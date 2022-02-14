В Северодвинске "Единая Россия" прошлась рейдом по "наливайкам"

В городе корабелов остро стоит проблема питейных заведений в жилых домах. В адрес заместителя председателя областного Собрания Александра Дятлова поступили обращения с жалобами жильцов и заявление от депутата Северодвинского ГорСовета с просьбой разобраться в ситуации и закрыть эти заведения. Прокуратурой и ранее производились проверки по факту правонарушений, но директора заведения кафе «Виктория», на которое поступали жалобы, привлекали только к административной ответственности за нарушение санитарных, противопожарных мер безопасности, трудового законодательства.
Поэтому молодогвардейцы посетили кафе «Виктория» по адресу ул. Железнодорожная, д. 15, которое, по сути, является «наливайкой», и заведение по ул. Карла Маркса, д. 47. Активисты пообщались с жильцами близлежащих домов, услышали много негативных отзывов по поводу шума, криков в позднее время, курения под окнами, пьяных людей в подъездах. Особенно были возмущены жители квартир на первых этажах.
«Конечно это безобразие. Мусор кругом. На скамейку невозможно присесть. Все загажено. Никакой культуры, порядка эти люди не соблюдают. Собираются большими компаниями, шумят. А самое страшное, что в большинстве случаев это молодежь» - высказалась одна из жительниц дома.
Все опрошенные оказались категорически против таких заведений у себя в многоквартирных домах. Некоторым опрошенным приходилось разнимать пьяных дерущихся. Конечно, это плохо сказывается на состоянии общества, на общих настроениях жильцов. Судя по настроениям жителей, алкоголь деморализует и даже разрушает семьи.
«Мимо проходят дети, и это может отрицательно сказаться на их воспитании. Ведь если с малых лет каждый день наблюдать такую картину: нетрезвых людей, которые громко себя ведут, выпивают, буянят, матерятся - говорить о счастливом детстве не приходится. Дети с их несформированной до конца психикой смогут воспринять это за нормальное, одобряемое обществом поведение. Поэтому большинство жителей и я категорически против «наливаек» – выразил позицию активист «Молодой Гвардии», руководитель общественного движения «Помощники главы Северодвинска» Александр Ромашевский.
«В наших интересах продолжить борьбу с «наливайками», незаконной продажей алкоголя, спаиванием нации, чтобы позаботиться о сохранении здоровья и общественного благополучия людей. Самое большое количество «наливаек» в Северодвинске: здесь чуть ли не в каждом дворе на первом этаже есть своя, от жильцов частенько поступают жалобы в полицию. Именно поэтому было решено провести рейд по таким заведениям здесь, чтобы еще раз собрать доказательную базу нарушений. Закон, принятый нами ранее об ограничениях торговой площади, призванный снизить количество заведений, не возымел эффекта. Предприниматели продолжают вести теневую деятельность под прикрытием магазинов, баров, находя лазейки в законе. Поэтому сейчас мы продумываем меры для ужесточения закона в отношении «наливаек»» - сообщил Член Президиума Регионального политического совета, заместителя председателя Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов (фракция «Единая Россия»).