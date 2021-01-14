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Команда губернатора Цыбульского пополняется инопартийцами

Советником губернатора Архангельской области назначен Алексей Кувакин. До этого он возглавлял пост руководителя фракции «Справедливой России», оставленный Ириной Чирковой в связи с переходом в Государственную Думу. Соответственно, эта почетная должность снова оказалось вакантной.

Северодвинец Кувакин известен как успешный бизнесмен в сфере розничной торговли алкогольной продукцией ("наливайки"). Настолько успешный, что в недавнем времени перебрался на постоянное место жительства в Москву, голубую мечту большинства поморских предпринимателей. Но, видимо, дела в столице у него не заладились – должность губернаторского советника предполагает почти постоянное присутствие в регионе.

Особенно направление, которое будет курировать Кувакин – продвижение реформы оборота ТКО, одно из наиболее противоречивых и требующих догляда.

Эсер Кувакин – второй представитель оппозиционной партии, вошедший в команду губернатора-единоросса. Первый, конечно, лдпровец Сергей Пивков, надзирающий за спортом и молодежью.

Кстати, ещё недавно московские политтехнологи рассматривали Кувакина как возможного кандидата от обновленной партии на выборы в Госдуму и обращались за консультацией в редакцию нашей редакции. Ответ был – «это вряд ли». Теперь уж точно.

(на фото: пророческие слова, пророческий заголовок…)

13 апрель 12:00 | : Политика

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