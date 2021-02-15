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Депутат Андрей Палкин обеднел в Госдуме

Как мы помним, парламентская карьера высшего уровня Андрея Палкина, прошедшего в нижнюю палату Федерального Собрания по 73-му одномандатному округу, началась с сенсации – депутат от Архангельской области оказался самым богатым на Охотном ряду. Позже строительный магнат попросил считать себя банкротом.

За год до конца текущей каденции Палкин сделал громкое заявление о своей разочарованности в парламентской деятельности. Немудрено – если пять лет назад его годовой доход исчислялся 500 млн. (плюс полусотней квартир в собственности, плюс целый автопарк спецтехники) то теперь он составил, исходя из поданной декларации, меньше 5 с половиной млн. Разочарование налицо.

Дмитрий Юрков задекларировал 6 млн. 039 тысяч годового дохода. А ведь когда-то считался одним из самых успешных предпринимателей Поморья в сфере ритейла. Впрочем, в своей депутатской деятельности он не разочаровался и собирается баллотироваться на новый срок.

Самой состоятельной из наших депутатов-единороссов оказалась Елена Вторыгина - 7 млн. 305 тысяч – никогда не занимавшаяся бизнесом. Как говорится, бог послал…

Ирина Чиркова из «Справедливой России» задекларировала 2 млн 560 тысяч.

Однако для среднего жителя нашего не самого успешного в смысле финансов региона любая из вышеупомянутых сумм окажется пределом мечтаний. Ну, и где там очередь на праймериз?!

(на фото: еще один обедневший член Государственный думы)

18 апрель 07:02 | : Политика

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