Наших детей должны защищать не ЧОПы, а Росгвардия. Валентина Сырова о трагедии в Казани

Спикер Архангельской городской Думы Валентина Сырова выразила соболезнования семьям погибших детей и учителей в Казани:
«Горе семей, чьи дети и родные погибли в Казани, близко каждому россиянину, вне зависимости от расстояний. Сегодня мы рядом с ними в этом чёрном горе», - выразила соболезнование семьям погибших спикер гордумы. Валентина Сырова подчеркнула, что государство должно усилить охрану детских учреждений и обеспечить финансирование системы обеспечения безопасности школ и детсадов на государственном уровне.
«Считаю, что функции охраны школ, дошкольных учреждений, училищ, ВУЗов необходимо передать от частных структур Росгвардии», - считает председатель горДумы.