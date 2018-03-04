Бузова против Кустурицы, или Мы гуляем по буфету. Архангельск как культурная столица Арктики – что найдём и что потеряем

В Архангельске очередной шухер. Вы не поверите – вокруг культуры.

А началось всё с ежегодного послания губернатора региона Игоря Орлова. Сказал он примерно следующее – никто, ни один город в мире, относящийся к Арктической зоне, не может сравниться с Архангельском по уровню и качеству культурной наполняемости. Соответственно, нам сам бог велел взять на вооружение бренд «Архангельск – культурная столица Арктики»… пока его никто другой не подобрал и не попользовался. Ну, а в перспективе уже на будущий год в рамках следующего Арктического форума провести свой Арктический культурный саммит, который станет площадкой для представителей культурных сообществ и креативных индустрий, руководителей музеев, театров, библиотек, концертных залов, журналистов.

Тут-то все и приободрились. Наблюдатели отметили, что глава региона в этот раз ничего не сказал ни про «Белкомур», ни про прочие глобальные и высокозатратные проекты, которые имеют нездоровую тенденцию с течением времени становиться прожектами.

К слову, тринадцать лет тому назад я помогал одному из кандидатов в мэры областной столицы писать концепцию развития Архангельска с прицелом на дальнейший карьерный рост. Перебрали промышленность от тяжёлой до лёгкой, ЛПК, ВПК, аграрный сектор (с уклоном в рыбодобычу), полезные ископаемые (ещё был жив миф про нефтеносную Мезенскую синеклизу)… и упёрлись в то, что на территории Поморья рентабельно развивать или розничную торговлю, или позиционировать его православным регионом (вот только кафедральный собор оставалось возвести). На том и успокоились, тот кандидат проиграл с достойным счётом сами знаете кому и больше на такие посты не заявлялся.

А вот о культуре тогда не вспомнили. Не ко времени, кинофестивали и сопутствовавшие им концерты рок-звёзд были объявлены дорогостоящей причудой проигравшего Ефремова, помпезный же ремонт здания Областного драматического театра грозил превратиться в вечнострой. Зато сейчас… заметьте, заявление Орлова не вызвало возражений ни у скандинавов, ни у канадцев, даже Мурманск не возбухнул. Значит, ниша пока свободная, почему бы и не занять.

Один нюанс – культура слишком объёмное понятие, в это определение входит и архитектура, а нам бы её лучше не касаться. И телевидение (прости-господи). И библиотеки, помните прошлогодний скандал с попыткой изъятия книг с каиновой печатью Фонда Сороса, глупость шла с самого верха, но на местном уровне была подхвачена, и Архангельская область в очередной раз ославлена. Как у нас обстоят дела с сельским клубами, даже боязно интересоваться. По ходу, сбылась мечта совратителя провинциальных лохушек Рудика из «Москвы слезам не верит» - «будет одно только телевидение». Не глобально, но с глубинкой он угадал, дойдёт туда цифровое TV, а больше ничего и не надо.

Другое дело, искусство - образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе. Здесь уже оживились люди, имеющие конкретное отношение к творческому процессу. Театральные работники, музыканты, художники… Передача «Позиция», единственное более-менее вменяемое (в зависимости от темы и приглашённых) ток-шоу на местном телевидении посвятила целый час спору Виктора Панова (Архангельский молодёжный театр), мечтающему полностью сесть на бюджет, с Сергеем Самодовым (Областной драмтеатр), доказывающим, что театры и сами могут кое-что зарабатывать, но и от помощи не откажутся.

Что касается первого. Моё отношение к нему неоднозначное. Уличные театры однозначно не моё, но отнесём это к вкусовщине. Личность – безусловно, что, на мой взгляд, должны учитывать любые проверяющие, а не врываться за кулисы, как в подсобку алкошопа. Много спорил на эту тему и остаюсь при всём мнении – художник неровня не только завскладу, но и иному чиновнику, он априори достоин более внимательного отношения.

Только что закончился один из его фестивалей «Европейская весна». Сам Панов признался в передаче – продажа билетов на отдельные спектакли была шуточная, такое искусство понимают единицы, ещё меньше готовы за него платить. Но в концепцию «Культурной столицы» отлично вписывается, значит, есть надежда. Один раз в год раскошелиться государству вполне по силам. Главное, понять, кому и зачем оно надо, насколько (да-да и в финансах тоже) Москва оценит такой культурный Архангельск, чем компенсировать собирается. Если уж мы культурная столица, то и должны выглядеть соответствующе. Хотя бы как литовский Паневежис, куда вся Европа валила посмотреть на живого Донатаса Баниониса (на Вену я и не замахиваюсь).

