Национальный рейтинг мэров за 2021 год: Дмитрий Морев на 62 месте

Опубликован итоговый Национальный рейтинг мэров столиц субъектов Российской Федерации за 2021 год.
По мнению политологов, 2021 год в деятельности мэров больших городов был годом только тактических изменений. Например, связанных с ротацией состава федеральных и национальных проектов и тактических изменений на региональном и местном уровне.
Грядущий же через неделю 2022 год выглядит временем начала так называемой «низовой административной революции». Действительно, накануне нового года в Госдуму был внесён законопроект, который кардинально меняет устройство муниципальной власти. Прежде всего, глобальные изменения предлагаются в сфере разграничения компетенций, что уже встретило неприятие у глав муниципальных образований с более низким статусом. «Столичность» снова становится предметом зависти… если не ругательным словом.
В первую тройку рейтинга вошли: Сергей Собянин (Москва), Руслан Кухарук (Тюмень), Ильсур Метшин (Казань).
В последней тройке: Салман Дадаев (Махачкала), Дмитрий Трапезников (Элиста), Юрий Парахин (Орел).
Мэр Архангельска Дмитрий Морев на 62-м месте. Комментарий эксперта:
- Это был первый полный год управления Архангельском Дмитрия Морева. Предсказуемо ему пришлось работать с «наследием» его предшественника, прежде всего, с состоянием городских территорий. Подмогой ему в этом деле стало изменившееся отношение к столице региона со стороны областной власти, тоже обновлённой.
Ремонт улиц, покраска фасадов и пр. перестали быть сиюминутной проблемой к приезду высоких московских гостей. Не всё пока получается, дефицит дворников стоит в полный рост, управляющие компании по мере сил сопротивляются возросшей нагрузке, работа «Мезенского дорожного управления» по уборке дорожного полотна, особенно во время снегопадов, продолжает вызывать нарекания со стороны горожан. Но…
В структуре мэрии появилось МУП «Городское благоустройство», отвечающее именно за уборку – как минимум, есть с кого спрашивать (раньше организации этого профиля кивали друг на друга). Приезжающие на малую родину бывшие архангелогородцы отмечают, что объективно стало чище, это – взгляд не замыленным глазом. Параллельно начала действовать программа ремонта внутридворовых проездов, раньше до этого руки не доходили – «гостям из Москвы» в глаза не бросается.
За год благоустроено 12 общественных территорий. В городе периодически появляются новые зоны отдыха (скверы, парки), обновляются действующие. Разработан и обсуждён с общественностью проект реконструкции площади Профсоюзов, много лет находившейся просто в убогом состоянии. Мэрия начала активную работу с плодопитомниками, чтобы увеличить озеленение города. К этому же благому делу подключены и крупные предприятия. Как итог – за лето высадили более 600 деревьев и более 1 000 кустарников.
Социальные программы. В связи с недавним бумом рождаемости в Архангельске появился дефицит мест в яслях, детсадах и средних общеобразовательных учреждениях – в некоторых школах первые классы насчитывают до 40 (!) учащихся, нумерация доходит до буквы «Г». В этом году сдана школа на 860 мест, и работа в этом направлении продолжается (особенно в районе социальных жилищных новостроек). Полным ходом идёт программа реконструкции 3-х этажей в детсадах, законсервированных в период малорождаемости. Сдан большой ФОК для гимнастов, который уже заполнен на 100 процентов. Администрацией города изысканы средства на компенсацию проезда горожан 70+ водным транспортом. Лично мэр инициировал выплаты по 10 тысяч рублей молодым педагогам в качестве компенсации за наем жилья (нехватка педагогов тоже ощущается). А ещё Морев инициировал разработку флага Архангельска и городской брендбукинг.
Из минусов. Столица Поморья до сих пор мало пригодна для активной жизни инвалидов-колясочников: визуально – это город здоровых людей. В Архангельске до сих пор не появился муниципальный кинотеатр, что вызывает нарекания культурной общественности. Не решена проблема выгула собак. В зимний период жители острова Бревенник чуть не остались отрезанными от большой земли. Они написали воззвание к президенту, но ситуация как будто решается.