии у следствия нет.
Мираж – это красиво, романтично. К тому же от его появления никто не застрахован… очень хочется поверить именно в эту версию.
Но вот какие выводы действительно неангажированных специалистов, сочетающих в себе знания как в авиа-, так и в взрывотехнике, я читаю на «Эхо Москвы» - Итак, был ли теракт? Есть все основания говорить, что теракта не было. Невозможно маломощному взрывному устройству, поставленному террористами, развалить самолёт на мелкие части. Включая пассажиров. Был ли взрыв? Да. Но это был мощный взрыв перевозимого в грузовом отсеке груза МО. Об этом наглядно свидетельствует большая поверхность внутренней конструкции фюзеляжа, подвергшаяся влиянию очень высокой температуры. То есть, военный борт изначально перевозил в себе какую-то взрывчатую дрянь. Могло такое быть? Почему нет… ведь летели в район боевых действий, мало ли что могли попросить «подбросить с оказией».
Я действительно мало что понимаю в авиации, да и в сапёрах служил без малого сорок лет назад. Но неплохо разбираюсь в пропаганде. А здесь у нас прокол на проколе. Сначала, вроде, всё правильно сделали – убедили избирателя, что нужно бить врага на чужой территории, подальше от собственных границ. Но тут надо было действовать быстро, пока не начались собственные потери (другой вопрос, как победить почти невидимого врага, который легко растворяется в толпе твоих союзников?). И придумать что-то поумнее, чем сообщения с «сирийского фронта» - уничтожена группа боевиков, часть из которых имела отношение к России. Типа всё не зря. А как определили-то - с бомбардировщика по фотографиям? Совсем за глупцов нас держат?
И всё-таки дай бог, чтобы эта война осталась в истории России по большей части как информационная…
Региональные новости
Архангельск: В снегу по пояс
Ровно месяц назад сидели мы, участники «Вольного дела» (тогда ещё впятером), в уютном ресторанчике и обсуждали самые острые темы, которые будем поднимать на заседаниях возрождающейся Гражданской палаты (следите за рекламой).
За окном сугробы, минус 40, руки согревал горячий глинтвейн… естественно, что разговор постоянно скатывался к одному вопросу – как Архангельск переживёт эту зиму. И сами же себя одёргивали – через две недели проблема потеряет если не актуальность, то остроту - всё проходит и это пройдёт. Но, как выяснилось, не в 2017-м году…
В минувший четверг принимал участие в записи телевизионной программы (расскажу как-нибудь). Съёмочная площадка – ресторан «Паратовъ». Сидел напротив панорамного окна, выходящего на набережную, кажущуюся с такого расстояния сплошным сугробом с пробитой «тропинкой» для проезда автотранспорта. И, несмотря на весёленькую солнечную погоду с приятным морозцем, знаете, с чем у меня возникла ассоциация? С войной. То есть, с чем-то очень тревожным, что надо или преодолеть, или хотя бы пережить.
Да, не землетрясение, не цунами и не извержение вулкана. Но нам на севере только этого не хватало…
Как догадываюсь, тревога не только у меня на душе. До Арктического форума меньше двух месяцев, а на него делается серьёзная ставка – федеральные инвестиции в инфраструктуру именно Архангельска. Кстати, области прямая экономия - имеются в виду отчисления на развитие города как столицы региона.
Конечно, к концу марта этот кошмар может растаять. А, может, и нет. Я сугроб у областной администрации видел 19 мая 2000-го, когда только-только прилетел сюда на свои первые выборы. Но даже если и растает, если не потонем… представляете, какие фотографии может получить президентская администрация от «многочисленных доброжелателей»?
Вот поэтому - Игорь Годзиш сообщил, что городская администрация подготовила план мероприятий по благоустройству территории и заверил губернатора, что городская власть активно включилась в работу. Все мы помним, что Орлов фактически выступает в роли поручителя Годзиша по кредиту народного доверия, а это посерьёзней иной ипотеки.
Те, кто бывает на улице почаще автора, говорят, что в последние дни дорожная техника интенсивно зашевелилась – снег вывозят на утилизацию. Но, сдаётся мне, что это системная проблема. Цитирую независимого депутата Юрия Шарова - Архангельский городской депутат, единоросс Сергей Малиновский является директором ООО "Ремикс", которое является субподрядчиком по уборке снега в Архангельске. А еще он как председатель комиссии по финансам и бюджету активно обсуждает ассигнования на уборку Архангельска от снега. Я правильно понимаю, что это ничто иное, как конфликт интересов? Кто-то будет с этим разбираться? Вопросы, как я понимаю, пока без ответа. Кстати, насколько я помню, в Горсовете и Олег Черненко заседает… тоже не последний человек в городоуборке.
Есть ещё один момент. Приходилось быть свидетелем, когда подобная «авральная приборка» перед приездом чиновных гостей сослужила плохую службу хозяевам. Так, во время моей армейской службы в Кантемировскую дивизию изволил заехать министр обороны СССР маршал Устинов (до этого он дальше Таманской не выбирался). Время такое же, весенне-неустойчивое. Подмосковье (но климат был ещё до глобального потепления). Дивизионное начальство не придумало ничего лучше, как вывезти с территории части весь снег. Представляете – кругом белые поля, а у нас вот-вот почки распустятся. Три дня и три ночи гвардейцы с лопатами корячились. Потом нас «в благодарность» вывезли подальше на танкодром, чтобы праздничный вид не портили, оставив в части парадную роту и один образцовый полк. За полтора часа до приезда главного военачальника страны прошёл жуткий снегопад.
Впрочем, как выяснилось, Дмитрия Фёдоровича снежный покров мало интересовал. Зато помойки… которые, как назло, забыли лишний раз выгрести. В итоге наш комдив остался с нами - ему отменили перевод в ГСВГ. Как и досрочное присвоение генеральского звания. Да минет чаша сия областное и городское начальство.
Кстати, насчет городских закутков, которыми может заинтересоваться президент. Вдруг Путин вспомнит своё ленинградское детство и попросит свернуть с парадной Павлиновки куда-нибудь во дворы. А там - До августа прошлого года управляющие компании были обязаны содержать прилегающие к жилым домам территории за свой счёт. Даже если земельный участок возле дома не был сформирован, прилегающей территорией считались земли на 15 метров от периметра жилого дома. А раз так, то и уборку снега на тротуарах и проезжей части были обязаны осуществлять управляющие компании. Однако в августе 2016 года суд постановил: управляющая компания может заниматься обслуживанием только той территории, которая входит в сформированный для обслуживания дома земельный участок… (29.ru)
Короче, некому дворы убирать. Городской бюджет по закону не имеет права тратить средства на оплату таких работ. И идёт эта бодяга, как считают коллеги-журналисты, со времени противостояния мэра Донского и губернатора Киселёва, когда эти двое никак не могли договориться – кто из них будет снимать самые жирные «сливки» с Архангельска.
Вот только захочет ли вдаваться в эти нюансы президент Путин? Что-то я сомневаюсь…
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD