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Район Каргополя может остаться без водоснабжения

Ситуацию в поселке Заречном «расчесал» депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев:

- За прошедший с начала строительства год никаких существенных работ на объекте центрального водоснабжения так и не началось, и даже количество отговорок г-жи Бубенщиковой в соцсети на этот счет сильно поубавилось. Долгожданный проект, на который в приоритетном порядке были изысканы средства еще в 2020 году, из-за незаинтересованности окружных чиновников имеет все шансы быть буквально похороненным до лучших времен, которые с таким руководством, скорей всего, и не наступят.

Согласно положениям региональной программы «Чистая вода», в рамках которой проводится строительство и реконструкция объектов водоснабжения в Архангельской области, водопровод в правобережной части города Каргополя должен быть введен в эксплуатацию в декабре текущего года. Примечательно, что этот водопровод должен был быть построен и введен в эксплуатацию в 2019 году еще при Орлове в рамках муниципальной программы, но тогда-еще-глава-района Бубенщикова не делала никаких телодвижений в сторону её реализации, заняв позицию федерального чиновника: «денег нет, но вы держитесь».

Со сменой губернатора сменились и настроения в доме за оленем – чиновники неожиданно осознали, что кому-то нужно работать, чтобы глава региона мог красиво отчитываться. Очевидно, тогда и вспомнили про нацпроекты, с реализацией которых в регионе было крайне грустно. Проблему главы Каргопольского района решили, попутно «преобразовав» район в округ, - денег на строительство водопровода в Заречном дали.

При этом строительство подорожало с 40 млн. до 95 млн. рублей. Но тут, видимо, вступил в силу фактор компетентности местных кадров. Оказалось, что изготовленный проект был «малость» неактуален, и г-жа Бубенщикова взяла тайм-аут и деньги на его доработку. По всей видимости, потратив деньги на его изготовление, чиновники, на самом деле, и не планировали его реализовывать – денег же нет, а когда денег дали, пришлось признать, что проект не соответствует условиям строительства.

Ок, доработали проект, нашли подрядчика, завезли стройматериалы… и всё. При этом областным чиновникам г-жа Бубенщикова радостно рапортовала о растущих темпах строительства, которого кроме неё никто не видел. Этим летом по многочисленным обращениям каргопольцев мы даже специально посетили место строительства, чтобы убедиться в этом воочию. К июлю прошлого года на месте строительства, которое согласно паспорту объекта началось в марте, никаких признаков работ, кроме самого паспорта, шуточного ограждения, жб колец и шланга, мы не нашли. Хотя, к этому времени уже должен был опуститься уровень грунтовых вод, который мешал подрядчику в апреле и который (о, удивительно!), видимо, как-то не так был учтен в «переделанном» проекте строительства.

Впрочем, судя по новым фото с места строительства, там изменилось разве что время года. Чем был занят подрядчик с апреля прошлого года, если жители Заречного за прошедшее время оценили темпы строительства в ноль процентов? При этом опять-таки в соцсетях 1 февраля г-жа Бубенщикова вскользь упомянула, что на водопроводе «идет монтаж гильз и подготовка колодцев». Правда, где именно, не уточнила. Как и не уточнила, что за суперсовременные технологии использует подрядчик, что позволяют ему оставаться полностью незаметным для жителей Заречного, которые в то же время обо всех работах узнают, не проходя по улицам, а из соцсетей – от г-жи Бубенщиковой. Возможно, в конце января подрядчик что-то где-то монтировал, но там, где, согласно проекту, должен пролегать водопровод, по состоянию на 1 марта лежал нетронутый снег и жб кольца.

Но г-жу Бубенщикову, очевидно, эта ситуация не сильно заботит. Какой-либо актуальной официальной информации о способах и темпах проведения строительных работ нам найти не удалось. Каким образом проваландавшийся целый год подрядчик будет наверстывать за оставшиеся месяцы упущенные сроки – не известно. Совсем скоро уровень грунтовых вод опять поднимется (это вообще характерное явления для нашей местности) и, по всей видимости, подрядчик опять не начнет работать, а г-жа Бубенщикова опять не увидит в этом повода для беспокойства.

Очень жаль, но заречный водопровод имеет все шансы превратиться в долгострой. А, учитывая непростую финансовую перспективу, может стать и недостроем… Ну, и что там о персональной ответственности глав округов, которую так пропагандируют сторонники преобразования муниципальных районов в округа? Во главе Каргопольского района г-жа Бубенщикова оправдывалась отсутствием денег. А сейчас во главе округа даже необходимость оправдываться у неё отпала. Тем временем водопровода у 2500 каргопольцев как не было, так и нет.

И жители Заречного на праздники опять останутся без воды. Совсем. Опять.

 

06 март 09:01 | : Политика / Скандалы

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