Кстати, под это дело можно и переименоваться в «Арктическую весну», чтобы полностью соответствовать бренду. Понимаю, что традиция, в будущем году 15 лет как… но финансирование в данном случае первично.

А вот нужно ли это народу? Тут самое время перейти к представителю другой точки зрения – Самодову. У него в распоряжении зал, вмещающий около 1200 зрителей или даже больше. Понятно, что есть соблазн сдавать в аренду под заезжих звёзд, тем самым самостоятельно зарабатывая. В ущерб своим? Давайте посмотрим правде в глаза. Ну, сколько в 300-тысячном нетуристическом городе театралов? Я не верю в полную заполняемость такого зала даже на премьеру. В Архангельске нет звёзд уровня Николая Чиндяйкина, когда-то собиравшего полный зал Омского драмтеатра, или Валерия Гатаева, уже сыгравшего в «Вечном зове», но ещё не изменившему родному Калининскому театру.

В 2000-м мне чуть ли не насильно впихнули билеты в только что отремонтированный Красноярский театр драмы им. Пушкина на премьеру «Рождество в доме синьора Купьелло». Заполняемость – ползала в городе-миллионнике. Мой любимый Эдуардо де Филиппо, а я чуть челюсть не свернул, зеваючи от скуки, и уйти не мог (меня пасли из краевой администрации, потом бы пришили неуважение к местным талантам). То, что театр им. Вахтангова может позволить платить своим актёрам больше ста тысяч в месяц (и это очень раздражает Панова), ничего удивительного – там через одного звезда экрана. И Путин у них не спросит – а вы кто такие, как зовут? У каждого своя планида, своё место. Сравните заполняемость зала нашего драмтеатра на собственном спектакле и антрепризе столичных звёзд уровня, например, Безрукова. И пусть Серёжа Чуркин не обижается…

Театр, даже антрепризный, не говоря о репертуарном, во всём мире относится к элитарным видам искусства, для простого люда есть мюзиклы. У нас этот подвид развит в основном в двух столицах. Провинцию развлекает эстрада. Читали наверняка, какая давка была на Ольгу Бузову, эти «поющие стринги» кто-то на полном серьёзе считает певицей и примером для подражания (в плане жизненного успеха). Записать её шабаш в культурное достижение региона… как-то рука не поднимается.

Другое дело, приезд в Архангельск Эмира Кустурицы, вряд ли на него пошли те же люди, кто ломился на Бузову. Оригинально… но не более того, всё-таки крещёный босниец, прежде всего, гениальный кинорежиссёр… но не Горан Брегович, чья музыка захватывает в его лентах, ни разу. Однако тусовка для людей определённого культурного кода получилась, можем гордиться, что в нашем городе не одни бузонутые.

И тут возникает естественный вопрос – на какую из групп будем делать ставку в развитии бренда «Архангельск – культурная столица Арктики»? Ведь придётся…

А в конце пройдусь ещё раз по бюджетному финансированию. В советские времена ничего частного не было, всё из кармана государства. Поэтому никакой творческой свободы, никакого рока, одной погромной статьёй в реакционной во все времена «Советской России» можно было убрать авторскую песню, как жанр, со сцены, из телевизора и радиоэфира (а сейчас культурному министру Мединскому пришлось оправдываться за неосторожное слово в её адрес… хотя часть экзальтированного быдла его и поддержала), о судьбах Аскольдова, Тарковского, Любимова… других, не шагавших в ногу с линией партии, напоминать излишне. И выбор зрителя, как в случае с Высоцким, не играл никакой роли.

Так вот, времена меняются, идеология иногда тоже… государственные принципы остаются. Или гоните откат (что сплошь и рядом происходит в российском кинопроизводстве), или будьте любезны выполнять установки. А ты, зритель, смотри «Легенду о Коловрате» вместо «Аритмии» или «Нелюбви», настолько Фонд кино уважает твой интеллектуальный уровень. Если же расчёт только на кассу, то наши экраны заполонит параша типа «Нашей Раши. Яйца судьбы» или «Гитлера, капут», таковы вкусы массового зрителя, с ними не ошибёшься.

Интересно, в подобной конфигурации сможет Виктор Панов снова поставить «Лёньку Пантелеева»… или его попросят что-нибудь из детства президента?

Леонид Черток