Беспрецендентно. Администрация Архангельска идет на помощь не справляющимся УК

В связи с обильными снегопадами, которые выпали в Архангельске в декабре и январе, муниципалитет идет на исключительную меру – управляющим компаниям будет оказано содействие в уборке снега на дворовых территориях.
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см – обязанность управляющих компаний. Данный вид работ входит в минимальный перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ. В связи с тем, что в конце 90-х годов было принято неправильное решение – формировать земельные участки для жилых домов по отмостке – многие проезды и парковки в Архангельске оказались неразмежеванными. Однако это не снимает с управляющих организаций обязанности обеспечивать безопасность прохода и проезда по прилегающей территории.
- Добросовестные управляющие компании проводят уборку снега и на отмежеванных, и на неотмежеванных проездах, потому что уважительно относятся к жителям, которые платят им деньги. Жильцам домов, где УК не хотят обеспечивать нормальное содержание, на перспективу можно посоветовать выбрать иную управляющую компанию. А пока сложилась ситуация, что дворы массово заполнены снегом, и администрация города приняла решение подключиться к решению проблемы. Подрядчики администраций округов в ближайшее время приступят к устранению колейности в проездах, - сообщил директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин.
Администрация города также готова оказать управляющим компаниям помощь в поиске снегоуборочной техники.