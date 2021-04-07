Обычная неделя депутатов АрхГорДумы

Продолжаем знакомить читателей с трудовыми буднями их народных избранников. Обращаем внимание – для большинства из них депутатство не является основным видом профессиональной деятельно… однако на все времени хватает.
Готовились к сессии (29-й) которая начнет свою работу в следующую среду. Центральный вопрос - исполнении горбюджета за 2020 год т.е., его оценка.
Дмитрий Акишев (независимый депутат) указал на низкий процент его исполнения в части статьи расходов на культуру и культурное наследие. Напомним, бывший глава областной столицы Игорь Годзиш честно признавался, что культура – его слабое место.
Вячеслав Широкий (ЕР) попросил подготовить детальную информацию по суммам, которые пришлось вернуть из муниципального в вышестоящие бюджеты. Вопрос, безусловно, болезненный.
Владимир Хотеновский (ЕР) обратил внимание на расходы по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях: «В связи с трагедией в Казани необходимо изыскать средства и усилить меры по предотвращению подобных ситуаций и оснастить школы системами контроля, учета доступа». В этой связи напомним, что председатель городской Думы Валентина Сырова уже на следующий день после случившегося высказалась за передачу охраны детских садов, школ и вузов в ведение Росгвардии.
Также обсуждался вопрос о безвозмездной передаче земельных участков из собственности Российской Федерации в собственность городского округа «Город Архангельск».
Михаил Федотов (ЕР) в своем округе проверял ход ремонта дорожного покрытия на Маймаксанском шоссе и улице Победы. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»… что говорит само за себя.
В целом депутат увиденным удовлетворен, эти дороги архиважны для жителей округа – по ним они возят своих детей в школы, детсады и спортивные секции, отсюда повышенное внимание к уровню их безопасности. Но есть и вопросы:
«Сейчас многие жители округа задают вопрос: чем обосновано сужение дороги на несколько метров? На мой взгляд, уже сейчас видно, что большегрузам, автобусам не хватает места на трассе. Считаю, что проектная организация должна доказать жителям Маймаксы обоснованность принятых проектных решений. Если нет, то рассмотреть возможность расширения трассы. Второй вопрос к проектной организации: как она планирует решать проблему отсутствия водостоков? Сейчас вода скапливается на обочине. А при такой ширине дороги в дождь по ней невозможно будет ездить».
Также Михаилу Федотову непонятно, зачем устанавливать второй тротуар, когда практичней сделать велодорожку, этот экологичный и полезный во всех смыслах транспорт популярен в его округе. Со своими вопросами и сомнениями депутат (сам, между прочим, строитель) намерен обратиться в проектную организацию.
Два представителя фракции КПРФ, Александр Гревцов и Сергей Лебедев, заботились о благоустройстве общественных территорий в Октябрьском округе.
- Один из проектов уже начинает реализовываться. Почти один миллион рублей выделен гимназии № 24 для переоборудования спортивной площадки. В настоящее время администрация учебного учреждения проводит торговые процедуры, чтобы определить подрядчика. В течение двух месяцев после заключения контракта ему предстоит демонтировать старые элементы, подготовить площадку и установить комплекс из трех турников, шведской стенки, скамьи для пресса, а также игровое оборудование. …Это позволит младшим гимназистам проводить динамические паузы на улице более эффективно, а старшим - проводить тренировки прямо на территории гимназии, - пояснил вице-спикер горДумы.
А еще в том же округе будет строится детская спортивная площадка, деньги на нее уже заложены в городском бюджете.
Кроме того, городские депутаты поздравляли учащихся с «последним звонком» и награждали лучших. Тоже работа… хотя и приятная.