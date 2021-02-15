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"ПАРТИЯ ДЕЛА": В Котлас приходит власть с человеческим лицом

29 апреля котласские депутаты будут выбирать не главу города, а путь, которым пойдет Котлас.

Это может быть смена ленивых и безразличных чиновников, доставшихся в наследство от прошлого главы, развитие и новые возможности для южной столицы Поморья, а также власть с человеческим лицом и с заботой о жителях вместе со Светланой Дейнеко. А может быть – продолжение порочной политики, подрывающей авторитет власти, дискредитирующей любые позитивные инициативы и саботирующей любые прогрессивные начинания.

По сути, 29 апреля котласские народные избранники продемонстрируют всей Архангельской области свою способность отбросить партийные предубеждения и меркантильные интересы, либо лишь докажут, что рыба гниет с головы и дискредитированная действиями прошлого главы муниципальная власть не способна сделать то, ради чего этот состав представительного органа собрали, а именно – представлять интересы котлашан.

Котлас – город, в котором у «Единой России» нет монополии на власть, а значит, действительно народный кандидат – Светлана Дейнеко имеет все шансы стать градоначальником, способным вернуть доверие жителей к власти.

Мы предлагаем всем политическим партиям, имеющим свое представительство в городском Собрании Котласа, провести консультации со своими депутатами и при отсутствии поддержанных официально политическими партиями кандидатов в шорт-листе на главу города, а также самовыдвиженцам сплотиться вокруг Светланы Дейнеко и на сессии 29 апреля поддержать её кандидатуру на пост главы Котласа. Будет ли Котлас развиваться – пока что зависит от вас.

Пресс-Служба Архангельского регионального отделения ПАРТИИ ДЕЛА

 

 

16 апрель 10:47 | : Политика

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