Команда губернатора Цыбульского пополняется инопартийцами

Советником губернатора Архангельской области назначен Алексей Кувакин. До этого он возглавлял пост руководителя фракции «Справедливой России», оставленный Ириной Чирковой в связи с переходом в Государственную Думу. Соответственно, эта почетная должность снова оказалось вакантной.
Северодвинец Кувакин известен как успешный бизнесмен в сфере розничной торговли алкогольной продукцией ("наливайки"). Настолько успешный, что в недавнем времени перебрался на постоянное место жительства в Москву, голубую мечту большинства поморских предпринимателей. Но, видимо, дела в столице у него не заладились – должность губернаторского советника предполагает почти постоянное присутствие в регионе.
Особенно направление, которое будет курировать Кувакин – продвижение реформы оборота ТКО, одно из наиболее противоречивых и требующих догляда.
Эсер Кувакин – второй представитель оппозиционной партии, вошедший в команду губернатора-единоросса. Первый, конечно, лдпровец Сергей Пивков, надзирающий за спортом и молодежью.
Кстати, ещё недавно московские политтехнологи рассматривали Кувакина как возможного кандидата от обновленной партии на выборы в Госдуму и обращались за консультацией в редакцию нашей редакции. Ответ был – «это вряд ли». Теперь уж точно.
(на фото: пророческие слова, пророческий заголовок…)