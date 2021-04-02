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Наших детей должны защищать не ЧОПы, а Росгвардия. Валентина Сырова о трагедии в Казани

Спикер Архангельской городской Думы Валентина Сырова выразила соболезнования семьям погибших детей и учителей в Казани: 

«Горе семей, чьи дети и родные погибли в Казани, близко каждому россиянину, вне зависимости от расстояний. Сегодня мы рядом с ними в этом чёрном горе», - выразила соболезнование семьям погибших спикер гордумы. Валентина Сырова подчеркнула, что государство должно усилить охрану детских учреждений и обеспечить финансирование системы обеспечения безопасности школ и детсадов на государственном уровне. 

«Считаю, что функции охраны школ, дошкольных учреждений, училищ, ВУЗов необходимо передать от частных структур Росгвардии», - считает председатель горДумы.

 

12 май 08:49 | : Будни

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