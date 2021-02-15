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От народных дружин до почетных горожан. Повестка 28-й сессии АрхГорДумы

Как мы сообщали ранее, 28 апреля 10:00 начнёт свою работу двадцать восьмая сессия Архангельской городской Думы 27-го созыва, соответствующее постановление подписала председатель Валентина Сырова.

В ходе сессионной работы депутаты рассмотрят следующие вопросы…

Главным номером программы стоит годовой отчет главы администрации Архангельска Дмитрия Морева. Интересно будет сравнить с подобными документами от его предшественников.

Присутствующие услышат много интересного о народных дружинах областной столицы. В частности, об организации их централизованного штаба.

Как обычно, дебаты ожидаются при обсуждении вопроса о безвозмездной передаче недвижимого госимущества из региональной, также из собственности Российской Федерации в муниципальную, и об изменениях в методике взимания арендной платы за его использование третьими лицами.

Дополнения будут внесены и в Прогнозный план приватизации мунимущества на период 2020-2022 г.г.

«Детская музыкальная школа №1» будет прирастать муниципальным имуществом… если, конечно, депутаты одобрят. Тоже касается и «ТОС «Кего».

Собравшиеся заслушают информацию о реализации в городе программы цифровой трансформации.

И еще целый ряд вопросов, в том числе, о присвоении звания «Почетный гражданин Архангельска».

В целом же очередная сессия должна быть спокойной и, как мы надеемся, конструктивной.

16 апрель 08:40 | : Политика

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