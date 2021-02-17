ОНФ приструнил скупого подрядчика работ по благоустройству Архангельска

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились к главе администрации Архангельска Дмитрию Мореву с просьбой обратить особое внимание на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в областном центре. ОНФ просит мэра разобраться, почему в процессе работ по благоустройству пяти общественных территорий в Архангельске были изменены проектные решения.
Совместно с представителями строительного контроля и подрядной организации эксперты ОНФ побывали на объектах благоустройства общественных территорий. Так, при осмотре участка вдоль дома № 6 по ул. Воскресенской были выявлены нарушения технологии монтажа бордюрного камня (сечение ростверка не соответствует проектному), несоответствие толщины слоев оснований при устройстве тротуара (толщина слоя щебня не превышает 5-7 см вместо предусмотренных проектом 12, суммарная толщина слоя песка – 10-15 см вместо 25 см, предусмотренных проектом).
При осмотре общественной территории - сквера в районе Архангельского городского культурного центра выявлено несоответствие фактического исполнения проекта требованиям технического задания к муниципальному контракту. Подрядчик отказался от исполнения центральной стелы с флюгером (солнечные часы), которая была согласована с жителями. Также, с отступлением от эскиза не выполнен полностью монтаж скамеек, в связи с чем сократилось число мест для отдыха. По мнению экспертов ОНФ, изменение технического задания, прошедшего общественное обсуждение, невозможно, если только вдруг не обнаружатся серьезные ошибки.
При благоустройстве прогулочной зоны в районе здания № 8 по ул. 23 Гвардейской дивизии экспертами ОНФ выявлено, что отметки верха вновь устраиваемого покрытия тротуара существенно выше отметок асфальтобетонного покрытия примыкающих дорожек, при том что пандусы и спуски проектом благоустройства не предусмотрены. А предусмотренный графической частью проекта настил из террасной доски в смете почему-то отсутствует.
В парке по проспекту Никольский, 24 общественниками установлено, что толщина слоев основания не соответствует проектным значениям. Вместо предусмотренных проектом подстилающего слоя песка 20 см, слоя ПГС толщиной 20 см и выравнивающего слоя из песка толщиной 10 см выполнен лишь один слой из песка с грязевыми примесями толщиной 25 см.
При этом планировка земельного участка путем подсыпки на участке площадью 8 066 м2 не осуществлялась. На месте будущей спортивной площадки толщина выравнивающего слоя из щебня составляет не более 15 см, в то время как проектом и сметой предусмотрено – 20 см. Кроме того, объемы работ по разработке грунта в траншеях завышены в два раза.
В парке планируется установить светодиодные светильники ДКУ Победа 60Вт LED-60-К/К50 и ДКУ Победа 60Вт LED-100-ШБ1/К50. Их стоимость обоснована коммерческим предложением неизвестной организации и составляет 6 тыс. руб. и 8,5 тыс. руб за единицу. Фактическая стоимость указанных светильников не превышает 3 тыс. и 3,5 тыс. руб. Таким образом, с учетом количества светильников на объекте, объем неэффективных затрат только по этой позиции превысит 150 тыс. руб.
При осмотре общественной территории по ул. Химиков между зданиями № 4 и № 6 вместо кованого ограждения территории, которое было поддержано жителями города и округа, подрядчик собирается выполнить примитивный сварной металлический забор.
«Проектная документация была разработана на основании муниципальных контрактов и все указанные недостатки могли быть выявлены и устранены еще до приемки муниципальным заказчиком. Мы постоянно просим власти привлекать экспертов ОНФ для анализа проектной документации. Однако, чиновники в этом не заинтересованы. Жители города вправе требовать реализации проектов федеральной программы по благоустройству в том исполнении, которое было выбрано ранее и прошло общественное обсуждение и голосование, – сказал руководитель исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров. – По всей вероятности, многие подзабыли основной посыл программы. Она должна выполняться с учетом мнения граждан. Вот уже на протяжении нескольких лет эксперты ОНФ сталкиваются с тем, что подрядчики вносят изменения в проекты».
Напомним, что в прошлом году при благоустройстве общественной территории на улице Партизанской, 28 было допущено изменение проекта. В результате жители остались недовольны новой благоустроенной территорией. Кроме того, в результате изменения проекта полтора миллиона средств, высвобожденных при этом, так и не были израсходованы на обещанный подрядчиком детский игровой комплекс.
На благоустройство пяти архангельских общественных территорий в 2021 г. из федерального и региональных бюджетов выделено больше 100 млн руб.