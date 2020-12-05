Вместо Бральнина. В Котласе объявлен конкурс на замещение вакантной должности главы города

Напомним, бывший мэр столицы юга Архангельской области Андрей Бральнин добровольно покинул свой пост в начале февраля после скандала с местными депутатами, не желавшими принимать бюджет города в варианте градоначальника. Назначенный из его окружения чиновник с самого начала оценивался как фигура временная, компромиссная.
Уже 5 марта Бральнин был задержан в Москве по подозрению в создании коррупционных схем на ниве строительства.
4 марта внеочередная сессия депутатов городского собрания Котласа приняла положение о назначении членов комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы, а также определила сроки подачи документов соискателей на эту должность.
Документы от желающих поруководить городом принимаются с сегодняшнего дня по 30 марта. Дата самого конкурса 15 апреля.
Напомним, в Архангельской области в течении последних лет отсутствует процедура прямых выборов глав МО. Судьбу кресла решает сводная комиссия из местных депутатов и представителей интересов администрации региона.
Состав первых уже известен:
Напомним также, что в Котласском горсовете у «Единой России» нет конституционного большинства. Так что интрига имеет место.
Пока же местные источники редакции говорят о том, что совсем не будут удивлены, если среди заявившихся кандидатов окажется фамилия Светланы Дейнеко, генерального директора небезызвестного агентства «KOT News».