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Главу Мезенского района будут судить за служебный подлог

Заместитель прокурора Мезенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы муниципального образования «Мезенский муниципальный район» Надежды Ботевой. Она обвиняется  в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Согласно предъявленному обвинению Ботева с целью оказания необоснованной финансовой помощи ООО «Сельхозтехника» в мае 2019 года издала фиктивный официальный документ – постановление о проведении аукциона на право заключения муниципального контракта по проведению ремонта водопропускной перемычки через Иньков ручей на просп. Первомайский в       г. Мезень.

Достоверно зная, что ремонтные работы не проводились, глава муниципального образования подписала с ООО «Сельхозтехника» документы о приемке выполненных работ, на основании которых  администрацией МО «Мезенский район» на счет ООО «Сельхозтехника» незаконно перечислены денежные средства в сумме около 1 млн рублей.

На предварительном следствии свое отношение к предъявленному обвинению Ботева высказать отказалась, но причиненный материальный ущерб возместила в полном объеме.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Лешуконский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанных преступлений обвиняемой грозит до 7 лет лишения свободы.

19 февраль 12:36 | : Политика / Скандалы

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