Локдаун не про них. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Как мы и предполагали, во время нерабочей недели, объявленной президентом, депутаты Архангельской городской Думы не сидели сложа руки, а продолжали в поте лица трудиться на благо своих избирателей, выискивая как отдельные, так и системные недостатки.
Так, Михаил Федотов («Единая Россия») разбирался с причинами подтопления сточными водами поселка Гидролизного завода, который входит в опекаемой им Маймаксанский округ Архангельска.
Об этой ситуации мы уже писали. Как выяснилось, виновником дурно пахнущей ситуации оказался господин Редькин, владелец частной компании «Водтранссервис». Депутат наши выводы только подтвердил.
Михаил Федотов:
«Когда стало известно о потопе, мой помощник Наталья Рябчикова направила заявку в «РВК-Архангельск» с просьбой принять оперативные меры. Однако зона ответственности «РВК-Архангельск» – это только канализационные сети. Насосная станция находится в собственности частной организации ООО «Водтранс». И, как пишут СМИ со ссылкой на Администрацию города, возможно, проблемы на канализационной насосной станции привели к затоплению посёлка. Отмечу, что подобная ситуация возникает не первый раз: ранее аварии на канализационной насосной станции происходили неоднократно».
Депутат направил в адрес заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству Владислава Шевцова запрос о скорейшей ликвидации аварийной ситуации и привлечении виновника к ответственности. Чтобы другим неповадно…
Член фракции «Справедливая Россия» Петр Ватутин продолжил бескомпромиссную борьбу с известным архангельским злом – гнилыми деревянными мостками. С такой просьбой к нему обратились жильцы дома по адресу ул. Гуляева, 102, что в Соломбале. И он таки помог.
Петр Ватутин:
«Люди писали обращения в администрацию Соломбальского округа и в мэрию Архангельска, но сроки ремонта постоянно переносились. Взял ситуацию на контроль и направил запрос, в котором попросил обозначить точные сроки ремонта. В администрации Соломбальского округа сообщили, что работы будут выполнены до 22 октября. И слово сдержали. За что им большое спасибо».
Впрочем, наши наблюдатели не устают удивляться – зачем постоянно тратить силы и бюджетные средства на ремонт давно отжившего? Не проще ли один раз заасфальтировать, оставив в дереве пару мемориальных улиц в историческом центре областной столицы.
Единоросс Иван Воронцов разбирался с заброшенным зданием на улице Партизанской. Этот недострой опасен тем, что располагается вблизи детского сада «Лесовичок». Представляете, какой исследовательский соблазн для малышей? А ведь там подозрительные личности старшего возраста пьют, закусывают, жгут костры…
Заведующая детсадом №94 Юлия Александровна подтверждает, что было много жалоб от родителей и местных жителей, которых пугали ситуации в этом доме.
Депутат выяснил печальную, но давно ставшую классикой историю этого недостроя. В начале 90-х годов СЦБК строили дома по программе МЖК (долевое участие со стороны комбината и своих сотрудников). Среди них – этот дом на Партизанской. По проекту это должно было быть девятиэтажное жилое здание. Но в связи с тем, что СЦБК приостановил свои социальные обязательства, строительство встало. Новый собственник комбината решил не продолжать эту стройку, а все доли этого дома выкупил частный инвестор. Но и он не стал достраивать жилое здание.
В середине 2020 года данное строение было продано строительной фирме ООО «Оберон». Они сразу же обеспечили ограждение по периметру и круглосуточную охрану. Попасть туда сейчас невозможно. В перспективе там появится жилой дом.
Иван Воронцов надеется, что эти планы в ближайшие 2-3 года воплотятся в жизнь. Но уже сейчас доступ в мрачный недострой максимально ограничен.
Следующая неделя в Архангельске обещает быть нормальной, рабочей. Ух, депутаты и развернутся!