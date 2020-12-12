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«Разговаривать будем». В Госдуме решили, как отвадить молодых от Навального

Народных избранников от партии власти (оппозиционные партии все больше помалкивают) серьезно обеспокоило омоложение протестного движения в России.

Времени до новых выступлений и на разработку тактики противодействия осталось совсем немного, поэтому депутаты ставят реальные и малозатратные задачи. Как, например, заместитель председателя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев, считающий себя докой в молодежной политике:

«Разделим наши выводы на стратегические и тактические. Я согласен с тем, что надо качественно менять молодежную политику, активно работать в соцсетях. Необходимо наполнить реальным содержанием принятый нами в прошлом году по инициативе президента закон о воспитательной работе — он не должен оставаться формальным, он не должен превратиться в написание бумажек, должна быть хорошая воспитательная работа в вузах. …Но это задачи стратегические, мы этого не решим за оставшиеся до новых тусовок дни. Есть задача вполне определенная. Сделать мы можем только одно: говорить с людьми, разъяснять ситуацию».

Напомним, что в начале своей политической карьеры Исаев все больше тусовался с анархистами-синдикалистами (см.фото ниже), пока не примкнул к правильной генеральной линии. Видимо, тогда с ним тоже много разговаривали… или дело в чем-то другом?

  

26 январь 13:18 | : Политика

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