Северодвинск: страсти по референдуму

В дефицитном бюджете Северодвинска не предусмотрено средств на проведение городского референдума.
Сегодня на сессии городского Совета будет рассмотрены два пакета документов по вопросу проведения местного референдума. Оба они касаются территории так называемого «квартала 100» - участка площадью 9,9 га на берегу озера Театральное.
В феврале прошлого года в соответствии с областным законом о масштабных инвестиционных проектах в сфере строительства администрация Северодвинска заключила с Группой «Аквилон» инвестиционный контракт на комплексное освоение данной территории. Он предусматривает строительство за счет инвестора общедоступного парка и нового детсада, которые передаются в собственность муниципалитета вместе с 40% площади земельного участка. На оставшейся территории возводится современное жилье площадью до 50 тыс. кв. м, с коэффициентом застройки 11% (при действующем в Северодвинске нормативе в 30%).
Однако группа активистов, в течение ряда лет организовывавших различные протестные акции выступила против реализации инвест-контракта, хотя и не оспорила его в суде. Кроме того, группа северодвинцев выступила в поддержку проекта.
В итоге в ТИК №2 Северодвинска поступили четыре ходатайства от двух инициативных групп с разными формулировками вопросов для голосования. Формально, по каждому из них и должен назначаться референдум, причем вовсе не обязательно на один и тот же день. Следовательно, расходы на проведение всех процедур могу вырасти в четыре раза.
Как сообщил нам источник в Архоблизбиркоме, в среднем стоимость проведения голосования в масштабах города Северодвинска составляет от 17 до 20 млн. рублей. Учитывая, что референдум проводится без привязки к единому дню голосования, его организация и проведение будет стоить дороже, что обычные выборы. С учетом того, что есть четыре варианта вопроса, то по закону может проводится четыре отдельных голосования. Следовательно, общая сумма расходов на проведение референдума потенциально возрастает до 80 млн рублей. Этих средств в дефицитном бюджете Северодвинска нет, и откуда их взять – активисты-протестанты не говорят.
Кроме того, по действующему законодательству референдум признается состоявшимся если в нем приняло участие более 50% избирателей. Однако в прошлом году даже при голосовании по такому важному вопросу как одобрение поправок в конституцию РФ явка в Северодвинске составила только 49,2%. На выборах губернатора в голосовании приняли участие 31% горожан, а сугубо местный вопрос – выборы в городской совет, прошли при явке в 11,5%.
Таким образом, потратив миллионы рублей на проведение референдума нет никакой гарантии, что эти деньги не будут выброшены на ветер.
Кстати, свое журналистское исследование на эту тему уже провели наши коллеги по «Вольному делу» из ИА «Беломорканал». С их выводами можно ознакомиться здесь.