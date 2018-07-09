Вечный бард. К столетию Александра Галича.

В стране опять выбирают «Великие имена». Ну, помните, совсем недавно было: Сталин и Пушкин, Ленин и Столыпин в одной компании – кто вам милее? Страна стоит, глядя назад, лицом в прошлое, как жена Лота. Соляной столб не может двигаться, может только стоять и смотреть. Как там, в песне Александра Галича:
Если зовет своих мёртвых Россия,
Так значит — беда!
19 октября – столетие со дня рождения барда и драматурга. В эфире – несколько передач к юбилею, остальное - молчание. Сегодня Галич не ко двору. Ну как же, жестко критиковал систему, пусть и старую, диссидент, эмигрант. Помнится, вот так же несколько лет назад СМИ обошли вниманием 175-летие русского ученого, путешественника и патриота Григория Потанина: ну как же, «патриот Сибири», то есть «сепаратист». У нас можно быть патриотом только большой Родины, от Москвы до самых до окраин, превращаемых в свалки московского мусора. Вот и здесь: критикуешь, неправильно толкуешь события и персонажи истории – значит, антисоветчик, красно-коричневый, белоленточный, экстремист, иностранный агент. Какой ярлык вам ближе?
19 октября – день рождения Александра Аркадьевича Гинзбурга, ставшего для всех, и поклонников, и хулителей Галичем. Почему сменил фамилию? Творческим людям это вообще-то свойственно. Кто-то может посчитать, что это из-за пресловутого «пятого пункта»: в позднем СССР носить еврейскую фамилию было… политически дискомфортно, как в современной России открыто называть себя помором. Ну, неважно, что именно побудило, мы этого уже не узнаем.
Почему именно Галич? По одной версии – сокращенное от ФИО: Галич АЛександр АркадьевИЧ. По другой – от фамилии преподавателя пушкинского лицея Галича: ведь родился будущий бард в день лицейского праздника и жил в Москве в доме, связанном с именем Пушкина. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска поэту. А памятника нет. Как нет его и на родине в Екатеринославе (ныне – Днепропетровске). И едва ли появится…только если Бандера слетит «с пьедестала прямо в ад» (это уже из другого барда), и на его месте горожане поставят статую Галича – но это очень нескоро. А в России… У нас другие «великие имена» воздвигают на автозаправках (пока только там, но кто знает…).
Когда в городе гаснут праздники,
Когда грешники спят и праведники,
Государственные запасники
Покидают тихонько памятники.
Сотни тысяч (и все — похожие)
Вдоль по лунной идут дорожке,
И случайные прохожие
Кувыркаются в «неотложки».
Сегодня Галич удивительно актуален. Впрочем, разве не был он актуален в девяностые с написанным задолго до «торжества демократии» «Маршем мародеров»:
Упали в сон победители
И выставили дозоры.
Но спать и дозорным хочется, а прочее - трын-трава!
И тогда в покоренный город вступаем мы - мародеры,
И мы диктуем условия
И предъявляем права!
Слушайте марш мародеров!
(Скрип сапогов по гравию!)
Славьте нас, мародеров,
И веселую вашу армию!
Слава! Слава! Слава нам!
…Слушайте марш мародеров!..
Двери срывайте с петель,
Тащите ковры и шторы,
Все пригодится - и денежки, и выпивка, и жратва!
Ах, до чего же весело гуляем мы, мародеры,
Ах, до чего же веские придумываем слова!
Слушайте марш мародеров!..
Сладко спят победители.
Им снятся златые горы,
Им снится знамя Победы, рябое от рваных дыр.
А нам и поспать-то некогда,
Потому что мы - мародеры.
Но спятив с ума от страха,
Нам - рукоплещет мир!
Слушайте марш мародеров!..
И это еще не главное.
Главного вы не видели.
Будет утро и солнце в праздничных облаках.
Горнист протрубит побудку.
Сон стряхнут победители
И увидят, что знамя Победы не у них, а у нас в руках!
Слушайте марш... Марш...
И тут уж нечего спорить.
Пустая забава - споры.
Когда улягутся страсти и развеется бранный дым,
Историки разберутся - кто из нас мародеры,
А мы-то уж им подскажем!
А мы-то уж их просветим!
В своей повести «Генеральная репетиция» Александр Аркадьевич предупреждал: партийные и советские руководители однажды возмечтают не только управлять, но и владеть госсобственностью. Правда, из-за отсутствия предпринимательских талантов у большинства из них инициативу быстро перехватят юркие и бойкие комсомольские вожаки, которые и построят нам именно такой «рынок» и такую «демократию», которые описаны в советских учебниках, где человек человеку волк, и не обманешь – не продашь. Сейчас в России будут пышно праздновать юбилей ВЛКСМ, а юбилей Галича… сами понимаете.
Вина ли Галича, Сахарова, Солженицына и других, что вместо победителей в девяностые страну оседлали мародеры из «перестроившихся» партийцев, комсомольцев, силовиков и т.д., которые и поныне рулят и верховодят – кто во власти, кто как бы в оппозиции? «Товарищ Парамонова» пишет законопроекты, денно и нощно думая, как бы еще усложнить жизнь россиян. Все так же «Бессмертный Кузьмич» пишет доносы на соседей в центр по борьбу с экстремизмом. А Клим Петрович Коломийцев выступает «как мать и как женщина» на «заутрене» в защиту мира… то есть, наверное, в защиту Крыма. В некоторых своих песнях Галич выступил поистине Нострадамусом! Помните песню «Может ли машина мыслить?», где поэт пророчески описал КОИБЫ наших дней:
Сели думать тут ребятки, кто в беде виноват,
Где в конструкции ошибка, в чем неправильность,
Разобрали тут ребята весь как есть автомат,
Разобрали, устранили неправедность.
А теперь крути, а то выпорем,
Станешь, дура, тогда умною.
Приспособим тебя к выборам,
Будешь в елках стоять урною.
Ты кончай, автомат, школьничать,
Ты кончай, автомат, умничать!
Мы отучим тебя вольничать,
Мы научим тебя жульничать.
Разумеется, поэт не во всем был прав, не со всем можно согласиться. Есть в его песнях и исторические ляпы: памятник Сталину стоит на вокзале в Магадане (на самом деле в столице Колымского края нет железной дороги, естественно, нет и вокзала); солдаты погибают под Нарвой в сорок третьем (тогда это был глубокий немецкий тыл). Но назовите мне тех, кто во всем всегда прав и безупречен. Галич, кстати, и призывал бояться «единственно только того, кто скажет: «Я знаю, как надо». Между прочим, слоган «Я знаю, как надо» использовал в избирательной кампании Жириновский. Уж он-то все и всегда знает…
Уже сорок лет барда нет с нами, а песни его живут. Остались потомки. В частности, дочь Алена Архангельская-Галич, актриса – та самая, что дала нелицеприятную отповедь Макаревичу за его позицию в украинском вопросе. В 1989 году она приезжала в Архангельск и рассказывала об отце. Кстати, мой первый журналистский материал в «Северном комсомольце» был посвящен этому визиту.
Анатолий Беднов