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Хитрый KОТ, Бральнин и Палкин. Закулисье отставки мэра Котласа

Самая жареная новость уходящей недели – отставка главы Коласа Андрея Бральнина.

Добровольная. В связи с приглашение на работу в высшие структуры региональной власти, как он лично сообщил в своём обращении к горожанам. И избирателям, проголосовавшим за него на первом сроке (путь во второй проходил по новой схеме, больше похожей на назначение сверху). Предложение к новой работе косвенно подтвердил приезд в южную столицу области замгубернатора Ваге Петросяна, отвечающего как раз за внутреннюю политику. Знак для тех, кто понимает.

Всего восемь лет у руля города. Много. Но некритично, иные и подольше сидят.

Сменяемость власти всегда хорошо. Пусть даже таким образом, когда отменены прямые выборы глав муниципалитетов. Другое дело, чем эта смена сопровождается.

В случае с Бральниным она сопровождалась улюлюканьем в соцсетях. Что объяснимо после разгромных публикаций, появившихся на фоне скандала вокруг непринятия городского бюджета (говорить о том, как народ наш любит, когда чиновников любого ранга снимают, а ещё лучше, сажают, считаю излишним).

Нюанс в том, что катализатором скандала стали несколько миллионов, планируемых на поддержку городского телеканала. Деньги немалые, но и не ах какие для не самого бедного в регионе муниципалитета.

Тут, конечно, спорный вопрос. Депутаты призывали журналистов стать свободными, самим крутиться и зарабатывать, что, по их убеждению, даст толчок к творческому поиску. Согласен. Но есть реальность нашего бытия. Эфирное телевидение – самое затратное из производств в сфере массовой информации, без поддержки богатых интересантов выжить не имеет шансов. Интересантами может быть, как власть, так и финансово-промышленные группы, и ещё неизвестно, что лучше отразится на качестве телеконтента.

Много ли последних в Котласе? Сильно сомневаюсь. Проще закрыться совсем. Депутаты такому исходу будут только рады, они глубоко обижены на то, что городское ТВ уделяло им недостаточно внимания, а иногда и мочило.

Волнение народных избирателей по-человечески понятно. Основной потребитель эфирного телеконтента – пенсионеры, они же самые дисциплинированный избиратели Какой есть выход? Самый простой – учредить альтернативную телекомпанию, как делается во многих российских городах. Но о стоимости таких игр мы говорили выше.

И тут начинается самое интересное.

Светлана Дейнеко (известная журналистская фамилия в Архангельске) рулила «Котлас ТВ» с момента его основания в 2008 году. Сначала превозносила Мелентьева, тогдашнего мэра, а с 2013-го занявшего его кресло Бральнина. Когда на юг области наведывались губернаторы, сначала Михальчук, потом Орлов, часть светиной благодати перепадала и им. Дозировано, с учётом текущих отношений между региональной властью и городской.

Сказанное выше не в обвинение, а лишь констатация действительности, ибо это удел всех аффилированных с властью СМИ. «Кто девушку кормит, то её и танцует»… тут не до личных симпатий.

Работу свою Светлана выполняла хорошо (утверждение), за что в 2016-м была приглашена на работу в областную столицу. Не первым лицом, но в солидное издание с устойчивой репутацией и соответствующей бюджетной наполняемостью. Что это, как не мечта журналиста из глубинки?

Но в начале 2020-го она возвращается в Котлас. И учреждает «KOT’News», куда входит и одноимённый сайт, и сетевое телевидение. Тоже расходы, особенно на начальном этапе (закупка оборудования и пр.). Причём, как рассказали мне мои котласские контрагенты, зарплата сотрудников сетевого ТВ не ниже, если не выше, чем у их коллег с городского.

Откуда деньги? «Контрольный пакет» акций «KOT’News» у супруги директора местной управляющей компании. Ничего себе доходы у котласских управляшек… архангельские обзавидовались.

