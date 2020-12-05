Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вместо Бральнина. В Котласе объявлен конкурс на замещение вакантной должности главы города

Напомним, бывший мэр столицы юга Архангельской области Андрей Бральнин добровольно покинул свой пост в начале февраля после скандала с местными депутатами, не желавшими принимать бюджет города в варианте градоначальника. Назначенный из его окружения чиновник с самого начала оценивался как фигура временная, компромиссная.

Уже 5 марта Бральнин был задержан в Москве по подозрению в создании коррупционных схем на ниве строительства.

 4 марта внеочередная сессия депутатов городского собрания Котласа приняла положение о назначении членов комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы, а также определила сроки подачи документов соискателей на эту должность.

Документы от желающих поруководить городом принимаются с сегодняшнего дня по 30 марта. Дата самого конкурса 15 апреля.

Напомним, в Архангельской области в течении последних лет отсутствует процедура прямых выборов глав МО. Судьбу кресла решает сводная комиссия из местных депутатов и представителей интересов администрации региона.

Состав первых уже известен:

  • Сергей Алышев (КПРФ)
  • Борис Вьюхин (СР)
  • Анатолий Асеев (независимый)
  • Галина Лиханова (ЕР).

Напомним также, что в Котласском горсовете у «Единой России» нет конституционного большинства. Так что интрига имеет место.

Пока же местные источники редакции говорят о том, что совсем не будут удивлены, если среди заявившихся кандидатов окажется фамилия Светланы Дейнеко, генерального директора небезызвестного агентства «KOT News».

10 март 11:30 | : Политика

Главные новости


Бывший глава Котласа Бральнин задержан в Москве
Тот, который всё это нАчал. К 90-летию Михаила Горбачева

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (98)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20