Живодеры «в законе». В Онеге на глазах детей произошла массовая травля четвероногих

Омерзительная жестокость стала нормой нашей жизни. В конце октября в г. Онега сотрудниками Приморской райСББЖ (печально известные Волохницы) методом догхантеров-живодеров были отравлены животные-компаньоны.

В конце прошлого года во дворе домов в г. Онега, в 50 метрах от центра дополнительного образования, куда каждый день ходят дети, жители стали свидетелями ужасающей картины. Несколько собак бились в агонии, изо рта четвероногих шла пена, конечности сводила судорога. На лицо были признаки умышленного отравления.

По словам местных жителей, все собаки находились под опекой, велась работа по поиску новых хозяев. Например, их мать, Чернуша, была стерилизована и пристроена в хорошую семью. Поскольку животных обнаружили вечером, и ветеринарная помощь в это время уже не работает, куратор несчастных четвероногих Елена с помощью соседей всю ночь пыталась спасти подопечных, брошенных умирать на улицах на глазах людей и детей.

Как раз в это время в городе осуществлялся отлов безнадзорных животных силами Приморской райСББЖ. (районная станция по борьбе с болезнями животных). Порядок отлова, учета, транспортировки, содержания и использования безнадзорных животных на территории Архангельской области, утвержденный в 2012 году, говорит о том, что в ходе отлова, учета, транспортировки, содержания и использования безнадзорных животных работникам организаций по отлову безнадзорных животных запрещается:

— жестоко обращаться с безнадзорными животными;

— проводить отлов безнадзорных животных в присутствии несовершеннолетних (за исключением случаев, когда поведение животных угрожает здоровью человека);

— использовать огнестрельное и иное оружие и средства, травмирующие безнадзорных животных или опасные для их жизни и здоровья.

Тем не менее, сотрудники отлова действовали методом догхантеров-живодеров, скормив нашпигованную отравой колбасу ничего не подозревающим животным, которые привыкли получать еду из рук человека.

По факту были написаны заявления в Онежскую прокуратуру, а также обращения и.о. главы МО «Онежское», руководителю инспекции по ветеринарному надзору С.Н. Копосову и в Россельхознадзор Архангельской области.