И сразу же новое интернет-издание берётся за мэра Бральнина, будто специально создавалось под его мочение.  Сценарий настолько старый в новейшей российской истории, что челюсти сводит от скуки. Но действенный, сам такие писал, грешен.

Это событие в культурной жизни Котласа почти мистическим образом совпадает с усилением противостояния между градоначальником и городскими депутатами. Ситуация усугубляется тем, что в этом созыве у «Единой России», членом которой (и активным) является Бральнин, нет конституционного большинства. Но если раньше они как-то договаривались, то теперь… Отставка как предсказуемый итог.

Я специально опросил своих котласских знакомых, так ли плох Бральнин, как его малюют. И выяснил следующее.

Действительно, у бывшего их градоначальника был непростой характер, не сказать плохой. Но это в нём сочеталось с управленческим талантом. Ещё в бытность свою депутатом областного Собрания Бральнин выбивал для своего города всё, что можно и даже сверх этого. При нём, как при мэре, было построено и сдано 68 тысяч квадратных метров жилья, 2 школы и 6 детских садов (для справки – население Котласа 62 тысячи человек на январь 2020-го). При нём в городе появились первые современные торговые центры (и не надо морщить носик – стильный ТЦ в небольшом городке не роскошь, а показатель оживления деловой жизни). При нём Коряжма поехала в Котлас, а не наоборот, как было раньше.

По мнению моих наблюдателей, Бральнин использовал все преимущества крупного железнодорожного узла, что до него никому и в голову не приходило.

Но у любого чиновника его ранга на одного доброжелателя найдутся трое с приставкой не-… такая у них, у мэров, планида. А если среди последних окажется один могущественный…

Сомнения в «деле Бральнина» в меня заронило интервью с депутатом Госдумы Палкиным, которое «KOT’News» любезно опубликовали уже через несколько часов после отставки мэра. В общем-то ничего нового – бывший строительный магнат, надувший областных избирателей с обещанием начать масштабное строительство домов под муниципальный найм, рассказывает, как он собственными руками посадил Бральнина в мэрское кресло, как тот ответил ему чёрной неблагодарностью, став требовать свой процент с каждого подряда.

Такие же обвинения от Палкина в своё время получали и Михальчук, и Орлов. Не Палкин-строитель, а Палкин-дойная корова.

Впрочем, официальных заявлений от двух первых в клевете так и не последовало, прокуратура тоже молчит, хотя в моём представлении должна немедленно реагировать как в одну сторону, так и другую. Посмотрим, что будет с третьим.

Тем более что Андрей Бральнин приглашён на работу в управление регионом. По его основной профессии можно предположить, что новая должность будет связана с экономикой. И тут обвинения в коррупции… да кто же рискнёт?!

Зачем это нужно Палкину, понятно. Положив туеву кучу денег на госдумовские выборы, прораб-миллионер очень быстро разочаровался в сидении на Охотном ряду – оно, вишь, не отбивается. «Единая Россия» с ним заранее простилась, пора возвращаться в родной город (по моим данным, в областном центре Палкина-старшего не очень-то и ждут). Понятно, что прозаседавшийся рвётся к знакомому делу. Но его проще делать, когда во главе города стоит, как минимум, не твой враг. Лучше уж с новым мэром выстраивать отношения, чем исправлять косяки с старым. А заодно продемонстрировать, что бывает с теми, кто покусится на интересы строительной семьи.

Зачем это нужно Свете Дейнеко, тоже понятно. На подобных политтехнологических операциях неплохо зарабатывается (опять же из личного опыта). А дальше ожидание нового витка карьеры. Уже прошел слушок, что «Котлас ТВ» заинтересовался крупный медиа-холдинг, с которым наша героиня сотрудничала ранее, и ей там обязательно найдётся тёплое местечко.

Непонятно, зачем это нужно областной власти – менять эффективного управленца, поддавшись давлению ширых народных масс. Тех самых, что переходят из протеста в протест – от мусорного к Бральнину, а потом к Навальному.

Леонид Черток  

07 февраль 08:38 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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