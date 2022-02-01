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Благоустройство общественных территорий в Поморье под присмотром "Единой России"

«Единая Россия» и Минстрой РФ дали старт голосованию за объекты благоустройства-2023 в регионах. Оно пройдет с 15 апреля по 30 мая очно и онлайн на сайте za.gorodsreda.ru.

На голосование будут вынесены как объекты благоустройства - общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее.

Главная цель голосования в том, чтобы дать людям возможность самим определить, какие объекты благоустройства должны быть отремонтированы в первую очередь, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Для нас развитие комфортной городской среды — это один из приоритетов, заложенных в народной программе, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму. Главная цель программы, чтобы люди сами определяли путем голосования - как очного, так и с помощью специальной цифровой платформы, запущенной Минстроем - приоритетные проекты», — отметил Андрей Турчак.

Он напомнил, что всего за пять лет в рамках программы уже отремонтировано более 60 тысяч дворов и 23 тысячи общественных пространств. В этом году планируется отремонтировать еще порядка 10 тысяч объектов. А в ходе голосования люди определят, какие объекты будут ремонтироваться уже в следующем, 2023 году.

В свою очередь, министр строительства Ирек Файзуллин отметил, что в прошлом году в голосовании приняли участие почти 10 млн. человек.

«Из тех 2466 объектов, которые стали победителями, 2372 уже попали в работу. Голосование проходит очень активно, с участием волонтёров. В прошлом году у нас было почти 33 тысячи волонтёров, сейчас уже зарегистрированы около 40 тысяч», — сообщил министр.

Он добавил также, что программа «Формирование комфортной городской среды» продолжится - определяются ее параметры до 2030 года.

«Несмотря на санкции и экономические условия, все программы будут реализованы. Уже принят ряд решений, федеральных законов. В Госдуме находится четвертый пакет мер поддержки экономики и граждан, идет работа над пятым и шестым пакетами. Правительством также приняты акты, которые позволяют ускорить все процедуры в инвестиционно-строительном процессе», - отметил Ирек Файзуллин.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) реализуется Правительством с 2017 года. В ее основе — партийный проект «Единой России» «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом обращений и инициатив жителей.

В голосовании «Единой России» и Минстроя за объекты благоустройства в 2021 году приняли участие более 10 млн. человек. Благоустроено свыше 16 тысяч объектов — это 98% от запланированного объема.

В Архангельской области на реализацию проектов программы ФКГС с 2017 по 2021 год было направлено более 2 млрд. рублей. 

Использование термина «городская среда» не должно вводить в заблуждение. Благоустройство проводится не только в городах, но и в деревнях, селах. Объекты строятся во всех без исключения районах Архангельской области.

«Прошедший 2021 год оказался очень результативным – выполнено больше, чем было изначально запланировано. В Архангельской области завершено благоустройство 128 общественных территорий при планируемых 110 и 62 дворовых территорий (при плане 59). Финансирование выполненных работ в рамках проекта составило 360 млн. рублей» - рассказал член регионального политического совета, Координатор партпроекта «Городская среда» в Архангельской области Владимир Самофалов. 

В 2022 году планируется благоустроить 108 общественных и 40 дворовых территорий. 

Проектом предусмотрена бальная система определения уровня благоприятности городской среды. Это позволяет сравнивать уровень городского комфорта по всем городам России.  В 2021 году благоприятного уровня достиг Новодвинск и стал 4-м городом  Архангельской области с благоприятной городской средой, наряду с Северодвинском, Коряжмой, Мирным. Городом с самым высоким индексом качества городской среды в Архангельской области по-прежнему является Коряжма (202 балла из 360 возможных). В плане у региональных властей на 2022 год, чтобы, как минимум, еще один город получил статус города с благоприятной средой. 

С 2021 года в Архангельской области работает Региональный центр компетенций, в чью компетенцию входит помощь администрациям муниципалитетов при подготовке проектов. Центром разработано 14 концепций благоустройства территорий, типовые формы технических заданий на благоустройство, проводились выездные проверки и обучающие семинары. 

Проект ФКГС позволяет участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Победа в конкурсе позволяет привлечь дополнительные и очень существенные средства из федерального бюджета. Так, в 2021 году в Няндоме реализован проект «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндома» на сумму 75 млн. рублей. В 2022 году продолжится реализация крупного проекта в Мезени «Возрождение. Развитие общественных связей города Мезень, окрестных сел и деревень» на сумму 87 млн. рублей. В Вельске победил проект «Новый старый Форштадт» на сумму 153 млн.рублей, активно идут строительные работы. 

«Скоро начнется реализация еще двух проектов со сроком окончания в 2023 году: в Каргополе «Каргопольскому театру – быть!» на 79 млн. рублей и в Онеге - «Благоустройство набережной в г. Онега» на 63 млн. рублей» - поделился Владимир Самофалов.

Обязательным элементом программы является непосредственное участие и вовлечение граждан в вопросы создания городской среды. Все ключевые вопросы решаются по совету с гражданами, начиная с самого первого этапа – определение тех общественных территорий, на которых будет проводиться благоустройство. 

«В 2021 году в голосовании приняли участие 89 тыс. жителей Архангельской области. Каждый гражданин с 14 лет может принять участие в рейтинговом голосовании и непосредственно повлиять на итоговый результат. Механизм голосования очень простой: достаточно зайти на сайт za.gorodsreda.ru, можно и с мобильного телефона. Авторизация происходит через Госуслуги, что полностью исключает ошибки, неточности или иное возможное искажение результатов голосования. Далее – выбрать свой регион – Архангельску область, свое муниципальное образование (город или район)  и отметить из предложенных вариантов объект, за который вы желаете проголосовать» - призвал Владимир Самофалов.  

19 апрель 11:15 | : Политика

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